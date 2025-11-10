Nagy hírt kaptak a befektetők - Mutatjuk a piaci reakciókat

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Jól járnak az amerikaiak a vámháborúval - Jön a vámosztalék!
Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent arról beszélt, hogy Donald Trump legalább 2000 dolláros úgynevezett vámosztalék javaslata többféle formában is megvalósulhat, például az év elején elfogadott adócsökkentések részeként, írja a Bloomberg.
40 nap után fordulat: az amerikai kormány leállása végéhez közeledik
Az amerikai szövetségi kormányzat közel egy hónapos – és a modern amerikai történelemben eddig leghosszabb –, az október 1-én kezdődött leállása új fordulóponthoz érkezett: a Szenátus vasárnap este 60-40 arányban elfogadott egy eljárási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn megszavazzák a leállás feloldásához szükséges finanszírozási csomagot. A megállapodás – ha véglegessé válik – akár január végéig fedezné az amerikai kormány működését, miközben tiltaná a szövetségi alkalmazottak elbocsátását és biztosítaná számukra a rendes bért a leállás idejére.
Tőzsdei befektetőknek adná el saját részvényeit az MBH Bank
Év végig fokozná tőzsdei jelenlétét az MBH Bank azzal, hogy a tőzsdei befektetőknek értékesítené saját részvényeit. Ezek aránya most 7% a tulajdonosi szerkezetben (a jelenlegi tőzsdei árfolyam alapján értékük mintegy 131 milliárd forint), miközben az állam 20%-kal, a kisbefektetők pedig 13,65%-kal rendelkeznek a bankban.
Nagy emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,6 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,63 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,12 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,63 százalék pluszban nyithat, a CAC 1,32 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 1,01 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,14 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,66 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,21 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A hét eleje rögtön izgalmasan indulhat, hiszen az NGM ma délelőtt publikálja az államháztartás októberi előzetes egyenlegét. Az év végéhez közeledve a befektetők is árgus szemekkel figyelik a magyar költségvetés kilátásait, főleg a 2026-os parlamenti választásokhoz közeledve.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,3 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 987,1
|0,2%
|-1,2%
|0,8%
|10,4%
|7,4%
|65,9%
|S&P 500
|6 728,8
|0,1%
|-1,6%
|0,2%
|14,4%
|12,7%
|91,7%
|Nasdaq
|25 059,81
|-0,3%
|-3,1%
|0,9%
|19,3%
|18,8%
|107,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 276,37
|-1,2%
|-4,1%
|4,8%
|26,0%
|27,7%
|106,7%
|Hang Seng
|26 241,83
|-0,9%
|1,3%
|-2,7%
|30,8%
|25,2%
|2,1%
|CSI 300
|4 678,79
|-0,3%
|0,8%
|0,8%
|18,9%
|12,9%
|-4,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 569,96
|-0,7%
|-1,6%
|-3,3%
|18,4%
|21,7%
|88,9%
|CAC
|7 950,18
|-0,2%
|-2,1%
|-0,3%
|7,7%
|7,1%
|60,3%
|FTSE
|9 682,57
|-0,5%
|-0,4%
|2,1%
|18,5%
|18,9%
|63,8%
|FTSE MIB
|42 917,67
|-0,4%
|-0,6%
|-0,4%
|25,5%
|26,3%
|118,1%
|IBEX
|15 901,4
|-1,3%
|-0,8%
|2,4%
|37,1%
|37,4%
|131,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 306,7
|0,3%
|0,0%
|5,9%
|35,3%
|40,3%
|203,2%
|ATX
|4 754,18
|-0,3%
|-1,1%
|1,1%
|29,8%
|33,5%
|120,8%
|PX
|2 426,91
|0,3%
|1,3%
|2,9%
|37,9%
|45,1%
|180,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 470
|0,1%
|1,2%
|9,5%
|49,7%
|63,6%
|192,3%
|Mol
|2 920
|0,6%
|-1,4%
|5,0%
|7,0%
|8,9%
|77,4%
|Richter
|9 850
|-0,5%
|-5,0%
|-3,8%
|-5,3%
|-10,3%
|40,0%
|Magyar Telekom
|1 780
|-0,6%
|0,9%
|-1,2%
|39,7%
|54,2%
|398,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,54
|0,5%
|-2,0%
|-3,2%
|-16,4%
|-16,7%
|63,8%
|Brent
|63,66
|0,3%
|-2,2%
|-2,8%
|-14,8%
|-15,3%
|60,9%
|Arany
|4 000,32
|0,5%
|0,5%
|0,3%
|52,4%
|48,3%
|105,0%
|Devizák
|EURHUF
|384,9500
|-0,4%
|-0,7%
|-2,1%
|-6,4%
|-4,7%
|7,5%
|USDHUF
|332,6421
|-0,7%
|-1,0%
|-1,3%
|-16,3%
|-11,0%
|10,3%
|GBPHUF
|437,9199
|-0,3%
|-1,1%
|-3,2%
|-12,0%
|-10,0%
|10,2%
|EURUSD
|1,1573
|0,3%
|0,3%
|-0,8%
|11,8%
|7,0%
|-2,5%
|USDJPY
|153,0450
|0,0%
|-0,6%
|1,2%
|-2,6%
|0,1%
|48,2%
|GBPUSD
|1,3154
|0,4%
|0,1%
|-2,1%
|5,0%
|1,2%
|0,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|103 275
|2,0%
|-5,7%
|-14,9%
|9,4%
|36,0%
|562,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,09
|0,1%
|0,4%
|-0,5%
|-10,5%
|-5,6%
|399,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,63
|0,3%
|1,2%
|-1,6%
|11,2%
|7,7%
|-525,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,94
|0,1%
|0,9%
|1,0%
|4,8%
|1,9%
|222,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Helmut Fricke/picture alliance via Getty Images
