Történelmi fordulat a világgazdaságban: olyan dolog történik az inflációval, amire 35 éve nem volt példa

A globális inflációban ritkán látható fordulat adhat új lendületet az idei feltörekvő piaci kötvényralihoz. Az optimizmust a piaci szereplők nyilatkozatai is erőstik, a Morgan Stanley Investment Management (MSIM) és a Ninety One ugyanis a helyi devizában denominált adósságpapírok további emelkedésére fogad.

Indoklásuk szerint a feltörekvő jegybankok gyorsabban és mélyebben vághatnak kamatot, mint fejlett piaci társaik.

Ez újabb hajtóerő lehet az amúgy is erős évet futó eszközöknek, például a részvények és a dollárban kibocsátott kötvények számára.

A befektetőket az infláció gyors hűlése lelkesíti: a Bloomberg-indexek szerint

immár két egymást követő negyedévben lassabban nőttek a fogyasztói árak a feltörekvő gazdaságokban, mint a fejlettekben.

Ilyen fordított helyzetre legalább három és fél évtizede nem volt példa – a járvány rendkívüli kilengéseit leszámítva. Ez pedig a piaci szakértők a kötvények számára igazi főnyeremény lehet.

Az alacsonyabb infláció következménye az, hogy a monetáris politika támogatóbb lehet a feltörekvő piacokon

– mondta Jitania Kandhari, az MSIM helyettes befektetési vezetője.

A feltörekvő országok devizás kötvények idén átlagosan 7 százalékos hozamot értek el, felülmúlva az amerikai állampapírok teljesítményét. Egyes piacokon – köztük Magyarországon, Brazíliában és Egyiptomban – 20 százalék feletti nyereségek is születtek. A ralit a jelentős kamatcsökkentésekbe vetett várakozások táplálják, és a friss inflációs adatok a korábban gondoltnál mélyebb, gyorsabb lazítást is megalapozhatnak.

A Bloomberg-indexek szerint a feltörekvő országok átlagos éves inflációja zsinórban az ötödik negyedévben esett, és július–szeptember között 2,47 százalékra süllyedt, ami 2021 eleje óta a legalacsonyabb. Ezzel szemben a fejlett gazdaságok inflációja 3,32 százalékra emelkedett.

Számos ország már megkezdte a kamatvágást: legutóbb Mexikó és Lengyelország lazított, és az év végéig várhatóan Thaiföld, Dél-Korea, Törökország és India is csökkent.

A legtöbb jegybank azonban óvatos, és a kamatszintet bőven az infláció felett tartja.

Brazíliában például a döntéshozók ezen a héten egymás után harmadszor hagyták változatlanul az alapkamatot, noha a reálkamat mintegy 10 százalék körül alakul. Hasonló a helyzet Törökországban, ahol a reálkamat körülbelül 7 százalék, míg Indiában, Dél-Afrikában és Kolumbiában egyaránt 3,5 százalék feletti a reálhozam.

Grant Webster, a Ninety One feltörekvő piaci szuverén- és devizastratégiáért felelős társvezetője úgy becsüli, hogy

a feltörekvő piacok átlagos reál kamatszintje több mint húsz éve nem látott magasságban van.

Ez nemcsak a hozamot kereső befektetőket vonzza, hanem a devizákat is támogatja: a brazil reál és a magyar forint az év eleje óta két számjegyű erősödést ért el a dollárral szemben.

A magasabb hozamú piacokban még van tér a ralira: Dél-Afrika és Latin-Amerika nagy része, ahol az inflációs aggodalmak enyhültek, miközben a politika továbbra is feszes

– mondta Webster.

A hozamelőny ugyanakkor nem véd meg teljesen a dollár kilengéseitől. A zöldhasú július óta tartó erősödése mérsékelt veszteségeket okozott a devizákban és a helyi kötvényindexekben. A további dollárerősödés viszont korlátozott lehet, mivel széles körben azzal számolnak, hogy a Fed folytatja a kamatcsökkentést.

Még azok a befektetők is további felértékelődést várnak a magas hozamú feltörekvő adósságpiacon, akik szerint a dollár erős maradhat.

Alejandro Cuadrado, a BBVA stratégája csökkentette a feltörekvő devizakitettséget, ám az adósságot továbbra is kedvezően ítéli meg, és a hozamgörbe futamidejéből adódó árfolyamnyereségre számít a kamatok csökkenése mellett. Az Amundi Investment Institute stratégái erős potenciállal rendelkező befektetésként írják le a helyi devizás feltörekvő kötvényeket, és Latin-Amerikát – különösen Brazíliát és Mexikót – részesítik előnyben a javuló inflációs dinamikák miatt.

Közben a gyorsuló dezinfláció a részvénypiacokra is átszivárog.

A kockázati felár a két piac között szűkült. A feltörekvő világ hosszú idő óta először tűnik relatíve kevésbé kockázatosnak, mint a fejlett piacok

– mondta Derrick Irwin, az Allspring Global Investments vezető portfóliókezelője.

