Kész, ennyi volt: az elnök bejelentette, hogy a hadsereg átvette a hatalmat az országban

Megbuktattak. Nem sokat mondhatok, különben elveszik a telefonomat. Most a központban vagyok
– mondta el a francia médiának egy rövid telefonbeszélgetés során.
Kijelentése nem sokkal követte Denis N'Kanya dandártábornok – aki korábban az elnöki katonai hivatalt vezette az országban – szavait, hogy a hadsereg átvette a hatalmat. Jelenleg kaotikus események zajlanak, de annyit tudni lehet, hogy a november 23-i elnökválasztás szavazatszámlálását leállították, a közintézmények bezártak és az országhatárokat teljesen lezárták. Bissau-Guinea Választási Bizottsága november 28-án tervezte kihirdetni az eredményeket.
Umaro Sissoco Embalo elnök és fő ellenzéki kihívója, Fernando Dias is győzelmet hirdetett az elnökválasztás után.
Korábban lövöldözésekről számoltak be az elnöki palotában és a belügyminisztériumban, jelenleg kijárási tilalom van érvényben. A korábbi elnök jelenleg letartóztatásban van, ezért sem nyilatkozhatott hosszabban a médiának.
Címlapkép forrása: Cem Ozdel/Anadolu via Getty Images
