Az EU egyik legfontosabb vezetője felfedte, hogyan lesz béke Ukrajnában

Vlagyimir Putyin orosz elnök megpróbálhatja felhasználni a tárgyalásokat céljai eléréséhez, mivel Oroszország nem ért el jelentős sikereket a csatatéren
– fejtegette Kallas.
A napokban felszínre kerülő béketerv jelentős részben az orosz céloknak kedvez inkább. Szerinte ez nem helyes, és Moszkvát engedményekre kell bírni. Kiemelte továbbá azt is, hogy a béketervnek el kell érnie, hogy Oroszország a jövőben ne támadjon. Hozzátette, hogy a továbbiakban is fontos marad Ukrajna támogatása.
Oroszország nem lelassítja, hanem fokozza a katonai gépezetét. Még mindig el kell jutnunk attól a helyzettől, amikor Oroszország úgy tesz, mintha tárgyalna, oda, ahol Oroszországnak tárgyalnia kell. Jó úton haladunk
– emlékeztetett a diplomata, miközben üdvözölte az Egyesült Államok béketörekvéseit.
Az EU politikusa ugyanakkor elmondta, hogy a béke következő lépése egy tűzszünet kellene, hogy legyen, de erre egyelőre nem látszik hajlandóság Oroszország részéről. Moszkva gondolkodása a csatatéri kudarcok miatt megváltozhat Kallas szerint:
Putyin nem tudja elérni céljait a csatatéren, ezért megpróbál majd alkudozni, hogy oda jusson
– zárta gondolatait.
Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images
