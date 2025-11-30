Szembe megy a gigaalap a Microsofttal

Norvégia 2 ezer milliárd dolláros állami vagyonalapja a Microsoft közelgő éves közgyűlésén támogatni fogja azt a részvényesi indítványt, amely jelentést kér az emberi jogi aggályokkal érintett országokban történő működés kockázatairól - írja a Reuters. A vagyonalap jelezte azt is, hogy a vezérigazgató, Satya Nadella igazgatósági elnöki újraválasztása, valamint javadalmazási csomagja ellen fog szavazni.

Az alap vasárnap közölte döntését, miközben a Microsoft vezetése arra kérte a részvényeseket, hogy szavazzanak az előbbi indítvány ellen.

Az alap adatai szerint június 30-án 1,35%-os, mintegy 50 milliárd dollár értékű részesedéssel rendelkezett a Microsoftban. Ez az alap második legnagyobb egyedi részvénykitettsége volt, az Nvidia után. A londoni tőzsde adatai alapján a vagyonalap a Microsoft nyolcadik legnagyobb részvényese.

Az amerikai technológiai cég befektetői december 5-én tartandó éves közgyűlésen döntenek az indítványok jóváhagyásáról.

