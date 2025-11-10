  • Megjelenítés
Jelentős változás jön a tejfölnél
Jelentős változás jön a tejfölnél

Módosítaná a tejfölre vonatkozó előírását az Agrárminisztérium.

Módosítaná az Agrárminisztérium a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölre vonatkozó előírását - derül ki a rendelkezés társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. A módosítás értelmében az utóhőkezelésen átesett "tejfölt" mostantól nem lehet tejfölnek nevezni,

annak ugyanis megfelelő számú tejsavbaktériumot tartalmazó élőflórával kell rendelkeznie.

Az előbbi termék megnevezése az új rendelkezés szerint „utóhőkezelt savanyú tejszínkészítmény” lenne.

A tervezet további része az élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozóan tartalmaz módosításokat, amelyek az egyértelműsítést szolgálják.

A közelmúltban a minisztérium a trappista sajtra vonatkozó előírásokat is módosította, hogy kiszűrje a piacról a hamisan trappistaként forgalmazott termékeket.

