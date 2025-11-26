Hatalmas tűz ütött ki az ázsiai világvárosban

November 26-án, szerdán kora délután hatalmas tűz ütött ki Hongkongban, a Tai Po kerületben található Wang Fuk Court lakókomplexumban. A BBC szerint a halálos áldozatok között egy tűzoltó is van.

A lángok a komplexum nyolc tömbjét érintették.

Eddig 13 ember vesztette életét, 28-an megsérültek. Közülük hatan súlyos állapotban kerültek kórházba. A több épületből álló lakótelepen mintegy 2 000 lakás és 4 600 lakó található.

A hatóságok a tüzet a legmagasabb, ötös riasztási fokozatba sorolták. A helyszínen 737 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, egyikük azonban a kórházban elhunyt, miután súlyos, az arcát érintő égési sérüléseket szenvedett.

Az első bejelentés helyi idő szerint 14:51-kor érkezett. 15:00-ra megkezdődött az evakuálás. Hongkong Belügyminisztériuma több közösségi központot nyitott ideiglenes menedékként, és néhány iskola is befogadja az érintetteket. A rendőrség legalább 13, az épületekben rekedt emberről kapott bejelentést.

A Közlekedési Minisztérium közölte, hogy több utat lezártak, és több mint 30 buszjárat útvonalát módosították. A hatóságok szerint a közúti helyzetet valós időben, folyamatosan figyelik.

Az eddigi információk szerint a tűz az épületek felújítása miatt felállított bambuszállványzat és a védőháló meggyulladása miatt keletkezett. Helyiek korábban panaszkodtak arra, hogy a munkások a helyszínen dohányoznak.

Ötös szintű tűzre utoljára 17 éve, 2008-ban került sor Hongkongban: akkor a Mong Kok negyed Cornwall Court épületében csaptak fel a lángok, és négyen vesztették életüket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images