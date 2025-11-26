  • Megjelenítés
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök tegnap kijelentette, Ukrajnának mégsem szab határidőt csütörtökig az eredetileg 28 pontos békejavaslat elfogadására. "Számomra a határidő az, amikor vége van" – mondta Trump, hozzátéve, hogy az amerikai tárgyalók előrehaladást értek el Moszkvával és Kijevvel egyaránt. Sajtóértesülések szerint a 28 pontot 19-re változtatták a genfi tárgyalások során. Amikor az eredeti verzióról kérdezték, amely a teljes Donbaszt orosz ellenőrzés alá helyezte volna, Trump úgy fogalmazott: "az csak egy térkép volt". A Bloomberg időközben megszerezte annak az októberi telefonbeszélgetésnek a felvételét, amelyben Steve Witkoff amerikai különmegbízott Jurij Usakovval, Vlagyimir Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztet egy lehetséges alkuról. Az amerikai elnök tegnap a Truth Socialön azt is közölte: a békemegállapodás mielőbbi véglegesítésének érdekében Witkoff Moszkvába utazik, hogy személyesen egyeztessen Putyinnal, míg Dan Driscoll hadseregért felelős államtitkár Kijevben tárgyal az ukrán féllel. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
Megszólalt Ursula von der Leyen

Erős transzatlanti együttműködésre van szükség az ukrajnai háború megoldásában, mert az eredményeket hoz - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke kedden.

Az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciójának keddi, londoni szervezésű virtuális tanácskozását követően Ursula von der Leyen közölte, a koalíció tagjai örömmel fogadták Marco Rubio amerikai külügyminiszter részvételét a megbeszélésen, majd megjegyezte: az elmúlt napokban és órákban szilárd és biztató előrelépés tapasztalható.

A bizottsági elnök azon véleményének adott hangot, hogy az orosz gazdaság elleni összehangolt és egymást követő szankciók jelentős hatást érnek el, csökkentik például az Oroszország számára rendelkezésre álló erőforrásokat a háború folytatásához.

Mivel a nyomásgyakorlás az egyetlen nyelv, amit Oroszország ért, addig fogjuk fokozni a nyomást, amíg valódi hajlandóság nem mutatkozik részéről arra, hogy a béke felé vezető hiteles útra térjen

- fogalmazott von der Leyen, majd hozzátette: Európa és partnerei teljes mértékben elkötelezettek az igazságos és fenntartható béke megtalálása mellett.

Oroszország Kijev elleni támadásainak fokozása, Moldova és Románia légterének közelmúltbeli megsértése rakétákkal és drónokkal arra emlékeztet, hogy Ukrajna biztonsága egyben Európa biztonsága is. Ukrajna érdekei Európa érdekei is. Ezek elválaszthatatlanok, ezért - mint fogalmazott - "továbbra is határozottan kiállunk Ukrajna mellett a következő tárgyalások során" - húzta alá.

Központi kérdés Ukrajna finanszírozása, beleértve a lefoglalt orosz pénzeszközök felhasználását - tette hozzá közleményében az uniós bizottság elnöke.

(MTI)

Orosz jelentés

Az éjszaka folyamán az orosz légvédelem 33 ukrán drónt semmisített meg az orosz védelmi minisztérium közlése szerint.

13-at a Belgorodi régió, tízet a Voronyezsi terület, négyet a Lipecki régió, egyet pedig a Brjanszki régió felett, valamint további ötöt a Fekete-tenger térségében – áll a közleményben.

(TASZSZ)

Olyan bejelentést tett Trump, aminek örülhetnek Kijevben – Moszkva is belement néhány engedménybe?

Donald Trump tegnap az Air Force One fedélzetén közölte, hogy Ukrajnának mégsem kell csütörtökig elfogadnia az Egyesült Államok eredeti, 28 pontos békejavaslatát - írja a Kyiv Independent.

Tegnapi tudósításunk

Előző napi hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden

Esik az Nvidia, de folytatódik az emelkedés az amerikai tőzsdéken
Nincs megállás, közel kétéves csúcson járt a forint
Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
