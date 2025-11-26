Változatok tehetségmegtartásra − A fizetésemelésen túli horizontokat boncolgatták a HR-szakma vezető képviselői

Ha év végén úgy adódik, hogy marad el nem költött pénz a cégkasszában, azt érdemes a munkatársakba befektetni, mert az emeli a szervezet értékét – fogalmazta meg Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója, aki a megtartás bér típusú juttatásokon felüli módjairól értekezett.

Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója

A cégvezető saját példán keresztül mutatta be, hogyan lehet hatékonyan gondoskodni a munkatársakról. Az OTP Pénztáraknál az idei évben végrehajtottak egy fizetési korrekciót és sztenderd fizetésemelést is, azonban a belső elkötelezettségi felmérés meglepő eredményt hozott.

"Amikor visszamértük, hogy mi volt a kollégáinknak a legnagyobb öröm, akkor a fagyinap volt a legnagyobb élmény, ezt követte a fánknap" – árulta el Budai József. Hozzátette, hogy a fánknap mindössze 300 ezer forintba kerül 100 ezer ember részére, "viszont azóta is erről beszélnek a kollégák".

Az OTP nyugdíjpénztára és egészségpénztára mindkét szegmensben piacvezető pozíciót tölt be. Különösen figyelemre méltó, hogy míg néhány éve 45-50 év között volt a nyugdíjpénztárba belépők átlagéletkora, addig idén a 34 év alatti belépők az új belépők 40 százalékát adják. Sokan felismerték ugyanis, hogy

évtizedek alatt komoly vagyon halmozható fel, miközben a magánegészségügyi ellátásra is egyre többen terveznek áldozni, a vonatkozó adókedvezmények érvényesítése mellett.

Az egészségpénztárnál a magánegészségügyi ellátások, valamint a patika és gyógyszertári költések adják a költések 80 százalékát, és ez is azt mutatja, hogy a magánegészségügy értéke és súlya évről évre folyamatosan nő.

A pénztárakat a Magyar Nemzeti Bank bankokhoz hasonló szigorúsággal felügyeli, emlékeztetett a szakember. A tulajdonosok az ügyfelek, így a vezetők is motiváltak abban, hogy maximalizálják a hozamokat.

Budai végül emlékeztetett, hogy a jövőben új mobilapplikációval és kártyaösszekötés funkcióval, valamint a lakossági bankszámláról történő automatikus pénztári egyenleg feltöltéssel szeretnék növelni az ügyfelek elégedettségét.

Szabolcs Judit, StudyConsult (moderátor), Horváth Róbert, Lufthansa Systems Hungária, Laduver Péter, TudásHíd Alapítvány, Szalai Enikő, Yettel Magyarország (balról jobbra)

Felértékelődik a feltöltődés

A munkavállalói motiváció volt középpontban a kapcsolódó panelbeszélgetésben is. Horváth Róbert, a Lufthansa Systems Hungária Employee Managere szerint a szervezet sokat tehet azért, hogy erős kötődést alakítson ki, és a fizetés ennek csak egy része. A misszió, hogy mi lesz a munka eredménye, például döntő lehet. A mit helyett a hogyan is fontos:

a perszonalizált motiváció ne legyen üres frázis, hanem a vezetőknek legyen szabadsága abban, hogy egy Z generációs vagy fiatal családos kolléga számára „teljes máshogyan tudja tekergetni a potmétert”.

Laduver Péter, a TudásHíd alapítvány társalapítója elmondta, hogy mivel az iskola nem készít fel semmilyen tekintetben a munka világára, erre reagálva indították útjára a TudásHíd alapítványt, amely a tanulók számára céges látogatások révén valódi hidat kínál. „Hallatni szeretnénk a hangunkat, hogy erre igenis van igény” – mondta a Radnóti Gimnázium diákja.

Szalai Enikő, a Yettel Magyarország HR-vezérigazgatóhelyettese

A szlogenek szintjéről a konkrétumok szintjére kell lejönnünk, hívta fel a figyelmet Szalai Enikő, a Yettel Magyarország HR-vezérigazgatóhelyettese. A szakember rámutatott, hogy a jelenlegi időszakban a motiváció mellett a munkahely elvesztésétől való félelem is egy fontos faktor. „Bár félelem alapon hosszú távon nem lehet élni, ez most valós probléma, és ezzel is kezdenünk kell valamit” – tette hozzá.

Minden ledolgozott öt év után egy hónap extra szabadságot vezettünk be, ugyanis rájöttünk, hogy felértékelődik a feltöltődés

− osztott meg egy, a Yettel által alkalmazott unikális ösztönzőt Szalai Enikő, aki megjegyezte, hogy erre a bizonyos feltöltődésre egyre nagyobb igény van, hiszen emberként és munkatársként is egyensúlyba kell kerülnünk.

