Súlyos félreértés, hogy a közösségi oldalunk a miénk: így lopják el pillanatok alatt az évek alatt felépített közösségünket
Súlyos félreértés, hogy a közösségi oldalunk a miénk: így lopják el pillanatok alatt az évek alatt felépített közösségünket

Bár könnyen úgy vélhetjük, hogy a közösségi média oldalaink, Facebook vagy Instagram profilunk, esetleg vállalkozásunk oldala a miénk, hiszen mi hoztuk őket létre, mi menedzseljük őket, ez közel sincs így. Ez pedig akkor válik különösen kardinális kérdéssé, ha egy incidens során elveszik tőlünk, és szeretnénk azt visszaszerezni.

A Portfolio kiberbűnügyi podcastja, a Préda legújabb epizódja egy kisvállalkozó, Zsófi történetén keresztül mutatja be, hogyan omlik össze percek alatt egy évek alatt felépített online jelenlét – és miért nem segít ilyenkor a világ egyik legnagyobb techcége sem.

Zsófi figyelme egy stresszes délutánon csak egy pillanatra hagyott ki, rákattintott egy üzenetben található linkre, és ezzel elindult a lejtőn:

Annyit láttam a képernyőn, hogy az oldalam mindig újratölt, olyan nagyon furcsán, mint amikor régen a tévén átszaladt egy csík hirtelen. Az oldalam eltűnt így apránként a szemem előtt.

Az adathalász támadás után hiába próbált kapcsolatba lépni az Instagram ügyfélszolgálatával, segítséget nem kapott. A podcastben megszólal egy szakértő is, Steindl Máté, aki számos ismert személynek szerezte vissza ellopott közösségi média oldalát a 2020-as évek kezdetén. Aztán valami megváltozott.

Jöttek folyamatosan ezek a kérések, én folyamatosan foglalkoztam velük, majd az egyiknél azt vettem észre, hogy az a metódus, meg az a módszer, amit eddig alkalmaztunk, az egyszer csak nem működött.

Mátéval közölte a Meta, hogy ezentúl csak olyan profiloknak tudja visszaszerezni az adminjogait, amelyek már korábban is az ő üzleti profilja alá voltak rendelve. Így azokon, akik csak a bajban vették fel vele a kapcsolatot, már nem tudott segíteni. Ez azonban nagyon sokszor azért nem tud működni, mert vagy ellopták az oldallal együtt a profilt is, vagy pedig az adott profilnak nincs jogosultsága ahhoz, hogy felvegye a kapcsolatot a Facebooknak a támogatásával.

Hogy pontosan milyen üzenettel ejtették át Zsófit, hogy miért működnek ezek a támadások, és hogyan lehetne megelőzni, hogy hasonló esetek tömegével forduljanak elő, az kiderül a teljes epizódból, amit meghallgathatsz itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban, vagy az összes nagyobb podcastplatformon:

Címlapkép forrása: Shutterstock

