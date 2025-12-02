Közel 10 milliárd forintot fizettek a legdrágább Fabergé tojásért

Rekordáron, 19,5 millió fontért (8,5 milliárd forintért) kelt el a Christie’s londoni árverésén a Peter Carl Fabergé által készített Téli tojás, amelyet II. Miklós cár az anyja részére rendelt meg húsvéti ajándéknak 1913-ban.

Az aukciósház közleménye szerint a vevő

a jutalékkal együtt 22,9 millió fontot (közel 10 milliárd forintot) fizet a műtárgyért.

A Téli tojás egy hegyikristályból vésett talapzaton nyugvó, platina hópelyhekkel ékesített, rozettásan csiszolt, gyémántokkal díszitett remekmű, amelyet az orosz ékszerész egyik legmívesebb alkotásának tekintenek.

Az olvadó jégre emlékeztető kristály talpazaton ülő tojást belül zúzmarát idéző vésett motívumokkal díszítették. A belsejében meglepetés található - egy virágcsokor.

A kikiáltási ár 17 millió font volt.

II. Miklós cár 1913-ban rendelte meg anyja, Marija Fjodorovna számára. Bámulatos a tervrajza, a művészi kivitele, a Fabergé által használt technika és a mögötte álló történelem

- mondta Margo Oganesian, a Christie’s osztályvezetője a Reuters hírügynökségnek még november végén.

Az 1917-es októberi forradalom után, az 1920-as években a tojást egy londoni kereskedő vásárolta meg 450 fontért, majd többször is gazdát cserélt. Hosszú ideig a "Téli tojás" elveszettnek számított, míg 1994-ben felbukkant a Christie's genfi aukcióján, ahol 5,5 millió dollárért, majd 2002-ben egy New York-i árverésen világrekordot döntve 9,58 millió dollárért kelt el.

A Forbes magazin korábban arról számolt be, hogy ezúttal a tojást a katari sejk örökösei állították aukcióra, aki azt 2002-ben vásárolta meg.

Címlapkép forrása: James Manning/PA Images via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ