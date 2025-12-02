Közel 10 milliárd forintot fizettek a legdrágább Fabergé tojásért

Az aukciósház közleménye szerint a vevő
a jutalékkal együtt 22,9 millió fontot (közel 10 milliárd forintot) fizet a műtárgyért.
A Téli tojás egy hegyikristályból vésett talapzaton nyugvó, platina hópelyhekkel ékesített, rozettásan csiszolt, gyémántokkal díszitett remekmű, amelyet az orosz ékszerész egyik legmívesebb alkotásának tekintenek.
Az olvadó jégre emlékeztető kristály talpazaton ülő tojást belül zúzmarát idéző vésett motívumokkal díszítették. A belsejében meglepetés található - egy virágcsokor.
A kikiáltási ár 17 millió font volt.
II. Miklós cár 1913-ban rendelte meg anyja, Marija Fjodorovna számára. Bámulatos a tervrajza, a művészi kivitele, a Fabergé által használt technika és a mögötte álló történelem
- mondta Margo Oganesian, a Christie’s osztályvezetője a Reuters hírügynökségnek még november végén.
Az 1917-es októberi forradalom után, az 1920-as években a tojást egy londoni kereskedő vásárolta meg 450 fontért, majd többször is gazdát cserélt. Hosszú ideig a "Téli tojás" elveszettnek számított, míg 1994-ben felbukkant a Christie's genfi aukcióján, ahol 5,5 millió dollárért, majd 2002-ben egy New York-i árverésen világrekordot döntve 9,58 millió dollárért kelt el.
A Forbes magazin korábban arról számolt be, hogy ezúttal a tojást a katari sejk örökösei állították aukcióra, aki azt 2002-ben vásárolta meg.
Címlapkép forrása: James Manning/PA Images via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Donald Trump elárulta, mikor jelöl új elnököt a Fed élére
Nem Scott Bessent lesz a jelölt.
Kijelentette Zelenszkij: sosem volt még ilyen közel a béke – Hamarosan igazi áttörés jöhet
Már csak pár vitás pontot kell rendezni.
A bitcoin összeomlására figyelmeztet a neves pénzember, aki előre látta a 2008-as tőzsdei zuhanást
Elszabadult a bitcoin körüli hype.
Kiderült: az Nvidia és az OpenAI nagy biznisze még nem végleges
Ez a deal még benne sincs a hatalmas megrendelésállományban.
Elkezdődött a tárgyalás: különleges csapat érkezett Moszkvába – Egy lépéssel közelebb került a háború lezárása?
Még mindig van pár vitás pont, ma is lesz róluk szó.
Nukleáris fúziós projektbe kezd bele a Google-lel az európai nagyhatalom
Közös vállalatot hoznak létre.
Megtörte a csöndet Ukrajna: hivatalosan is reagáltak a hatalmas orosz győzelemről szóló hírekre
Ezeket nemrég Putyin személyesen jelentette be.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.