Mutatjuk, mire használják a magyar cégek a mesterséges intelligenciát - Egy szavazás eredményei

Ma még a hazai cégek IT-büdzséjében sok helyen csak kisebb, 5% alatti részt képviselnek az AI-költések, de a cégek háromnegyede rendelkezik már most éles, érdemi eredményeket produkáló generatív AI-megoldással: kódolásra, hatékonyságjavításra és ügyféloldalon is alkalmazzák a technológiát. A magyar gazdaság egészének AI-transzformációja pedig a szürkeállomány fejlesztésén múlik - derült ki keddi AI & Digital Transformation konferenciánk szakmai közönségének szavazásán.

Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, a papír alapú folyamatok megszűnnek, a fiókokba, személyes ügyintézésre csak a legkomplexebb ügyekben járunk, ahol még igényeljük a személyes jelenlétet.

Ám most a digitális világot, a digitális belső működést és az ügyfél front-endeket is feje tetejére állítja az AI-forradalom, és annak legújabb ága, az „agentic AI”. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök az IT-területén és az üzleti funkciókban új, korábban elképzelhetetlen sebességet és rendkívüli hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget adnak a cégeknek. Az AI- és a digitális forradalom mélyére ásunk szakértők segítségével november 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon.

Mennyit költünk AI-ra?

A rendezvényen több alkalommal is megkérdeztük a szakmai közönség véleményét egy-egy témában. Például kíváncsiak voltunk arra, a genAI költések az IT-ra költött forintok mekkora részét teszik ki jelenleg.

A válaszadók háromnegyede úgy nyilatkozott, a cégük kevesebb, mint az IT-források 5%-át fordítja mesterséges intelligenciára.

Ugyanakkor a válaszadók 6 százaléka a skála másik végén az IT-költéseinek több, mint 25%-át költi AI-ra.

A résztvevőktől megkérdeztük azt is, melyik területen működik élesben a legnagyobb hatású genAI megoldás a cégüknél:

A válaszadók több, mint negyede (27%) back office területen alkalmazza a technológiát,

20% a fejlesztés, kódolás területén,

17% kreatív feladatokra, az üzlet támogatására

10% a front office-ban, az ügyfél oldalon alkalmazza,

ám 27% úgy nyilatkozott, nincs érdemi éles megoldásuk.

A jövőbe tekintő, ma még futurisztikusnak tűnő fejlesztésekről is megkérdeztük a szakmai közönséget. A válaszadók 17%-a az értékesítésben tervez AI-ügynököket alkalmazni, 18% AI által létrehozott termékben gondolkozik, 17% pedig teljes részlegeket váltani ki a technológiával. 47% nyilatkozott azonban úgy, hogy valami mást tervez, de az "titok"

Ahhoz, hogy Magyarország sikeres sikeres legyen a genAI/AI transzformációban, a túlnyomó többség szerint elsődlegesen nem kell más, mint

a szürkeállomány fejlesztése, az oktatás.



A rendezvény 3/A szekciójában az IT-üzemeltetés AI támogatásáról, az obeservability trendről is szó volt. Ennek kapcsán megkérdeztük a közönséget, hogyan tolerálják a rendszerhibákat ügyfélként. A közönségünk 16%-a egyetlen hibát is soknak tart, 31% pár percet még elvisel, 34% pedig azt válaszolta, ha gyorsan (de pár percen túl) javítják a gikszert, akkor azt még elviseli. 19% kifejezetten türelmes, szerintük a hibák részei a digitális életnek.

Abban viszont a közönség közel háromnegyede egyetértett, hogy egy rendszerleállás vagy lassulás

azonnali üzleti veszteséget teremt, minden perc számít.

