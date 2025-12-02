  • Megjelenítés
Christophe Hansen: az aktívan termelő gazdának kell adni az agrártámogatásokat
Gazdaság

Christophe Hansen: az aktívan termelő gazdának kell adni az agrártámogatásokat

agrarszektor.hu
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az Európai Bizottság mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosa, Christophe Hansen szerint az új Közös Agrárpolitikának (KAP) egyszerűbbnek, hatékonyabbnak kell lennie, és az automatikus támogatások helyett az ösztönzőkre kell építenie. A biztos cáfolta, hogy a gazdák kevesebb támogatást kapnának a jövőben, és hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak lehetőségük lesz a források rugalmasabb elosztására - írta meg az Agrárszektor.

Egyszerűbb, hatékonyabb és a tagállamoknak nagyobb mozgásteret biztosító Közös Agrárpolitikát (KAP) tart szükségesnek Christophe Hansen, az Európai Bizottság mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosa az Agrárszektornak adott interjújában.

A biztos szerint téves az az állítás, hogy a jövőben kevesebb forrás jut majd a gazdálkodóknak, mivel a tagállamok dönthetnek a pénzek újraelosztásáról.

Hansen cáfolta, hogy a bizottsági javaslat csökkentené a mezőgazdasági támogatásokat. Bár az új KAP keretében Magyarország esetében a jelenlegi 11,9 milliárd euró helyett 9,2 milliárd euró lenne a rögzített célkeret, a fennmaradó 20 százalék nem feltétlenül jelent kiesést.

Magyarországnak 25,7 milliárdból kell most megtalálni ezt a 2,6 milliárdot, ami hiányzik

Még több Gazdaság

Az egy főre jutó GDP és fogyasztás különbségének okairól

Egy kontinensnyi ország megy szépen lassan csődbe, nagy a baj Ázsiában

Indul a gyerekeknek szánt hatalmas befektetési alap az USA-ban

- magyarázta a biztos, hozzátéve, hogy a három európai intézmény elnöke közötti megállapodás szerint legalább 10 százalékot vidéki területekre kell fordítani.

A biztos szerint a jelenlegi kétpilléres rendszer nem oldja meg a gazdák minden problémáját.

Az új javaslat fenntartja a KAP első és második pillérének eszközeit, de működőképesebbé és egyszerűbbé teszi azokat. "Például jelenleg a második pillérben vannak az agrár-környezetvédelmi intézkedések. Az első pillérben vannak a zöld költések, az eco-scheme. Ez adminisztratív szempontból nagyon nehézkes", mondta Hansen, kiemelve, hogy az összevonás pénzügyileg vonzóbb lesz a gazdák számára és csökkenti a bürokráciát.

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
A témáról részletesen szó esik évzáró agrárkonferenciánkon is.
Információ és jelentkezés

A közvetlen kifizetések 100 ezer eurós felső határával kapcsolatos aggodalmakra reagálva Hansen kifejtette, hogy a nagy gazdaságoktól lefaragott összegek a tagállamokon belül maradnak, és a kisebb gazdaságok között osztják újra. Hangsúlyozta:

Ha a nagyon nagy gazdaságoktól egy kicsit lefaragunk, majd a kisebb gazdaságok között újraosztjuk, az ugyanabban a tagállamban marad.

A biztos szerint a termeléshez kötött támogatások arányának 13-ról 25 százalékra emelése biztosítja, hogy a KAP forrásai valóban az aktív termelőkhöz jussanak. Mint az uniós biztos fogalmazott:

A lehetőség, ami most terítéken van, nem más, minthogy a pénzt az kapja, aki aktívan termel, aktívan hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz.

Az Ukrajnával és a Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban a biztos elismerte a tagállamok aggodalmait, de rámutatott a kétirányú kereskedelem előnyeire is. "Mi importálunk például cukrot, de exportálunk többek között aprósüteményeket, péksüteményeket, csokoládét és így tovább", mondta, hozzátéve, hogy Ukrajnát 2028-ig kötelezik az uniós termelési szabványok átvételére. A klímaváltozás kihívásaira válaszolva Hansen hangsúlyozta a megfelelő eszközök biztosításának fontosságát.

Nem vonhatjuk ki a piacról a növényvédő szereket, ha nincs alternatíva.

Kiemelte az új technológiák, köztük az öntözési és vízvisszatartási megoldások, valamint az új genetikai technikák szerepét a mezőgazdaság ellenállóbbá tételében.

Kapcsolódó cikkünk

Vége a biztos támogatásoknak? Magyarország különösen rosszul járhat az új uniós tervekkel

Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba

Vrecionová: megváltozott a helyzet, kevesebb pénz jut a gazdáknak

Ursula von der Leyen saját hátországa darálhatja le a nagy reformtervét

Keményen lobbizik az Európai Parlament a vidékfejlesztési források megmaradásáért

Háromnapos agrárcsúcs Siófokon – A legfrissebb trendek a szakma krémjének prizmáján át

Globális alkuk sora szabhatja át az EU-s pénzek elosztását

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility