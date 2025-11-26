Amerika közölte Zelenszkij elnökkel: Ukrajna gyakorlatilag elvesztette a háborút

Driscoll Zelenszkij elnöknek és az ukrán vezetőknek kifejtette, hogy az oroszok fokozzák légi támadásaik intenzitását, és képesek a háború határozatlan ideig történő folytatására. Az amerikai küldöttség azt is közölte, hogy

az USA védelmi ipara nem tudja a szükséges ütemben biztosítani a fegyvereket és légvédelmi rendszereket Ukrajna infrastruktúrájának és lakosságának védelmére.

A találkozón Driscoll egy amerikai támogatású béketervet mutatott be, amelyet a kijevi tisztviselők Moszkva előtti kapitulációnak tekintettek.

Az üzenet lényegében az volt, hogy veszítetek, és el kell fogadnotok az alkut"

- nyilatkozta az egyik forrás az NBC News-nak.

Driscoll azzal érvelt, hogy Ukrajna csak rosszabb helyzetben lesz a háború folytatása esetén, most érkezett el az idő a konfliktus lezárására, az oroszokkal való tárgyalsára.

Ukrajna udvariasan elutasította a béketerv aláírását az eredeti formájában, és a javaslatot azóta jelentősen átdolgozták.

Donald Trump elnök a közösségi médiában jelezte, hogy az eredeti béketervet "finomították mindkét fél további hozzájárulásával, és már csak néhány vitás pont maradt". Hozzátette, hogy reméli, hamarosan találkozhat Zelenszkij és Putyin elnökökkel, de "CSAK akkor, amikor a háború lezárására irányuló megállapodás VÉGLEGES, vagy a végső szakaszában van".

Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images