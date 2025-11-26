Az EU egyik legfontosabb vezetője felfedte, hogyan lesz béke Ukrajnában

Vlagyimir Putyin orosz elnök megpróbálhatja felhasználni a tárgyalásokat céljai eléréséhez, mivel Oroszország nem ért el jelentős sikereket a csatatéren

– fejtegette Kallas.

A napokban felszínre kerülő béketerv jelentős részben az orosz céloknak kedvez inkább. Szerinte ez nem helyes, és Moszkvát engedményekre kell bírni. Kiemelte továbbá azt is, hogy a béketervnek el kell érnie, hogy Oroszország a jövőben ne támadjon. Hozzátette, hogy a továbbiakban is fontos marad Ukrajna támogatása.

Oroszország nem lelassítja, hanem fokozza a katonai gépezetét. Még mindig el kell jutnunk attól a helyzettől, amikor Oroszország úgy tesz, mintha tárgyalna, oda, ahol Oroszországnak tárgyalnia kell. Jó úton haladunk

– emlékeztetett a diplomata, miközben üdvözölte az Egyesült Államok béketörekvéseit.

Az EU politikusa ugyanakkor elmondta, hogy a béke következő lépése egy tűzszünet kellene, hogy legyen, de erre egyelőre nem látszik hajlandóság Oroszország részéről. Moszkva gondolkodása a csatatéri kudarcok miatt megváltozhat Kallas szerint:

Putyin nem tudja elérni céljait a csatatéren, ezért megpróbál majd alkudozni, hogy oda jusson

– zárta gondolatait.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images