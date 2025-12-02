  • Megjelenítés
Egy újabb hatalmas AI-központ építését jelentették be
Egy újabb hatalmas AI-központ építését jelentették be

A Vultr több mint 1 milliárd dollárt fordít egy ohiói mesterségesintelligencia-klaszter felépítésére, amely várhatóan 2026 elején áll üzembe.

A felhőinfrastruktúra-szolgáltató kedden közölte, hogy az Advanced Micro Devices (AMD) processzoraira épülő új AI-klasztert indítja az ohiói Springfieldben létesülő adatközpontjában. Az 50 megawattos, mintegy 24 ezer MI355X gyorsítóból álló rendszer az AMD Instinct MI355X grafikus processzoraira épül.

A Vultr az AI-robbanásból részesedve a legnagyobb szolgáltatók költséghatékony alternatívájaként pozícionálja magát, alacsonyabb árakkal. J. J. Kardwell vezérigazgató szerint a cég felhőinfrastruktúra-szolgáltatásai jellemzően a nagy szolgáltatók díjainak körülbelül felébe kerülnek. A vállalat előrejelzése szerint a klaszter 2026 elején indul.

Arra számítunk, hogy a klaszter még az élesítés előtt elkel

– mondta Kardwell a Reutersnek adott interjúban.

A Vultr 2024 decemberében 3,5 milliárd dolláros cégértékelést ért el egy finanszírozási körben, amelyet a LuminArx Capital Management és az AMD Ventures, az AMD befektetési ága vezetett.

A cég közölte, hogy az ohiói klaszternek egyelőre nincsenek ügyfelei, de több vállalattal is aktív tárgyalásban áll. A Vultr az AMD-től és az Nvidiától szerez be chipeket, és bérelt adatközponti terekben üzemelteti azokat. 2014 óta biztosít hozzáférést központi feldolgozóegységekhez (CPU), 2021-ben pedig integrálta a GPU-kat a szolgáltatásaiba. Az elmúlt két évben bevételeinek jelentős részét már az AI-infrastruktúra adta.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

