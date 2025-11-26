Kínai techóriások zuhannak a tőzsdén: Amerika újabb csapást mért a távol-keleti vállalatokra

A Bloomberg által megismert irat szerint Stephen Feinberg helyettes védelmi miniszter aznap értesítette a Képviselőház és a Szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságainak vezetőit a döntésről. Mindez még azelőtt született, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping átfogó kereskedelmi tűzszünetben állapodott volna meg egymással.

Nem egyértelmű, hogy a cégeket hivatalosan is felvették-e már a 1260H-listára. A jegyzék közvetlen jogi következményekkel nem jár, de komoly figyelmeztetés az amerikai befektetők számára.

A hírre a New York-i tőzsdére bejegyzett Alibaba Csoport árfolyama 159 dollárról 150-re zuhant.

Kisebb piaci korrekció következtében aztán a jegyzés 156 dollárig visszaemelkedett, ez azonban még így is -0,6 százalékos teljesítményt jelent tegnap estéhez képest.

Az Alibaba árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

A Baidu árfolyama hasonló mozgást követett.

A Baidu árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

Feinberg közölte, hogy a három említett vállalat mellett további öt cég – az Eoptolink Technology Inc., a Hua Hong Semiconductor Ltd., a RoboSense Technology Co., a Wuxi AppTec Co. és a Zhongji Innolight Co. – is érdemes a felvételre. A 1260H-lista az Egyesült Államokban működő, a kínai hadsereghez köthető vállalatokat azonosítja. A jegyzéket évente teszik közzé; legutóbbi, januári frissítése – még Trump hivatalba lépése előtt – nem tartalmazta ezeket a neveket.

Feinberg kjelentette, hogy

a legfrissebb elérhető információk áttekintése alapján a minisztérium nyolc olyan entitást azonosított, amely a törvény szerint kínai katonai vállalatnak minősül, és amelyeket fel kell venni a 1260H-listára.

A levél a Trump és Hszi közötti, október 30-án Dél-Koreában tartott csúcstalálkozó előtt készült, ahol többek között a vámtételek csökkentéséről és bizonyos exportkorlátozások felfüggesztéséről állapodtak meg. A Pentagon szóvivője és a levélben megnevezett kínai cégek képviselői nem reagáltak azonnal a megkeresésekre.

Az év elején, januárban több nagy kínai vállalat listára kerülése eladási hullámot indított a tőzsdéken, amely a Tencent Holdings Ltd.-t és az elektromosautó-akkumulátorokat gyártó Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-t is érintette. A jegyzékbe kerülés komoly kihívást jelenthet az Alibaba számára is, amely nemzetközi erőfeszítéseit fokozza a mesterséges intelligencia terén – akárcsak a többi érintett vállalat.

A Financial Times által elsőként ismertetett, a Fehér Házból származó feljegyzés a hónap elején azt állította, hogy az Alibaba technológiai támogatást nyújtott a kínai hadseregnek az Egyesült Államokat érintő célpontokkal szemben. A társaság visszautasította az állításokat, "teljes mértékben hamisnak" és "rosszindulatú PR-akciónak" nevezve azokat, amelynek célja, hogy "aláássa Trump elnök legutóbbi kínai kereskedelmi megállapodását".

A 2021-ben először közzétett lista ma már több mint 130, a kínai hadsereggel együttműködéssel vádolt entitást tartalmaz, köztük légitársaságokat, építőipari, hajózási, számítógép-hardvergyártó és távközlési cégeket.

A Hogan Lovells ügyvédi iroda elemzése szerint

a 1260H-listára kerülésnek számos közvetlen és közvetett következménye lehet, beleértve az amerikai védelmi szerződések korlátozását, a más tiltólistákra kerülés kockázatát, a reputációs károkat és a megfelelési költségek emelkedését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ