Milliárd dolláros erdővédelmi alap indul: jutalom jár a természetvédelemért, de súlyos büntetés vár az erdőirtókra
Gazdaság

Milliárd dolláros erdővédelmi alap indul: jutalom jár a természetvédelemért, de súlyos büntetés vár az erdőirtókra

MTI
Újabb vereséget kell mérni azokra, akik tagadják a klímaváltozás tényét - jelentette ki a brazil elnök az ENSZ idei éghajlatváltozási konferenciáját (COP30) megnyitó beszédében hétfőn a brazíliai Belémben.
A klímakonferencián több mint 190 ország mintegy 50 ezer küldötte fog vitatkozni arról, hogy miként lehet enyhíteni a klímaválságot és annak pusztító hatásait, a gyakoribb és súlyosabb aszályokat, viharokat, erdőtüzeket és áradásokat.

A tanácskozáson részt vevő szegényebb országok várhatóan újabb kéréseket terjesztenek elő arról, hogy nagyobb anyagi forrásokra lenne szükségük az egyre nehezebb éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodáshoz.

A találkozón várhatóan többen is arra szólítják majd fel a részt vevő országok kormányait, hogy fokozzák klímavédelmi erőfeszítéseiket, mivel a korábbi kötelezettségvállalásokkal ellentétben

az országoknak csak körülbelül egyharmada nyújtotta be időben a konferenciára a 2035-ig terjedő időszakra vonatkozó cselekvési tervét.

A rendező ország, Brazília egy új, a trópusi esőerdők védelmére létrehozott több milliárd dolláros alapot fog bemutatni a konferencián, amely jutalmazza azokat az országokat, amelyek megóvják trópusi őserdeiket, miközben minden elpusztított hektárért súlyos pénzbüntetéseket szabnak ki rájuk, és az ezekből származó bevétel az alapba kerül.

