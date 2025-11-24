Riasztó fejlemény: új madárinfluenza-variáns miatt halt meg egy amerikai férfi

Washington állam egészségügyi hatósága pénteken közölte, hogy meghalt az a beteg, akit H5N5 madárinfluenzával kezeltek.

Ez a variáns első, világszerte megerősített emberi esete.

Az elhunyt Grays Harbor megyében élt, idősebb, alapbetegségekkel küzdő felnőtt volt, és udvarában vegyes házi szárnyasállományt tartott.

A vírust kimutatták az állomány közvetlen környezetében, ami arra utal, hogy a fertőzés forrása a házi baromfi vagy a vadmadarak lehetett. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a lakosságra jelentett kockázat továbbra is alacsony. Az ügyben érintett más személyeknél eddig nem mutattak ki madárinfluenzát.

"A közegészségügyi tisztviselők továbbra is figyelemmel kísérik mindazokat, akik szoros kapcsolatban voltak a pácienssel" – áll a péntek késő este kiadott közleményben. Hozzátették:

Nincs bizonyíték a vírus emberről emberre történő terjedésére.

Az udvari állománnyal és annak környezetével érintkezők szintén megfigyelés alatt állnak az esetleges tünetek miatt.

Voltak korábban is madárinfluenzával fertőzött betegek, de míg a korábbi fertőzéseket a H5N1 altípus okozta, a washingtoni eset az első emberi H5N5 fertőzés, amely korábban csak állatokban fordult elő. A H5N1 és H5N5 közötti különbség a vírus felületén található fehérjében rejlik. Bár nem világos, hogyan befolyásolja ez a vírus virulenciáját vagy súlyosságát, a szakértők szerint a H5N5 várhatóan hasonlóan viselkedik, mint a H5N1.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images