  • Megjelenítés
Amerikai tulajdonba került az Atlético Madrid
Üzlet

Amerikai tulajdonba került az Atlético Madrid

Portfolio
Az amerikai Apollo Global Management többségi tulajdonos lett az Atlético Madridban, miközben a klub vezetése változatlan marad. Az új befektetés célja a csapat versenyképességének fenntartása és a nagyszabású infrastruktúrafejlesztések finanszírozása.

Az Apollo Global Management többségi részesedést szerzett a La Liga egyik élcsapatában, az Atlético Madridban.

Az ügylet a klub értékét mintegy kétmilliárd euróra teszi.

Miguel Angel Gil Marin vezérigazgató és Enrique Cerezo elnök továbbra is a helyén marad.

A korábbi résztulajdonosok, köztük Idan Ofer Quantum Pacific csoportja és az Ares Management, kisebbségi részvényesként maradnak.

Még több Üzlet

Nagy hírt kaptak a befektetők - Mutatjuk a piaci reakciókat

Műholdpálya-használati szerződést írt alá a 4iG

Haláleseteket okozhatott a ChatGPT, dagad a botrány

A befektetés fontos szerepet játszik az Estadio Metropolitano körül épülő, mintegy 800 millió eurós Sports City projektben, amely új edzőközpontot, sportlétesítményeket és közösségi tereket foglal magában, köztük Európa legnagyobb szárazföldi szörfközpontját.

A Sports City projekt befejezése a tulajdonosi részesedések értékét is jelentősen növelheti, ami hosszabb távon lehetőséget ad a jelenlegi vezetőknek a részesedésük későbbi értékesítésére.

A klub az elmúlt években folyamatosan vont be külső tőkét a pályán és a pályán kívüli fejlődés érdekében, Gil Marin korábban is hangsúlyozta, hogy a modern futballban a versenyképesség megtartásához jelentős, folyamatos befektetés szükséges.

Az Atlético jelenleg a bajnokság negyedik helyén áll, és legutóbb 2021-ben nyerte meg a La Ligát.

Címlapkép forrása: Denis Doyle/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Létezik-e a „pénzügyi pajzs", amit Magyarország kapott az Egyesült Államoktól?
Nagy hírt kaptak a befektetők - Mutatjuk a piaci reakciókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility