  • Megjelenítés
Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn
Globál

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Portfolio
Az orosz fegyveres erők lassan de biztosan haladnak előre a donbaszi ukrán erődváros, Pokrovszk elfoglalásával. Az Egyesült Királyság szerint Moszkva legutóbb Belgium fölött reptetett kémdrónokat, de általános jelenséggé vált a NATO tagállamok katonai infrastruktúrája fölötti drónozás. Több napnyi csend után újra előkerült Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki bejelentette: találkozna amerikai kollégájával, Marco Rubioval. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Vízi drónok kilövését jelentette Moszkva

Orosz hírforrások szerint a partvédelem négy ukrán vízi drónt semmisített meg hajnalban Tuapsze közelében, a Fekete-tenger partján.

(Reuters)

Megosztás

Ennyien érkeztek Ukrajnából vasárnap

Az ukrán-magyar határszakaszon 4636 ember lépett be Magyarországra vasárnap. Tartózkodási engedélyt 22 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.

(MTI)

Megosztás

Orosz jelentés

Az orosz légvédelem hétfőre virradóan 71 ukrán drónt semmisített meg. Károkról és áldozatokról Moszkva nem közölt híreket.

(Reuters)

Megosztás

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Az orosz fegyveres erők lassan de biztosan haladnak előre a donbaszi ukrán erődváros, Pokrovszk elfoglalásával. Az Egyesült Királyság szerint Moszkva legutóbb Belgium fölött reptetett kémdrónokat, de általános jelenséggé vált a NATO tagállamok katonai infrastruktúrája fölötti drónozás. Több napnyi csend után újra előkerült Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki bejelentette: találkozna amerikai kollégájával, Marco Rubioval. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vasárnapi hírfolyamunk ide kattintva érhető el.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij megkongatta a vészharangot: könnyen lehet, hogy az oroszok újabb háborúba kezdenek egy európai ország ellen

Van egy olyan fegyvere Ukrajnának, ami még a legendás Tomahawknál is többet tud

Címlapkép forrása: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Összeütközött két vonat a magyar határ közelében, rengetegen megsérültek
Egyre több jel utal arra: rendkívüli tél következik, keményen megugorhatnak a számlák
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility