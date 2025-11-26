Orbán Viktor bejelentette: energiatárolási programról tárgyalt a kormány

Számos kérdésről tárgyalt mai ülésén a kormány, köztük egy energiatárolási program elindításáról is - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.

Számos kérdésről tárgyalt mai ülésén a kormány - derül ki Orbán Viktor Facebook-videójából. Az Otthonteremtési program áttekintése mellett szó volt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről és a jövő évi nyugdíjemelésről is. Energiapolitikai intézkedésekről szintén tárgyalt a kormány, melynek célja a háztartások és cégek által megtermelt zöldenergia tárolásának elősegítése.

A miniszterelnök kijelentéséből kiderült, hogy az energiatárolási program a tervek szerint a lakosságot, valamint a kis- és nagyvállalatokat egyaránt érinteni fogja.

A konkrét kormányintézkedésekről a holnapi Kormányinfón várhatóan beszámol majd Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 26. A legújabb döntéseiről tesz bejelentéseket a kormány

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images