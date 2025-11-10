Amerikai tulajdonba került az Atlético Madrid

Az Apollo Global Management többségi részesedést szerzett a La Liga egyik élcsapatában, az Atlético Madridban.
Az ügylet a klub értékét mintegy kétmilliárd euróra teszi.
Miguel Angel Gil Marin vezérigazgató és Enrique Cerezo elnök továbbra is a helyén marad.
A korábbi résztulajdonosok, köztük Idan Ofer Quantum Pacific csoportja és az Ares Management, kisebbségi részvényesként maradnak.
A befektetés fontos szerepet játszik az Estadio Metropolitano körül épülő, mintegy 800 millió eurós Sports City projektben, amely új edzőközpontot, sportlétesítményeket és közösségi tereket foglal magában, köztük Európa legnagyobb szárazföldi szörfközpontját.
A Sports City projekt befejezése a tulajdonosi részesedések értékét is jelentősen növelheti, ami hosszabb távon lehetőséget ad a jelenlegi vezetőknek a részesedésük későbbi értékesítésére.
A klub az elmúlt években folyamatosan vont be külső tőkét a pályán és a pályán kívüli fejlődés érdekében, Gil Marin korábban is hangsúlyozta, hogy a modern futballban a versenyképesség megtartásához jelentős, folyamatos befektetés szükséges.
Az Atlético jelenleg a bajnokság negyedik helyén áll, és legutóbb 2021-ben nyerte meg a La Ligát.
Címlapkép forrása: Denis Doyle/Getty Images
Lecsapott a bíróság, brutális büntetést kell fizetnie két ukrán pénzembernek
Egy bank pénzével sefteltek, de lebuktak.
Élőben elemezzük Trump és Orbán találkozóját
Portfolio Checklis Extra: elemzőink válaszolnak a hétvége legfontosabb kérdéseire.
Aggódik a Fed: egyre nagyobb a tőkeáttétel a pénzügyi rendszerben
Évtizedes csúcsra emelkedett például a hedge fundoknál.
Jó hírt kapott az osztrák Spar
Megkapták a jóváhagyást.
Nem csitulnak a Szergej Lavrov bukásáról szóló pletykák - Megszólalt a Kreml, ez most a valós helyzet
Itt van a hivatalos álláspont.
Egész Európát letarolná a kínai óriás, fontos információk érkeztek a magyar gyárról
A magyar üzem a márka globális gyártási átrendeződésének szerves része.
Nagyon jó a hangulat a magyar tőzsdén
A nagypapírok közül továbbra is a Mol a legerősebb.
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!