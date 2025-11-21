Olvadtak a mínuszok, de így is eséssel zárt a magyar tőzsde

Ma a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.
A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, az OTP árfolyama 1,2 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom árfolyama 1,0 százalékot esett, míg a Mol árfolyama 2,6 százalékos mínuszban zárt.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 3,5 százalékot esett, a BIF árfolyama pedig 1,4 százalékkal esett. A legjobban ma a Duna House részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
