Olvadtak a mínuszok, de így is eséssel zárt a magyar tőzsde
Portfolio
Negatív hangulat uralkodott a nap nagy részében a nemzetközi piacokon, majd délután kezdett javulni a kép. A magyar tőzsdét is ez a dinamika jellemezte, így végül kis mínuszban zárt a BUX.
Ma a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, az OTP árfolyama 1,2 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom árfolyama 1,0 százalékot esett, míg a Mol árfolyama 2,6 százalékos mínuszban zárt.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 3,5 százalékot esett, a BIF árfolyama pedig 1,4 százalékkal esett. A legjobban ma a Duna House részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Össze-vissza rángatják a forintot az MNB-alelnök lemondása után
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Esett a tőzsde, máris vége lett az Nvidia körüli örömködésnek
