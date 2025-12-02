Christophe Hansen: az aktívan termelő gazdának kell adni az agrártámogatásokat

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Egyszerűbb, hatékonyabb és a tagállamoknak nagyobb mozgásteret biztosító Közös Agrárpolitikát (KAP) tart szükségesnek Christophe Hansen, az Európai Bizottság mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosa az Agrárszektornak adott interjújában.

A biztos szerint téves az az állítás, hogy a jövőben kevesebb forrás jut majd a gazdálkodóknak, mivel a tagállamok dönthetnek a pénzek újraelosztásáról.

Hansen cáfolta, hogy a bizottsági javaslat csökkentené a mezőgazdasági támogatásokat. Bár az új KAP keretében Magyarország esetében a jelenlegi 11,9 milliárd euró helyett 9,2 milliárd euró lenne a rögzített célkeret, a fennmaradó 20 százalék nem feltétlenül jelent kiesést.

Magyarországnak 25,7 milliárdból kell most megtalálni ezt a 2,6 milliárdot, ami hiányzik

- magyarázta a biztos, hozzátéve, hogy a három európai intézmény elnöke közötti megállapodás szerint legalább 10 százalékot vidéki területekre kell fordítani.

A biztos szerint a jelenlegi kétpilléres rendszer nem oldja meg a gazdák minden problémáját.

Az új javaslat fenntartja a KAP első és második pillérének eszközeit, de működőképesebbé és egyszerűbbé teszi azokat. "Például jelenleg a második pillérben vannak az agrár-környezetvédelmi intézkedések. Az első pillérben vannak a zöld költések, az eco-scheme. Ez adminisztratív szempontból nagyon nehézkes", mondta Hansen, kiemelve, hogy az összevonás pénzügyileg vonzóbb lesz a gazdák számára és csökkenti a bürokráciát.

A közvetlen kifizetések 100 ezer eurós felső határával kapcsolatos aggodalmakra reagálva Hansen kifejtette, hogy a nagy gazdaságoktól lefaragott összegek a tagállamokon belül maradnak, és a kisebb gazdaságok között osztják újra. Hangsúlyozta:

Ha a nagyon nagy gazdaságoktól egy kicsit lefaragunk, majd a kisebb gazdaságok között újraosztjuk, az ugyanabban a tagállamban marad.

A biztos szerint a termeléshez kötött támogatások arányának 13-ról 25 százalékra emelése biztosítja, hogy a KAP forrásai valóban az aktív termelőkhöz jussanak. Mint az uniós biztos fogalmazott:

A lehetőség, ami most terítéken van, nem más, minthogy a pénzt az kapja, aki aktívan termel, aktívan hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz.

Az Ukrajnával és a Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban a biztos elismerte a tagállamok aggodalmait, de rámutatott a kétirányú kereskedelem előnyeire is. "Mi importálunk például cukrot, de exportálunk többek között aprósüteményeket, péksüteményeket, csokoládét és így tovább", mondta, hozzátéve, hogy Ukrajnát 2028-ig kötelezik az uniós termelési szabványok átvételére. A klímaváltozás kihívásaira válaszolva Hansen hangsúlyozta a megfelelő eszközök biztosításának fontosságát.

Nem vonhatjuk ki a piacról a növényvédő szereket, ha nincs alternatíva.

Kiemelte az új technológiák, köztük az öntözési és vízvisszatartási megoldások, valamint az új genetikai technikák szerepét a mezőgazdaság ellenállóbbá tételében.

