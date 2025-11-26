Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Megszólalt Ursula von der Leyen
Erős transzatlanti együttműködésre van szükség az ukrajnai háború megoldásában, mert az eredményeket hoz - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke kedden.
Az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciójának keddi, londoni szervezésű virtuális tanácskozását követően Ursula von der Leyen közölte, a koalíció tagjai örömmel fogadták Marco Rubio amerikai külügyminiszter részvételét a megbeszélésen, majd megjegyezte: az elmúlt napokban és órákban szilárd és biztató előrelépés tapasztalható.
A bizottsági elnök azon véleményének adott hangot, hogy az orosz gazdaság elleni összehangolt és egymást követő szankciók jelentős hatást érnek el, csökkentik például az Oroszország számára rendelkezésre álló erőforrásokat a háború folytatásához.
Mivel a nyomásgyakorlás az egyetlen nyelv, amit Oroszország ért, addig fogjuk fokozni a nyomást, amíg valódi hajlandóság nem mutatkozik részéről arra, hogy a béke felé vezető hiteles útra térjen
- fogalmazott von der Leyen, majd hozzátette: Európa és partnerei teljes mértékben elkötelezettek az igazságos és fenntartható béke megtalálása mellett.
Oroszország Kijev elleni támadásainak fokozása, Moldova és Románia légterének közelmúltbeli megsértése rakétákkal és drónokkal arra emlékeztet, hogy Ukrajna biztonsága egyben Európa biztonsága is. Ukrajna érdekei Európa érdekei is. Ezek elválaszthatatlanok, ezért - mint fogalmazott - "továbbra is határozottan kiállunk Ukrajna mellett a következő tárgyalások során" - húzta alá.
Központi kérdés Ukrajna finanszírozása, beleértve a lefoglalt orosz pénzeszközök felhasználását - tette hozzá közleményében az uniós bizottság elnöke.
(MTI)
Orosz jelentés
Az éjszaka folyamán az orosz légvédelem 33 ukrán drónt semmisített meg az orosz védelmi minisztérium közlése szerint.
13-at a Belgorodi régió, tízet a Voronyezsi terület, négyet a Lipecki régió, egyet pedig a Brjanszki régió felett, valamint további ötöt a Fekete-tenger térségében – áll a közleményben.
(TASZSZ)
