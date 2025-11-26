Kész, ennyi volt: az elnök bejelentette, hogy a hadsereg átvette a hatalmat az országban

Megbuktattak. Nem sokat mondhatok, különben elveszik a telefonomat. Most a központban vagyok

– mondta el a francia médiának egy rövid telefonbeszélgetés során.

Kijelentése nem sokkal követte Denis N'Kanya dandártábornok – aki korábban az elnöki katonai hivatalt vezette az országban – szavait, hogy a hadsereg átvette a hatalmat. Jelenleg kaotikus események zajlanak, de annyit tudni lehet, hogy a november 23-i elnökválasztás szavazatszámlálását leállították, a közintézmények bezártak és az országhatárokat teljesen lezárták. Bissau-Guinea Választási Bizottsága november 28-án tervezte kihirdetni az eredményeket.

Umaro Sissoco Embalo elnök és fő ellenzéki kihívója, Fernando Dias is győzelmet hirdetett az elnökválasztás után.

Korábban lövöldözésekről számoltak be az elnöki palotában és a belügyminisztériumban, jelenleg kijárási tilalom van érvényben. A korábbi elnök jelenleg letartóztatásban van, ezért sem nyilatkozhatott hosszabban a médiának.

Címlapkép forrása: Cem Ozdel/Anadolu via Getty Images