Ingatlaneladások miatt lett nyereséges a Rába

Egyszeri tételek tolták meg a profitot

A Rába csoport konszolidált árbevétele 2025 első három negyedévében 40,66 milliárd forint lett, ami 5,7 százalékkal marad el az egy évvel korábbi 43,1 milliárdtól, miközben a harmadik negyedév önmagában gyakorlatilag csak stagnálást hozott, 0,9 százalékos emelkedéssel 11,84 milliárd forintra.

A menedzsment egyértelműen gyenge piaci környezetet rajzol fel: a Rába szempontjából kulcsfontosságú nehéz haszongépjármű-piac Európában az év első három negyedévében összességében visszaesett, Észak-Amerikában a harmadik negyedévben már közel ötödével zuhant a teherautó-piac, a mezőgazdasági gépszektor pedig világszinten gyengélkedik, ami a Rekardon keresztül csapódik le. Ehhez társul, hogy bár az acélárak valamelyest visszajöttek, a cég szerint még mindig mintegy 21 százalékkal a „normál” évek felett járnak, az energiaárak több mint kétszeresen az energiaválság előtti szinten stabilizálódtak, a bérszint pedig 2021 eleje óta körülbelül 68 százalékkal emelkedett, vagyis a költségoldal tartósan magas szinten ragadt.

A bruttó marzs ennek ellenére látványosan javult: a közvetlen költségek aránya 84 százalékról 81,8 százalékra csökkent, a bruttó fedezeti hányad 16-ról 18,2 százalékra nőtt, a bruttó eredmény pedig 6,9-ről 7,39 milliárd forintra kúszott fel az első kilenc hónapban, ami az árbevétel csökkenése mellett is 7 százalékos emelkedés. A menedzsment ezt a már meglépett áremelések, a munkaerő-menedzsment, a készlet- és kapacitásoptimalizálás, valamint a beszerzési árak kontroll alatt tartása eredményeként értelmezi, vagyis az operáció hatékonyságán láthatóan dolgoznak.

A gyorsjelentés ugyanakkor azt is rögzíti, hogy az idei, bázist meghaladó üzemi eredményt döntően nem ez, hanem két nagy ingatlanértékesítés húzza fel: az „egyéb bevételek és ráfordítások” egyenlege 8,06 milliárd forint nyereséget mutat, ebből 7,93 milliárd forintot ad a győri iparterületek értékesítéséből származó egyszeri eredmény.

Ha ezt kiszűrjük, a csoport szintű operatív tevékenység eredménye 615 milliós mínusz, vagyis a core ipari termelés veszteséges.

Az operatív veszteség szinte kizárólag a ciklikusan gyenge, vevői leállásokkal terhelt harmadik negyedévből ered, a negyedéves csoport szintű korrigált üzemi eredmény 684 millió forint veszteséget mutat.

Az adózott eredmény 6,3 milliárd forint lett az első kilenc hónapban, és 4,2 milliárd forint a harmadik negyedévben, ugyancsak az említett egyszeri tételeknek köszönhetően.

Üzletágak

Üzletáganként nézve sem rózsás a kép.

A legnagyobb leányvállalat, a Rába Futómű Kft. árbevétele 2025 első három negyedévében 26,6 milliárd forint volt, ami 4,6 százalékos visszaesés a bázisidőszakhoz képest. Az amerikai piac különösen fájdalmas: dollárban számolva 27,6 százalékos esés látszik, miközben az EU-piaci bevételek forintban csak stagnálást, az „Egyéb” piacok – elsősorban a keleti kitettség – pedig több mint 30 százalékos visszaesést mutatnak. EBITDA-szinten az üzletág még 1,26 milliárd forintos nyereséget termelt, de üzemi szinten már 401 millió forint veszteséget látunk, a harmadik negyedév pedig különösen gyenge volt: az árbevétel 1,8 százalékkal csökkent, az EBITDA nagyjából a felére esett vissza, az üzemi eredmény pedig a tavalyi 312 milliós pluszból 252 milliós mínuszba fordult.

A Járműalkatrész üzletág még ennél is nagyobb nyomás alatt van: árbevétele 11,3 százalékkal 10,6 milliárd forintra zsugorodott, az európai export euróban 12,1 százalékkal, a belföldi forgalom forintban 12,7 százalékkal esett vissza. EBITDA-szinten az üzletág már csak 121 millió forint nyereséget tudott felmutatni az egy évvel korábbi 461 millióval szemben, üzemi szinten pedig 117 millió forint veszteség keletkezett, miközben tavaly ugyanebben az időszakban még 259 milliós pluszban járt. A harmadik negyedévben ugyan a forgalom 6,2 százalékkal nőtt, de az üzemi eredmény továbbra is mínuszban maradt, ami arra utal, hogy a lecsökkent volumenre és a magas költségszintre az árazási oldalon még nem tudott teljesen reagálni a cég.

Pozitívumként a Rába Jármű Kft. emelhető ki, amely 15,9 százalékkal 1,86 milliárd forintra növelte árbevételét, elsősorban a belföldi projekteknek köszönhetően, miközben az európai export is érdemben bővült. A profitabilitás azonban itt is romlott: az EBITDA 351 millió forintról 177 millióra csökkent, az üzemi eredmény pedig 302 millióról 83 millióra esett, vagyis a növekvő volumen vékonyabb marzsokkal párosul.

A mezőgazdasági kitettségű Rekard Kft. bevétele gyakorlatilag stagnált 1,72 milliárd forint körül, ugyanakkor továbbra is veszteséges: EBITDA-szinten 76 milliós, üzemi szinten 177 milliós mínuszt mutat, ami ugyan jobb a tavalyi számoknál, de még messze van a fenntartható nyereségességtől.

Mérleg, modernizáció, 4iG

A mérlegoldalon ezzel szemben kifejezetten erős a kép, nagyrészt éppen az ingatlanügyletek miatt. A Rába összes eszközállománya 61,97 milliárd forintra nőtt, a pénzeszközök állománya a tavaly őszi 613 millió forintról 6,84 milliárdra ugrott, miközben a nettó hitelállomány 9,8 milliárd forintra csökkent, ami nagyjából 6,8 milliárdos javulást jelent egy év alatt. Ebben kulcsszerepet játszott az ingatlanértékesítés 8,1 milliárd forintos cash-beáramlása, a működési cash-flow pozitívba fordulása – 721 millió forint, szemben a tavalyi enyhe mínusszal –, valamint a hitelek árfolyam-átértékeléséből adódó, készpénzmozgással nem járó nyereség. A saját tőke állománya 26,5 százalékkal nőtt, az egy részvényre jutó könyv szerinti érték 2 255 forintra emelkedett, ami a részvényesek szempontjából komoly értékteremtés, még ha ennek jelentős része nem is az ipari core business-ből érkezett.

A menedzsment közben folytatja a Modernizációs Programot és az energetikai beruházásokat: a győri központi telephely legnagyobb, 67 ezer négyzetméteres csarnokának tetőszerkezetét korszerűsítették, ami a fűtési energiaigény csökkenését és egy nagy kapacitású napelempark telepítésének előkészítését szolgálja. A létszámpolitika is az alkalmazkodást tükrözi: a konszolidált saját dolgozói létszám 9 százalékkal 1 164 főre csökkent, miközben a kölcsönzött munkaerő száma közel 20 százalékkal nőtt, vagyis a cég rugalmasabban próbál alkalmazkodni a volatilis vevői kereslethez.

Tőkepiaci szempontból a gyorsjelentés időszakának egyik kulcseseménye a 4iG SDT EGY Zrt. kötelező nyilvános vételi ajánlata volt a Rába összes részvényére. A jegybank által jóváhagyott ajánlati időszak végéig ugyanakkor egyetlen befektető sem fogadta el az ajánlatot, a társaság sem értékesítette saját részvényeit, és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos csomagjára vonatkozó opció sem került lehívásra.

Mindeközben a részvény árfolyama a harmadik negyedév végére nagyjából másfélszeresére emelkedett, ami azt jelzi, hogy a piac már részben beárazta a modernizációs program, az ingatlanportfólió és a 4iG által kezdeményezett stratégiai tranzakció potenciálját – még ha a core üzlet jövedelmezősége ezt ma még nem is támasztja alá.