Hatalmas győzelmet aratott Donald Trump: ejtették ellene a vádat a történelmi összeesküvési ügyben

Peter Skandalakis ügyész szerdán kiadott közleményében kifejtette, hogy a jogi kérdések összetettsége miatt - beleértve az alkotmányos kérdéseket, a joghatósági problémákat és a gyors tárgyaláshoz való jogot - az ügy tárgyalása legkorábban 2029-ben vagy még később kezdődhetne meg, ami „nem kevesebb, mint figyelemreméltó teljesítmény lenne”. Az ügyész megfontolta Trump ügyének leválasztását a többi vádlottról, hogy megvárják Trump második elnöki ciklusának végét, de ezt „illogikusnak és indokolatlanul megterhelőnek, valamint költségesnek” ítélte Georgia állam és Fulton megye számára. Szakmai véleménye szerint
Georgia polgárait nem szolgálná, ha ezt az ügyet további öt-tíz évig folytatnák.
A történelmi jelentőségű állami zsarolási vádakat 2023. augusztus 14-én emelte Trump és 18 társa ellen Fani Willis, Fulton megye demokrata kerületi ügyésze, aki 2021 elején indított hosszas nyomozást Trump állítólagos beavatkozása miatt a georgiai választásokba. A nyomozás röviddel azután kezdődött, hogy nyilvánosságra került egy januári telefonbeszélgetés, amelyben Trump arra kérte Brad Raffensperger republikánus államtitkárt, hogy „találja meg” a szavazatokat, amelyek szükségesek lennének az állam megnyeréséhez az elnökválasztáson.
Willist végül egy hosszú jogi csatározás után eltávolították az ügyről. Trump 2024-es elnökválasztási győzelme után a vádak sorsa bizonytalanná vált, majd szerdán Skandalakis, a Georgiai Ügyészek Tanácsának igazgatója kiadta a végső határozatot. Az amerikai elnök georgiai védőügyvédje, Steve Sadow közleményben jelentette ki, hogy Trump „politikai üldöztetése végre véget ért”, és hogy „ezt az ügyet soha nem lett volna szabad megindítani”. A vezető politikust és 18 társát a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) nevű állami törvény alapján vádolták meg, amely hasonló a szervezett bűnözés elleni küzdelemben használt szövetségi jogszabályhoz. A vádlottak között volt Mark Meadows, Trump korábbi kabinetfőnöke és Rudy Giuliani, Trump korábbi ügyvédje is.
A vád szerint Trump és társai „összeesküvést szőttek a választás kimenetelének jogellenes megváltoztatására”, és „jogellenesen összeesküdtek és törekedtek bűnszervezetben való részvételre” Trump georgiai veresége után.
A vádlottak határozottan tagadták a vádakat. Az ügy 2024 elején kezdett kicsúszni Willis kezéből, amikor kiderült, hogy romantikus kapcsolatot tartott fenn Nathan Wade különleges ügyésszel, akit a nyomozáshoz vett fel. Bár a bíróság kezdetben megengedte, hogy Willis folytassa az ügyet Wade lemondása után, 2024 júniusában a jogi eljárást felfüggesztették, majd decemberben egy fellebbviteli bíróság hivatalosan is kizárta Willist az ügyből.
Címlapkép forrása: Pete Marovich/Getty Images
