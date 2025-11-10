Amerikai tulajdonba került az Atlético Madrid

Az amerikai Apollo Global Management többségi tulajdonos lett az Atlético Madridban, miközben a klub vezetése változatlan marad. Az új befektetés célja a csapat versenyképességének fenntartása és a nagyszabású infrastruktúrafejlesztések finanszírozása.

Az Apollo Global Management többségi részesedést szerzett a La Liga egyik élcsapatában, az Atlético Madridban.

Az ügylet a klub értékét mintegy kétmilliárd euróra teszi.

Miguel Angel Gil Marin vezérigazgató és Enrique Cerezo elnök továbbra is a helyén marad.

A korábbi résztulajdonosok, köztük Idan Ofer Quantum Pacific csoportja és az Ares Management, kisebbségi részvényesként maradnak.

A befektetés fontos szerepet játszik az Estadio Metropolitano körül épülő, mintegy 800 millió eurós Sports City projektben, amely új edzőközpontot, sportlétesítményeket és közösségi tereket foglal magában, köztük Európa legnagyobb szárazföldi szörfközpontját.

A Sports City projekt befejezése a tulajdonosi részesedések értékét is jelentősen növelheti, ami hosszabb távon lehetőséget ad a jelenlegi vezetőknek a részesedésük későbbi értékesítésére.

A klub az elmúlt években folyamatosan vont be külső tőkét a pályán és a pályán kívüli fejlődés érdekében, Gil Marin korábban is hangsúlyozta, hogy a modern futballban a versenyképesség megtartásához jelentős, folyamatos befektetés szükséges.

Az Atlético jelenleg a bajnokság negyedik helyén áll, és legutóbb 2021-ben nyerte meg a La Ligát.

Címlapkép forrása: Denis Doyle/Getty Images