Történelmi fordulat a világgazdaságban: olyan dolog történik az inflációval, amire 35 éve nem volt példa

A globális inflációban ritkán látható fordulat adhat új lendületet az idei feltörekvő piaci kötvényralihoz. Az optimizmust a piaci szereplők nyilatkozatai is erőstik, a Morgan Stanley Investment Management (MSIM) és a Ninety One ugyanis a helyi devizában denominált adósságpapírok további emelkedésére fogad.
Indoklásuk szerint a feltörekvő jegybankok gyorsabban és mélyebben vághatnak kamatot, mint fejlett piaci társaik.
Ez újabb hajtóerő lehet az amúgy is erős évet futó eszközöknek, például a részvények és a dollárban kibocsátott kötvények számára.
A befektetőket az infláció gyors hűlése lelkesíti: a Bloomberg-indexek szerint
immár két egymást követő negyedévben lassabban nőttek a fogyasztói árak a feltörekvő gazdaságokban, mint a fejlettekben.
Ilyen fordított helyzetre legalább három és fél évtizede nem volt példa – a járvány rendkívüli kilengéseit leszámítva. Ez pedig a piaci szakértők a kötvények számára igazi főnyeremény lehet.
Az alacsonyabb infláció következménye az, hogy a monetáris politika támogatóbb lehet a feltörekvő piacokon
– mondta Jitania Kandhari, az MSIM helyettes befektetési vezetője.
A feltörekvő országok devizás kötvények idén átlagosan 7 százalékos hozamot értek el, felülmúlva az amerikai állampapírok teljesítményét. Egyes piacokon – köztük Magyarországon, Brazíliában és Egyiptomban – 20 százalék feletti nyereségek is születtek. A ralit a jelentős kamatcsökkentésekbe vetett várakozások táplálják, és a friss inflációs adatok a korábban gondoltnál mélyebb, gyorsabb lazítást is megalapozhatnak.
A Bloomberg-indexek szerint a feltörekvő országok átlagos éves inflációja zsinórban az ötödik negyedévben esett, és július–szeptember között 2,47 százalékra süllyedt, ami 2021 eleje óta a legalacsonyabb. Ezzel szemben a fejlett gazdaságok inflációja 3,32 százalékra emelkedett.
Számos ország már megkezdte a kamatvágást: legutóbb Mexikó és Lengyelország lazított, és az év végéig várhatóan Thaiföld, Dél-Korea, Törökország és India is csökkent.
A legtöbb jegybank azonban óvatos, és a kamatszintet bőven az infláció felett tartja.
Brazíliában például a döntéshozók ezen a héten egymás után harmadszor hagyták változatlanul az alapkamatot, noha a reálkamat mintegy 10 százalék körül alakul. Hasonló a helyzet Törökországban, ahol a reálkamat körülbelül 7 százalék, míg Indiában, Dél-Afrikában és Kolumbiában egyaránt 3,5 százalék feletti a reálhozam.
Grant Webster, a Ninety One feltörekvő piaci szuverén- és devizastratégiáért felelős társvezetője úgy becsüli, hogy
a feltörekvő piacok átlagos reál kamatszintje több mint húsz éve nem látott magasságban van.
Ez nemcsak a hozamot kereső befektetőket vonzza, hanem a devizákat is támogatja: a brazil reál és a magyar forint az év eleje óta két számjegyű erősödést ért el a dollárral szemben.
A magasabb hozamú piacokban még van tér a ralira: Dél-Afrika és Latin-Amerika nagy része, ahol az inflációs aggodalmak enyhültek, miközben a politika továbbra is feszes
– mondta Webster.
A hozamelőny ugyanakkor nem véd meg teljesen a dollár kilengéseitől. A zöldhasú július óta tartó erősödése mérsékelt veszteségeket okozott a devizákban és a helyi kötvényindexekben. A további dollárerősödés viszont korlátozott lehet, mivel széles körben azzal számolnak, hogy a Fed folytatja a kamatcsökkentést.
Még azok a befektetők is további felértékelődést várnak a magas hozamú feltörekvő adósságpiacon, akik szerint a dollár erős maradhat.
Alejandro Cuadrado, a BBVA stratégája csökkentette a feltörekvő devizakitettséget, ám az adósságot továbbra is kedvezően ítéli meg, és a hozamgörbe futamidejéből adódó árfolyamnyereségre számít a kamatok csökkenése mellett. Az Amundi Investment Institute stratégái erős potenciállal rendelkező befektetésként írják le a helyi devizás feltörekvő kötvényeket, és Latin-Amerikát – különösen Brazíliát és Mexikót – részesítik előnyben a javuló inflációs dinamikák miatt.
Közben a gyorsuló dezinfláció a részvénypiacokra is átszivárog.
A kockázati felár a két piac között szűkült. A feltörekvő világ hosszú idő óta először tűnik relatíve kevésbé kockázatosnak, mint a fejlett piacok
– mondta Derrick Irwin, az Allspring Global Investments vezető portfóliókezelője.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Történelmi egyezség kapujában Európa egyik legfejlettebb országa
Napokon belül megállapodhatnak Donald Trumppal.
Hatalmas robbanás rázta meg a világ egyik legnagyobb városát
Halálos áldozatok is vannak.
Újabb csapás érte az orosz erők stratégiai üzemanyagraktárát
Sikeres dróntámadásról számoltak be az ukrán fegyveres erők.
Brutális rekord született az év egyik legjobb befektetésénél
Működött az arbitrázs.
Meglepő kijelentést tett a Fed jegybankára: jövőre jelentős gazdaságélénkülés jöhet az USA-ban
A döntéshozó óvatosságra intett a kamatcsökkentésekkel kapcsolatban.
Visszatérés a "sötét középkorba": kulcsfontosságú ország vesztette el az eliminációs státuszát
Egy egész kontinens bukott el a kanyaró elleni harcban.
Óriási kísérlet indul a világ egyik legnagyobb gazdaságában
Nagy bejelentést tett az ország miniszterelnöke.
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.