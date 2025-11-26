Jó a hangulat a tőzsdéken, történelmi csúcson járt az OTP

Felforgatta a piacokat a brit költségvetés botrányos bemutatása
Fonterősödést és kötvénypiaci ralit hozott a 2026-os brit költségvetés mai bejelentése - számolt be a Bloomberg. Rachel Reeves pénzügyminiszter bejelentése után a részvénypiacok is emelkedtek (a ralit bankpapírok vezették), a FTSE 100 részvényindex mintegy 1 százalékos pluszban zárta a mai napot.
Kitart a lendület az amerikai tőzsdéken
Tovább emelkedtek a legnagyobb amerikai részvényindexek: a Dow Jones már 0,89, az S&P 500 0,91, a Nasdaq pedig 1,05 százalékos pluszban van a tegnap esti záráshoz képest.
Káoszba fulladt a brit költségvetés várva várt bemutatása
Rachel Reeves, az Egyesült Királyság pénzügyminisztere ismertette a 2026-os költségvetés tervezetét, amely mintegy 26 milliárd fontnyi adóemelést tartalmaz - adta hírül a Bloomberg.
Jó napot zárt Európa
Ma a vezető európai indexek enyhe emelkedéssel zártak:
-
a CAC 40 Párizsban 0,88 százalékkal,
-
a DAX Németországban 0,98 százalékkal,
-
a brit FTSE 100 pedig 0,85 százalékkal emelkedett.
A hangulat javulását főként az amerikai kamatvágási várakozások erősödése és a geopolitikai fejlemények okozták.
Összességében nyugodt, pozitív nap volt ma Európában — a piacok visszanyerték a korábbi bizonytalanság után az optimizmust.
Az OTP húzta a magyar tőzsdét
Erős napot zárt a magyar tőzsde, főként az OTP remek teljesítményének köszönhetően.
Tovább emelkednek az amerikai részvényindexek
Jó a hangulat az amerikai tőzsdéken, a Dow Jones részvényindex árfolyama 0,73, az S&P 500 indexé 0,68, a Nasdaqé pedig 0,78 százalékkal haladja meg a tegnapi záróárfolyamot.
Emelkedés az USA-ban
Emelkedéssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,6 százalékot erősödött. Az amerikai indexek zsinórban már a negyedik napja emelkednek, részben az amerikai kamatcsökkentési várakozásoknak köszönhetően. A piacok komoly esélyt adnak a decemberi kamatcsökkentésnek, miközben a következő Fed-elnök körüli sajtóinformációk is arra utalnak, hogy a jegybanki politika tovább lazulhat.
Helyzet van Japánban: eddig, és ne tovább
Van egy hely a világon, ahol a kötvények elkezdtek vitatkozni a kormánnyal. A számok a felszínen még nyugodtnak tűnnek, a politikusok mosolyognak, de a görbe hosszú vége egészen mást mesél. Ha nekik van igazuk, nemcsak ott, hanem nálunk is le kell majd számolni néhány kényelmes illúzióval.
Történelmi csúcson az OTP, tépik az Opust
A magyar blue chipek közül egyedül az OTP van pluszban ma délután, de ez is elég ahhoz, hogy a BUX-ot pluszban tartsa. A hazai részvényindex 0,5 százalékos pluszban van a bankpapír 1,5 százalékos emelkedésének köszönhetően.
Az OTP ezzel egyben új történelmi csúcsra is ment.
A többi nagypapír lefelé húzza az indexet, a Mol 0,8 százalékot, a Richter 0,6 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1,1 százalékot esett.
A kisebb papíroknál is komoly mozgások vannak ma, a Delta Group árfolyama reggel több mint 20 százalékot ugrott (jelenleg +1,3%), most pedig az Opust találták meg a befektetők, amely 9 százalékos raliban van.
Aki évente szerződik, évente kockáztat? - Az európai gázpiac globalizálódása jelentős kihívások elé állítja az ipari fogyasztókat is
Az európai gázpiac már nem a Covid előtti világot idézi: globális összehasonlításban tartósan magas szinten beragadt árak, kontinentális beszerzési verseny és teljesen átalakuló kereskedés jellemzi. A MET Central Europe magyarországi kereskedelmét irányító Szépfy Márton, az E2 Hungary vezérigazgatója interjúnkban részletesen beszélt arról, miért van versenyhátrányban az európai régió, hogyan és miért szorultak ki a spekulánsok a piacról, és milyen következményekkel jár az LNG-alapú beszerzési modell az európai és a magyar gazdaság szereplőire nézve. A beszélgetésből ráadásul az is kiderül, hogy az amerikai Henry Hub tőzsde árazása felválthatja-e az európai piac árazását meghatározó TTF árait.
Miről szól valójában az Nvidia-Google csata, ami felforgatta a tőzsdéket?
Mi történik akkor, amikor az AI-verseny már nem a leggyorsabb chipről, hanem valami másról szól? Mihez kezd a piac, ha kiderül, hogy a világ legdrágább hardverei talán nem is ott hozzák a valódi értéket, ahol eddig kerestük? És hogyan borítja fel az erőviszonyokat, ha egy szereplő nem is a profitért építi saját chipjeit, miközben a másik a fél világot a hardverére kényszerítette? Egyre több jel mutat arra, hogy az AI-ipar mélyén alapjaiban változik meg minden, amit eddig a költségekről, a skálázhatóságról és a versenyről gondoltunk. Mutatjuk, miről szól valójában az Nvidia és a Google közötti verseny, ami a tőzsdéket is alaposan megmozgatta.
Itt az év leglátványosabb változása – A profik már megtették tétjeiket
Alig tért magához az Nvidia, máris újabb csapás érte a mesterséges intelligencia zászlóshajóját. Az eddig megingathatatlannak hitt pozíció pillanatok alatt kérdőjeleződött meg, és ennek nemcsak a cégre, hanem az egész piacra komoly hatása lehet. A befektetők már reagálnak, és a mostani helyzet több fontos tanulsággal is szolgál. Ezeket vizsgáljuk most részletesen.
Óvatos emelkedés
Kitart a mérsékelt emelkedés az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékos pluszban van, míg a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,4 százalékos pluszban készül ráfordulni a délutánra.
35 ezer fővel csökkentené létszámát Volkswagen, de elakadt a folyamat
Látványosan lelassult az önkéntes távozások üteme a Volkswagen németországi üzemeiben, így a vállalat egyelőre elmarad a 2030-ig kitűzött létszámcsökkentési céljától - tudósított a Financial Times.
Elmondták a profik, mi várhat jövőre az európai részvénypiacokra
A Reuters felmérése szerint az európai részvényeket lefedő STOXX 600 2026 végére 623 pontra emelkedhet, ami hozam tekintetében nagyjából megfelelne annak, amit az idei évben produkált a benchmark.
Debrecenben nyitott Renault és Dacia kereskedést az AutoWallis
Debrecenben nyitotta meg legújabb Renault és Dacia márkakereskedését az AutoWallis Csoport. A lépés megfelel a vállalat stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni. Debrecen kiemelt célpont az AutoWallis számára, legutóbb BYD márkakereskedés nyitását jelentette be a vállalat.
Nincs megállás több mint 20 százalékot ugrott a magyar tőzsde új sztárpapírja
Tegnap több mint 50 százalékos pluszban zárt a Delta Group árfolyama, majd ma reggel erre egy újabb lapáttal rátett és további bő 20 százalékot ralizott, ráadásul kiugró forgalom mellett. Mutatjuk, mi áll az emelkedés mögött.
Jó hangulatban Európa
Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,5 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,6 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban van. A milánói börze is feljebb került 0,4 százalékkal, míg a spanyol tőzsde ugyancsak 0,4 százalékot emelkedett.
Műholdas ügyfélállomány került a One Magyarországhoz
December 1-től a One Magyarország veszi át a Direct One hazai előfizetőit és kábeles portfólióját.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
A pozitív nemzetközi hangulat mellett emelkedik a magyar tőzsde a nyitás után.
Összeálltak a csillagok: itt a magyar részvény, amiben bőven van fantázia
Rengeteg jó lehetőséggel találkozhattunk már idén a magyar tőzsdén, ezekre pedig rendszersen fel is hívtuk előfizetőink figyelmét. Ezúttal is egy magyar részvényt mutatunk, amely a hazai befektetők új nagy kedvence lehet az év végéhez közeleve, ráadásul technikai szempontból is van minek örülni, hiszen nagy kitörésnek lehetünk szemtanúi.
Újabb elemző mondott ítéletet a Telekomról
Megkezdte a Magyar Telekom részvényeinek követését a HSBC, mutatjuk, mit gondolnak most az elemzők a hazai távközlési vállalat részvényeiről.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,9 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,22 százalékos pluszban áll, míg a szingapúri tőzsde 0,61 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,86 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,49 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,54 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,34 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,47 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma az USA dominálja a naptárat: érkezik a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya, az új munkanélküli segélykérelmek száma, valamint a Chicago Fed BMI. Ezek azért fontosak, mert a tartós cikkek megrendelései jól jelzik a vállalati beruházási hajlandóságot, a heti munkanélküli segélykérelmek pedig ultra-rövid távú indikátorai annak, mennyire feszes még mindig a munkaerőpiac.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 55,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 112,45
|1,4%
|2,2%
|-0,2%
|10,7%
|5,3%
|57,7%
|S&P 500
|6 765,88
|0,9%
|2,2%
|-0,4%
|15,0%
|13,0%
|86,4%
|Nasdaq
|25 018,36
|0,6%
|2,1%
|-1,3%
|19,1%
|20,3%
|105,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 659,52
|0,1%
|-0,1%
|-1,3%
|22,0%
|25,5%
|85,0%
|Hang Seng
|25 894,55
|0,7%
|-0,1%
|-1,0%
|29,1%
|35,2%
|-2,9%
|CSI 300
|4 490,4
|1,0%
|-1,7%
|-3,7%
|14,1%
|16,7%
|-8,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 464,63
|1,0%
|1,2%
|-3,2%
|17,9%
|20,9%
|76,6%
|CAC
|8 025,8
|0,8%
|0,7%
|-2,4%
|8,7%
|10,6%
|44,1%
|FTSE
|9 609,53
|0,8%
|0,6%
|-0,4%
|17,6%
|15,9%
|50,4%
|FTSE MIB
|42 698,66
|0,9%
|-0,3%
|0,5%
|24,9%
|27,7%
|91,4%
|IBEX
|16 140,9
|1,1%
|2,0%
|1,8%
|39,2%
|37,8%
|97,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 613,6
|0,8%
|2,4%
|4,3%
|36,9%
|36,7%
|178,2%
|ATX
|4 948,14
|1,2%
|4,9%
|6,0%
|35,1%
|39,7%
|91,4%
|PX
|2 480,86
|1,7%
|1,5%
|5,4%
|40,9%
|47,7%
|156,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|33 680
|1,8%
|5,9%
|9,1%
|55,3%
|55,2%
|182,3%
|Mol
|2 924
|-1,3%
|-2,9%
|6,1%
|7,1%
|7,6%
|41,4%
|Richter
|9 800
|2,2%
|0,9%
|-6,0%
|-5,8%
|-8,0%
|37,6%
|Magyar Telekom
|1 766
|0,0%
|2,8%
|-1,7%
|38,6%
|41,5%
|358,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,25
|-1,5%
|-5,3%
|-6,5%
|-19,6%
|-16,1%
|28,0%
|Brent
|62,58
|-1,3%
|-3,6%
|-5,1%
|-16,3%
|-14,4%
|28,5%
|Arany
|4 131,3
|0,9%
|2,0%
|0,2%
|57,4%
|57,0%
|127,9%
|Devizák
|EURHUF
|382,1250
|-0,1%
|-0,5%
|-1,9%
|-7,1%
|-6,8%
|5,7%
|USDHUF
|330,4865
|-0,4%
|-0,4%
|-1,4%
|-16,8%
|-15,4%
|8,8%
|GBPHUF
|435,0449
|0,0%
|-0,2%
|-2,6%
|-12,6%
|-11,3%
|7,3%
|EURUSD
|1,1563
|0,3%
|-0,2%
|-0,5%
|11,7%
|10,2%
|-2,8%
|USDJPY
|156,8
|0,0%
|1,0%
|2,6%
|-0,2%
|1,6%
|50,2%
|GBPUSD
|1,3177
|0,6%
|0,3%
|-0,9%
|5,2%
|5,0%
|-1,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|87 331
|-1,1%
|-6,0%
|-21,4%
|-7,5%
|-6,1%
|366,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,99
|-0,9%
|-2,9%
|0,2%
|-12,9%
|-6,6%
|358,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,63
|-1,0%
|-1,5%
|1,8%
|11,4%
|19,4%
|-560,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,12
|-0,3%
|-0,8%
|3,9%
|7,6%
|9,5%
|217,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ingatlaneladások miatt lett nyereséges a Rába
Egyszeri tételek tolták meg a profitot.
Káoszba fulladt a brit költségvetés várva várt bemutatása
A képviselők és a befektetők is csak kapkodták a fejüket.
Lehet, hogy Moszkva most intett be végleg a béketervnek: azt mondják, szó sem lehet erről
Vége lehet a reményeknek.
Brüsszel továbbra sem enged az orosz pénzekből, áthidaló kölcsönre kényszerülhetnek az uniós vezetők
A béketervek árnyékában egyre bizonytalanabbak az uniós vezetők abban, hogy összehozhatják az Ukrajnának szánt jóvátételi hitelt.
Hatalmas tűz ütött ki az ázsiai világvárosban
Egyszerre 8 toronyházban csaptak magasra a lángok.
Az EU egyik legfontosabb vezetője felfedte, hogyan lesz béke Ukrajnában
Moszkvának más céljai lehetnek.
Orbán Viktor bejelentette: energiatárolási programról tárgyalt a kormány
A kezdeményezés érinti a lakosságot, de a kis- és a nagyvállalatokat is.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?
A szerdai Cheklistben a magyar nagybank részvényprogramjának érdekességei.
Utolérte Trumpot Biden átka – Az ukrajnai béke sem mentené meg a Fehér Ház urát?
A New York-i szocialistával mindenesetre megtalálták a közös hangot.
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.