  • Megjelenítés
Az EU egyik legfontosabb vezetője felfedte, hogyan lesz béke Ukrajnában
Globál

Az EU egyik legfontosabb vezetője felfedte, hogyan lesz béke Ukrajnában

Portfolio
Az RBK számolt be Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselőjének szavairól az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök megpróbálhatja felhasználni a tárgyalásokat céljai eléréséhez, mivel Oroszország nem ért el jelentős sikereket a csatatéren

– fejtegette Kallas.

A napokban felszínre kerülő béketerv jelentős részben az orosz céloknak kedvez inkább. Szerinte ez nem helyes, és Moszkvát engedményekre kell bírni. Kiemelte továbbá azt is, hogy a béketervnek el kell érnie, hogy Oroszország a jövőben ne támadjon. Hozzátette, hogy a továbbiakban is fontos marad Ukrajna támogatása.

Oroszország nem lelassítja, hanem fokozza a katonai gépezetét. Még mindig el kell jutnunk attól a helyzettől, amikor Oroszország úgy tesz, mintha tárgyalna, oda, ahol Oroszországnak tárgyalnia kell. Jó úton haladunk

Még több Globál

16 évre emelné az EU a közösségimédia-használat alsó korhatárát

Hatalmas tűz ütött ki az ázsiai világvárosban

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

– emlékeztetett a diplomata, miközben üdvözölte az Egyesült Államok béketörekvéseit.

Az EU politikusa ugyanakkor elmondta, hogy a béke következő lépése egy tűzszünet kellene, hogy legyen, de erre egyelőre nem látszik hajlandóság Oroszország részéről. Moszkva gondolkodása a csatatéri kudarcok miatt megváltozhat Kallas szerint:

Putyin nem tudja elérni céljait a csatatéren, ezért megpróbál majd alkudozni, hogy oda jusson

– zárta gondolatait.

Kapcsolódó cikkünk

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Amerika közölte Zelenszkij elnökkel: Ukrajna gyakorlatilag elvesztette a háborút
Vörös vonalat lépett át a béketerv: az oroszok szerint ez lesz a következő háború oka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility