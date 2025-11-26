Lehet, hogy Moszkva most intett be végleg a béketervnek: azt mondják, szó sem lehet erről

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerdán újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta:
Szó sem lehet semmilyen engedményről vagy a kulcsfontosságú kérdésekben képviselt álláspontunk feladásáról.
A kijelentés akkor hangzott el, amikor Witkoff várhatóan a jövő héten Moszkvába utazik más magas rangú amerikai tisztviselőkkel, hogy az orosz vezetőkkel tárgyaljon a közel négy éve tartó háború lezárásáról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden jelezte, hogy kész előmozdítani az amerikai támogatású békekeretrendszert, és megvitatni a vitás pontokat az amerikai elnökkel olyan tárgyalásokon, amelyeken az európai szövetségeseknek is részt kellene venniük.
Kijev és európai szövetségesei aggódnak, hogy a múlt héten kiszivárgott részletek szerint a terv enged a kulcsfontosságú orosz követeléseknek – így megtiltja Ukrajna NATO-csatlakozását, szentesíti Ukrajna ötödének orosz ellenőrzését, és korlátozza az ukrán hadsereg méretét. Trump nemrég azt nyilatkozta, hogy előrelépés történik, és Moszkva engedményeket tesz, bár a háború - amelyben az orosz erők előrenyomulnak - csak „egy irányba” fog haladni.
Moszkva aggodalmát fejezte ki a Bloomberg Newshez kiszivárgott átirat miatt, amely Witkoff és Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov közötti beszélgetést rögzítette. A felvételen az amerikai megbízott tanácsokat ad Usakovnak, hogyan tálalják a béketervet Trumpnak. Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén egy újságírói kérdésre, hogy miért tűnik úgy, mintha Witkoff az orosz tisztviselőket instruálná, egyszerűen azt válaszolta, hogy „ezt teszi egy üzletkötő” és ez „a tárgyalás nagyon standard formája".
Oroszország szerint a kiszivárogtatás elfogadhatatlan kísérlet a béketörekvések aláásására és hibrid hadviselésnek minősül.
Usakov elmondta, hogy több alkalommal is WhatsAppon beszélt Witkoff-fal. Trump kedden közölte, hogy Witkoff találkozni fog Putyinnal, és Jared Kushner, aki segített tárgyalni a gázai tűzszüneti megállapodást, szintén részt vesz a folyamatban.
Az orosz erők Ukrajna több mint 19%-át ellenőrzik a 2022-es invázió óta, és 2025-ben a leggyorsabb ütemben nyomultak előre 2022 óta, bár az előrenyomulás továbbra is lassú, és Kijev szerint Oroszország súlyos veszteségeket szenvedett el ezek eléréséhez. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az Interfax orosz hírügynökség szerint a béke közelségére vonatkozó kérdésre azt válaszolta:
Várjunk, még korai erről beszélni.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
