Győrben rendezi üzleti csúcstalálkozóját a Portfolio: ezt érdemes beírni a vállalkozók naptárába
Üzlet

Győrben rendezi üzleti csúcstalálkozóját a Portfolio: ezt érdemes beírni a vállalkozók naptárába

Portfolio
Október 14-én Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának. Az ETO Park Hotel Business and Stadium-ban megrendezésre kerülő esemény kiváló lehetőséget kínál a régió vállalkozóinak és döntéshozóinak, hogy első kézből értesüljenek a gazdasági aktualitásokról és fejlesztési lehetőségekről.

A Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum célja, hogy támogassa a helyi és régiós vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, a nehézségek áthidalásában, valamint hatékonyságuk és versenyképességük növelésében. A konferencia átfogó képet nyújt az aktuális gazdasági és pénzügyi helyzetről, bemutatja a rendelkezésre álló lehetőségeket, és választ ad a vállalkozásokat érintő legfontosabb kérdésekre.

Az első szekcióban a vállalatok, különösen a kkv-szektor lehetőségeiről lesz szó. A résztvevők megismerhetik a legújabb támogatási, forrás- és üzletszerzési lehetőségeket. Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkára bemutatja a kormányzati intézkedéseket és célokat. Ezt követően egy izgalmas kerekasztal-beszélgetés során Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója moderálásával a Demján Sándor Tőkeprogram tőkefinanszírozási gyakorlatáról hallhatnak a résztvevők.

A második szekció a vállalkozásfejlesztés magasabb szintjeit tárgyalja. Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde igazgatója bemutatja, hogyan lehet a tőzsde a kkv-k növekedésének következő szintje. Ezt követően egy vállalatvezetői kerekasztal-beszélgetésen olyan sikeres cégvezetők osztják meg tapasztalataikat, mint Prohászka Andrea, a TUTTI Élelmiszeripari Kft. ügyvezető igazgatója és Happ Olivér, a HAPP Fuvarozó és Szállítmányozó vezérigazgatója.

A harmadik szekció a makrogazdasági aktualitásokra és a globális gazdasági hatásokra fókuszál. Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője átfogó előadást tart a magyar gazdaság útkeresésérő és kilátásairól. A szekciót egy kerekasztal-beszélgetés zárja, ahol a résztvevők a globálpolitikai-gazdasági összefüggésekről, vámokról és külföldi piacszerzésről hallhatnak többet Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetőjének moderálásával.

Az előadók listája folyamatosan bővül:

  • Kasziba Levente — igazgató, EU Üzleti Igazgatóság, Magyar Fejlesztési Bank
  • Madár István — vezető elemző, Portfolio Csoport
  • Nagy Viktor — vezető elemző, Portfolio Csoport
  • Nagy Péter Gábor — igazgató, Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
  • Pintér Bence — polgármester, Győr Megyei Jogú Város
  • Suppan Gergely — a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
  • Nagy Attila — vezető online vagyonkezelő, senior vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő
  • Pókos Gergely — ügyvezető igazgató, OTP Bank Zöld Program Igazgatóság
  • Mézes-Lendvai Dorottya — generációs együttműködés-fejlesztő, szakmai vezető, Coreheed Consulting
  • Prohászka Andrea — ügyvezető igazgató, TUTTI Élelmiszeripari Kft.
  • llés István — partner, igazgatósági tag, Apelso Trust
  • llés István — partner, igazgatósági tag, Apelso Trust
  • Szalai Sándor — KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások
  • Szilágyi Péter — kockázatkezelési vezető, Coface
  • Vass Róbert — dunántúli lakossági régióvezető, OTP Bank
  • Vidovszky Áron — üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Ne hagyja ki ezt a kivételes lehetőséget a szakmai fejlődésre és kapcsolatépítésre! Regisztráljon most a Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumra, és legyen részese a régió gazdasági jövőjét formáló beszélgetéseknek!

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025
Október 14-én ismét Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum! Nincsenek egyszerű helyzetben a magyar vállalkozások, éppen ezért minden forrásszerzési, beruházási kedvezményes lehetőséget, költségcsökkentési fejlesztést meg kell ragadni! A gazdasági kilátásokról, a vállalkozások lehetőségeiről szól a győri Gazdasági Fórum.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

