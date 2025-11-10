  • Megjelenítés
FONTOS Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brother-re!
Országos leállás jön a Magyar Postánál
Országos leállás jön a Magyar Postánál

Portfolio
Országos informatikai leállást jelentett be a Magyar Posta november 15–16-ára, amely miatt több szolgáltatás ideiglenesen nem lesz elérhető, és a postahivatalok nyitvatartása is módosul, írja az Origo.

A Magyar Posta országos szintű informatikai karbantartást hajt végre november 15-én szombat 17 órától november 16-án vasárnap 18 óráig, amely mintegy 25 órán át komoly szolgáltatáskiesést okoz.

A karbantartás az adatközponti rendszerek megújítását és biztonsági frissítését szolgálja, ezért

a postahivatalok ez idő alatt nem tudnak ügyfeleket kiszolgálni.

A nyitva tartás is változik, 22 postai szolgáltatóhely szombaton csak szűkített időben, legkésőbb 16 óráig fogad ügyfeleket, míg 5 szolgáltatóhely vasárnap teljesen zárva tart.

A leállás alatt több fontos szolgáltatás szünetel. Nem lesz lehetőség csekkbefizetésre, készpénzfelvételre, bankkártyás fizetésre, csomagfeladásra vagy csomagátvételre, továbbá a levélküldemények feladása is szünetel.

A hivatalos ügyintézés, a posta.hu online felülete, a Posta és a Sender! mobilalkalmazások szintén nem lesznek elérhetők. A karbantartás érinti a csekkautomatákat és a csomagautomatákat is, bár utóbbiaknál a csomagok kivétele továbbra is lehetséges lesz, de feltöltésre nem kerülhet sor.

A Magyar Posta arra kéri az ügyfeleket, hogy az ezekre a napokra tervezett postai teendőiket lehetőség szerint a karbantartás előtt vagy után intézzék el, mivel az érintett időszakban országosan korlátozott lesz az ügyfélkiszolgálás.

Címlapkép forrása: Wodicka/ullstein bild via Getty Images

