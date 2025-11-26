Változatok tehetségmegtartásra − A fizetésemelésen túli horizontokat boncolgatták a HR-szakma vezető képviselői

Ha év végén úgy adódik, hogy marad el nem költött pénz a cégkasszában, azt érdemes a munkatársakba befektetni, mert az emeli a szervezet értékét – fogalmazta meg Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója, aki a megtartás bér típusú juttatásokon felüli módjairól értekezett.
A cégvezető saját példán keresztül mutatta be, hogyan lehet hatékonyan gondoskodni a munkatársakról. Az OTP Pénztáraknál az idei évben végrehajtottak egy fizetési korrekciót és sztenderd fizetésemelést is, azonban a belső elkötelezettségi felmérés meglepő eredményt hozott.
"Amikor visszamértük, hogy mi volt a kollégáinknak a legnagyobb öröm, akkor a fagyinap volt a legnagyobb élmény, ezt követte a fánknap" – árulta el Budai József. Hozzátette, hogy a fánknap mindössze 300 ezer forintba kerül 100 ezer ember részére, "viszont azóta is erről beszélnek a kollégák".
Az OTP nyugdíjpénztára és egészségpénztára mindkét szegmensben piacvezető pozíciót tölt be. Különösen figyelemre méltó, hogy míg néhány éve 45-50 év között volt a nyugdíjpénztárba belépők átlagéletkora, addig idén a 34 év alatti belépők az új belépők 40 százalékát adják. Sokan felismerték ugyanis, hogy
évtizedek alatt komoly vagyon halmozható fel, miközben a magánegészségügyi ellátásra is egyre többen terveznek áldozni, a vonatkozó adókedvezmények érvényesítése mellett.
Az egészségpénztárnál a magánegészségügyi ellátások, valamint a patika és gyógyszertári költések adják a költések 80 százalékát, és ez is azt mutatja, hogy a magánegészségügy értéke és súlya évről évre folyamatosan nő.
A pénztárakat a Magyar Nemzeti Bank bankokhoz hasonló szigorúsággal felügyeli, emlékeztetett a szakember. A tulajdonosok az ügyfelek, így a vezetők is motiváltak abban, hogy maximalizálják a hozamokat.
Budai végül emlékeztetett, hogy a jövőben új mobilapplikációval és kártyaösszekötés funkcióval, valamint a lakossági bankszámláról történő automatikus pénztári egyenleg feltöltéssel szeretnék növelni az ügyfelek elégedettségét.
Felértékelődik a feltöltődés
A munkavállalói motiváció volt középpontban a kapcsolódó panelbeszélgetésben is. Horváth Róbert, a Lufthansa Systems Hungária Employee Managere szerint a szervezet sokat tehet azért, hogy erős kötődést alakítson ki, és a fizetés ennek csak egy része. A misszió, hogy mi lesz a munka eredménye, például döntő lehet. A mit helyett a hogyan is fontos:
a perszonalizált motiváció ne legyen üres frázis, hanem a vezetőknek legyen szabadsága abban, hogy egy Z generációs vagy fiatal családos kolléga számára „teljes máshogyan tudja tekergetni a potmétert”.
Laduver Péter, a TudásHíd alapítvány társalapítója elmondta, hogy mivel az iskola nem készít fel semmilyen tekintetben a munka világára, erre reagálva indították útjára a TudásHíd alapítványt, amely a tanulók számára céges látogatások révén valódi hidat kínál. „Hallatni szeretnénk a hangunkat, hogy erre igenis van igény” – mondta a Radnóti Gimnázium diákja.
A szlogenek szintjéről a konkrétumok szintjére kell lejönnünk, hívta fel a figyelmet Szalai Enikő, a Yettel Magyarország HR-vezérigazgatóhelyettese. A szakember rámutatott, hogy a jelenlegi időszakban a motiváció mellett a munkahely elvesztésétől való félelem is egy fontos faktor. „Bár félelem alapon hosszú távon nem lehet élni, ez most valós probléma, és ezzel is kezdenünk kell valamit” – tette hozzá.
Minden ledolgozott öt év után egy hónap extra szabadságot vezettünk be, ugyanis rájöttünk, hogy felértékelődik a feltöltődés
− osztott meg egy, a Yettel által alkalmazott unikális ösztönzőt Szalai Enikő, aki megjegyezte, hogy erre a bizonyos feltöltődésre egyre nagyobb igény van, hiszen emberként és munkatársként is egyensúlyba kell kerülnünk.
