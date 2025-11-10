Vízi drónok kilövését jelentette Moszkva
Orosz hírforrások szerint a partvédelem négy ukrán vízi drónt semmisített meg hajnalban Tuapsze közelében, a Fekete-tenger partján.
(Reuters)
Ennyien érkeztek Ukrajnából vasárnap
Az ukrán-magyar határszakaszon 4636 ember lépett be Magyarországra vasárnap. Tartózkodási engedélyt 22 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.
(MTI)
Orosz jelentés
Az orosz légvédelem hétfőre virradóan 71 ukrán drónt semmisített meg. Károkról és áldozatokról Moszkva nem közölt híreket.
(Reuters)
Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn
Az orosz fegyveres erők lassan de biztosan haladnak előre a donbaszi ukrán erődváros, Pokrovszk elfoglalásával. Az Egyesült Királyság szerint Moszkva legutóbb Belgium fölött reptetett kémdrónokat, de általános jelenséggé vált a NATO tagállamok katonai infrastruktúrája fölötti drónozás. Több napnyi csend után újra előkerült Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki bejelentette: találkozna amerikai kollégájával, Marco Rubioval. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Vasárnapi hírfolyamunk ide kattintva érhető el.
