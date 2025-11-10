  • Megjelenítés
Nagy hírt kaptak a befektetők - Mutatjuk a piaci reakciókat
Nagy hírt kaptak a befektetők - Mutatjuk a piaci reakciókat

Portfolio
Hétfő reggelre megérkezett a hír, melyre a befektetők már hosszú napok óta vártak: hamarosan újraindulhat az amerikai kormányzat a rekordhosszúságú leállás után. A hírre pozitívn reagálnak a tőzsdék, Ázsiában szép emelkedést láthatunk, és Európában, valamint délután Amerikában is lendületes emelkedésre van kilátás.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Jól járnak az amerikaiak a vámháborúval - Jön a vámosztalék!

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent arról beszélt, hogy Donald Trump legalább 2000 dolláros úgynevezett vámosztalék javaslata többféle formában is megvalósulhat, például az év elején elfogadott adócsökkentések részeként, írja a Bloomberg.

Jól járnak az amerikaiak a vámháborúval - Jön a vámosztalék!
40 nap után fordulat: az amerikai kormány leállása végéhez közeledik

Az amerikai szövetségi kormányzat közel egy hónapos – és a modern amerikai történelemben eddig leghosszabb –, az október 1-én kezdődött leállása új fordulóponthoz érkezett: a Szenátus vasárnap este 60-40 arányban elfogadott egy eljárási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn megszavazzák a leállás feloldásához szükséges finanszírozási csomagot. A megállapodás – ha véglegessé válik – akár január végéig fedezné az amerikai kormány működését, miközben tiltaná a szövetségi alkalmazottak elbocsátását és biztosítaná számukra a rendes bért a leállás idejére.

40 nap után fordulat: az amerikai kormány leállása végéhez közeledik
Tőzsdei befektetőknek adná el saját részvényeit az MBH Bank

Év végig fokozná tőzsdei jelenlétét az MBH Bank azzal, hogy a tőzsdei befektetőknek értékesítené saját részvényeit. Ezek aránya most 7% a tulajdonosi szerkezetben (a jelenlegi tőzsdei árfolyam alapján értékük mintegy 131 milliárd forint), miközben az állam 20%-kal, a kisbefektetők pedig 13,65%-kal rendelkeznek a bankban.

Tőzsdei befektetőknek adná el saját részvényeit az MBH Bank
Nagy emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,6 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,63 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,12 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,63 százalék pluszban nyithat, a CAC 1,32 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 1,01 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,14 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,66 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,21 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A hét eleje rögtön izgalmasan indulhat, hiszen az NGM ma délelőtt publikálja az államháztartás októberi előzetes egyenlegét. Az év végéhez közeledve a befektetők is árgus szemekkel figyelik a magyar költségvetés kilátásait, főleg a 2026-os parlamenti választásokhoz közeledve.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,3 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 987,1 0,2% -1,2% 0,8% 10,4% 7,4% 65,9%
S&P 500 6 728,8 0,1% -1,6% 0,2% 14,4% 12,7% 91,7%
Nasdaq 25 059,81 -0,3% -3,1% 0,9% 19,3% 18,8% 107,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 276,37 -1,2% -4,1% 4,8% 26,0% 27,7% 106,7%
Hang Seng 26 241,83 -0,9% 1,3% -2,7% 30,8% 25,2% 2,1%
CSI 300 4 678,79 -0,3% 0,8% 0,8% 18,9% 12,9% -4,2%
Európai részvényindexek              
DAX 23 569,96 -0,7% -1,6% -3,3% 18,4% 21,7% 88,9%
CAC 7 950,18 -0,2% -2,1% -0,3% 7,7% 7,1% 60,3%
FTSE 9 682,57 -0,5% -0,4% 2,1% 18,5% 18,9% 63,8%
FTSE MIB 42 917,67 -0,4% -0,6% -0,4% 25,5% 26,3% 118,1%
IBEX 15 901,4 -1,3% -0,8% 2,4% 37,1% 37,4% 131,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 306,7 0,3% 0,0% 5,9% 35,3% 40,3% 203,2%
ATX 4 754,18 -0,3% -1,1% 1,1% 29,8% 33,5% 120,8%
PX 2 426,91 0,3% 1,3% 2,9% 37,9% 45,1% 180,5%
Magyar blue chipek              
OTP 32 470 0,1% 1,2% 9,5% 49,7% 63,6% 192,3%
Mol 2 920 0,6% -1,4% 5,0% 7,0% 8,9% 77,4%
Richter 9 850 -0,5% -5,0% -3,8% -5,3% -10,3% 40,0%
Magyar Telekom 1 780 -0,6% 0,9% -1,2% 39,7% 54,2% 398,6%
Nyersanyagok              
WTI 60,54 0,5% -2,0% -3,2% -16,4% -16,7% 63,8%
Brent 63,66 0,3% -2,2% -2,8% -14,8% -15,3% 60,9%
Arany 4 000,32 0,5% 0,5% 0,3% 52,4% 48,3% 105,0%
Devizák              
EURHUF 384,9500 -0,4% -0,7% -2,1% -6,4% -4,7% 7,5%
USDHUF 332,6421 -0,7% -1,0% -1,3% -16,3% -11,0% 10,3%
GBPHUF 437,9199 -0,3% -1,1% -3,2% -12,0% -10,0% 10,2%
EURUSD 1,1573 0,3% 0,3% -0,8% 11,8% 7,0% -2,5%
USDJPY 153,0450 0,0% -0,6% 1,2% -2,6% 0,1% 48,2%
GBPUSD 1,3154 0,4% 0,1% -2,1% 5,0% 1,2% 0,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 103 275 2,0% -5,7% -14,9% 9,4% 36,0% 562,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,09 0,1% 0,4% -0,5% -10,5% -5,6% 399,0%
10 éves német állampapírhozam 2,63 0,3% 1,2% -1,6% 11,2% 7,7% -525,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,94 0,1% 0,9% 1,0% 4,8% 1,9% 222,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Közeledik az igazság pillanata: eldőlhet, milyen éved lesz a tőzsdén

Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?

Újra nagyot esett az olaj ára

Címlapkép forrása: Helmut Fricke/picture alliance via Getty Images

