Milliárd dolláros erdővédelmi alap indul: jutalom jár a természetvédelemért, de súlyos büntetés vár az erdőirtókra

A klímakonferencián több mint 190 ország mintegy 50 ezer küldötte fog vitatkozni arról, hogy miként lehet enyhíteni a klímaválságot és annak pusztító hatásait, a gyakoribb és súlyosabb aszályokat, viharokat, erdőtüzeket és áradásokat.
A tanácskozáson részt vevő szegényebb országok várhatóan újabb kéréseket terjesztenek elő arról, hogy nagyobb anyagi forrásokra lenne szükségük az egyre nehezebb éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodáshoz.
A találkozón várhatóan többen is arra szólítják majd fel a részt vevő országok kormányait, hogy fokozzák klímavédelmi erőfeszítéseiket, mivel a korábbi kötelezettségvállalásokkal ellentétben
az országoknak csak körülbelül egyharmada nyújtotta be időben a konferenciára a 2035-ig terjedő időszakra vonatkozó cselekvési tervét.
A rendező ország, Brazília egy új, a trópusi esőerdők védelmére létrehozott több milliárd dolláros alapot fog bemutatni a konferencián, amely jutalmazza azokat az országokat, amelyek megóvják trópusi őserdeiket, miközben minden elpusztított hektárért súlyos pénzbüntetéseket szabnak ki rájuk, és az ezekből származó bevétel az alapba kerül.
