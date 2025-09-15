Milyen ma magyar nagyvállalatnak lenni? A legnevesebb üzletemberek árulják el az év gazdasági csúcstalálkozóján

Az már megszokott, hogy a Budapest Economic Forum a magyar gazdaság kiemelt éves csúcstalálkozója. Az idén tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő konferencián a gazdaságpolitika irányítói mellett a vállalati szektor legfontosabb képviselői is megosztják a közönséggel meglátásaikat.
A vállalatvezetők véleménye üzleti és gazdasági szempontból is lényeges, hiszen az ő véleményüktől függ például a beruházások vagy a munkaerőfelvétel alakulása. Ráadásul az idei konferencia nagyvállalati panelbeszélgetése tőzsdei szempontból is érdekes lehet, hiszen a hazai blue chipek többségének felső vezetése velünk tart majd.
Ott lesz az eseményen
- Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója,
- Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója,
- Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója,
- Rózsai Rezső, a KPMG Magyarország vezérigazgatója és
- Vida József, az OPUS GLOBAL igazgatóságának elnöke.
A beszélgetés résztvevői látszólag különböző iparágakból érkeznek, azonban vannak közös pontok. Fontos lesz például, hogyan látják a magyar gazdaság aktuális kilátásait, azok hogyan befolyásolják üzleti terveiket.
A hazai kilátások mellett hosszabb ideje aktuális kérdés lehet több nagyvállalat esetében a régiós terjeszkedés. Az ezzel kapcsolatos terveket, elképzeléseket is megoszthatják velünk a cégvezetők.
Címlapkép forrása: Portfolio
Trump kimondta a szót, amitől eddig ódzkodott – Ezt aligha fogja zsebre tenni Putyin
Az amerikai elnök egyre keményebb retorikát használ Oroszországgal szemben.
Rajtaütésszerű környezetvédelmi ellenőrzés indul: ezekben a városokban mérnek most
Napi ezer autót néznek át.
Figyelem: az elemzők szerint nagyot ralizhat ez a három részvény!
Izgalmas lehetőségeket mutatunk.
Összeomlott a Booker-program: ezért kukázza Amerika a szupermodern M10 tankot
Úgy néz ki, az Abrams egyeduralkodó marad.
MNB: már négy banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel
A K&H a legújabb csatlakozó.
Nyugdíjpokol vár a magyarokra? Az uniós rangsor szégyenpadjára került a nyugdíjrendszerünk
Lesújtó elemzés érkezett a francia szakértőktől.
Megszólalt a Kreml: valójában már zajlik a háború Oroszország és a NATO között
Peszkov szerint azonban ők készen állnak a békére.
Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen
Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny,
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod