Mutatjuk, mire használják a magyar cégek a mesterséges intelligenciát - Egy szavazás eredményei

Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, a papír alapú folyamatok megszűnnek, a fiókokba, személyes ügyintézésre csak a legkomplexebb ügyekben járunk, ahol még igényeljük a személyes jelenlétet.
Ám most a digitális világot, a digitális belső működést és az ügyfél front-endeket is feje tetejére állítja az AI-forradalom, és annak legújabb ága, az „agentic AI”. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök az IT-területén és az üzleti funkciókban új, korábban elképzelhetetlen sebességet és rendkívüli hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget adnak a cégeknek. Az AI- és a digitális forradalom mélyére ásunk szakértők segítségével november 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon.
A rendezvényről készült beszámolókat ebben a cikkünkben gyűjtöttük csokorba a konferencián készült fotókat pedig itt tekintheti meg:
Mennyit költünk AI-ra?
A rendezvényen több alkalommal is megkérdeztük a szakmai közönség véleményét egy-egy témában. Például kíváncsiak voltunk arra, a genAI költések az IT-ra költött forintok mekkora részét teszik ki jelenleg.
A válaszadók háromnegyede úgy nyilatkozott, a cégük kevesebb, mint az IT-források 5%-át fordítja mesterséges intelligenciára.
Ugyanakkor a válaszadók 6 százaléka a skála másik végén az IT-költéseinek több, mint 25%-át költi AI-ra.
A résztvevőktől megkérdeztük azt is, melyik területen működik élesben a legnagyobb hatású genAI megoldás a cégüknél:
- A válaszadók több, mint negyede (27%) back office területen alkalmazza a technológiát,
- 20% a fejlesztés, kódolás területén,
- 17% kreatív feladatokra, az üzlet támogatására
- 10% a front office-ban, az ügyfél oldalon alkalmazza,
- ám 27% úgy nyilatkozott, nincs érdemi éles megoldásuk.
A jövőbe tekintő, ma még futurisztikusnak tűnő fejlesztésekről is megkérdeztük a szakmai közönséget. A válaszadók 17%-a az értékesítésben tervez AI-ügynököket alkalmazni, 18% AI által létrehozott termékben gondolkozik, 17% pedig teljes részlegeket váltani ki a technológiával. 47% nyilatkozott azonban úgy, hogy valami mást tervez, de az "titok"
Ahhoz, hogy Magyarország sikeres sikeres legyen a genAI/AI transzformációban, a túlnyomó többség szerint elsődlegesen nem kell más, mint
a szürkeállomány fejlesztése, az oktatás.
A rendezvény 3/A szekciójában az IT-üzemeltetés AI támogatásáról, az obeservability trendről is szó volt. Ennek kapcsán megkérdeztük a közönséget, hogyan tolerálják a rendszerhibákat ügyfélként. A közönségünk 16%-a egyetlen hibát is soknak tart, 31% pár percet még elvisel, 34% pedig azt válaszolta, ha gyorsan (de pár percen túl) javítják a gikszert, akkor azt még elviseli. 19% kifejezetten türelmes, szerintük a hibák részei a digitális életnek.
Abban viszont a közönség közel háromnegyede egyetértett, hogy egy rendszerleállás vagy lassulás
azonnali üzleti veszteséget teremt, minden perc számít.
Címlapkép forrása: Portfolio
