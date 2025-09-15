Milyen ma magyar nagyvállalatnak lenni? A legnevesebb üzletemberek árulják el az év gazdasági csúcstalálkozóján

Lassan véglegessé válik az őszi gazdasági csúcskonferencia, a Budapest Economic Forum programja. Alig három hét múlva, október 7-én a budapesti Marriott Hotelben megint a magyar gazdaság krémje találkozik, hogy a közeljövő kihívásairól és lehetőségeiről beszélgessenek.

Az már megszokott, hogy a Budapest Economic Forum a magyar gazdaság kiemelt éves csúcstalálkozója. Az idén tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő konferencián a gazdaságpolitika irányítói mellett a vállalati szektor legfontosabb képviselői is megosztják a közönséggel meglátásaikat.

Orbán Gábor Richter Gedeon, vezérigazgató Karrierjét az MNB és az EKB közgazdászaként kezdte, később az Aegon Befektetési Alapkezelő portfóliómenedzsereként és kötvényüzletág-vezetőjeként dolgozott. Két és fél éven keresztül a Nemzetgazdasági

A vállalatvezetők véleménye üzleti és gazdasági szempontból is lényeges, hiszen az ő véleményüktől függ például a beruházások vagy a munkaerőfelvétel alakulása. Ráadásul az idei konferencia nagyvállalati panelbeszélgetése tőzsdei szempontból is érdekes lehet, hiszen a hazai blue chipek többségének felső vezetése velünk tart majd.

A beszélgetés résztvevői látszólag különböző iparágakból érkeznek, azonban vannak közös pontok. Fontos lesz például, hogyan látják a magyar gazdaság aktuális kilátásait, azok hogyan befolyásolják üzleti terveiket.

Rékasi Tibor Magyar Telekom, vezérigazgató Rékasi Tibor 2008 szeptemberében csatlakozott a Magyar Telekom Csoporthoz a Vállalati Szolgáltatások Üzletághoz tartozó leányvállalat, az IQSYS ügyvezető igazgatójaként, ahol a vállalat irányítása mel

A hazai kilátások mellett hosszabb ideje aktuális kérdés lehet több nagyvállalat esetében a régiós terjeszkedés. Az ezzel kapcsolatos terveket, elképzeléseket is megoszthatják velünk a cégvezetők.

