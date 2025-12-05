Iskolabuszok mellett szabálytalankodnak az önvezető autók

A szövetségi szabályozó hatóság szerdán levelet küldött a Waymónak, amelyben részletes információkat kért a vállalat ötödik generációs önvezető rendszeréről. A hatóság aggodalmát fejezte ki, hogy az Alphabet tulajdonában lévő cég járművei váratlan vagy szabálytalan viselkedést mutatnak iskolabuszok közelében.

A megkeresés egy októberi vizsgálat folytatása, amelyet egy georgiai incidens után indítottak, amikor

egy Waymo önvezető jármű elhaladt egy villogó piros lámpával és kinyitott megállást jelző karral rendelkező iskolabusz mellett.

A Waymo akkor közölte, hogy a biztonság az első számú prioritásuk, és már kiadtak szoftverfrissítéseket a probléma megoldására.

Úgy tűnik azonban, hogy a probléma továbbra is fennáll

Az austini független iskolakörzet november 20-i levelében azt állította, hogy a tanév kezdete óta 19 különálló esetet dokumentáltak, amikor Waymo járművek haladtak el megálló iskolabuszok mellett. Ezek közül legalább öt azt követően történt, hogy a vállalat állítása szerint frissítést adott ki a probléma megoldására.

Az iskolakörzet kérte a Waymót, hogy függessze fel önvezető működését az iskolai felvételi és leadási időszakokban. A Reuters értesülései szerint a vállalat elutasította a kérést, és december 1-jén újabb incidens történt egy aktívan be- és kiszálló diákokat szállító iskolabusszal. A NHTSA november 24-i e-mailjében kifejezetten megkérdezte a Waymótól, hogy leállították-e a működést ezekben az időszakokban, és megerősítették-e a szoftveres javítást.

Ez nem az első eset, hogy a Waymo szabályozói vizsgálat alá kerül önvezető autói miatt. 2024-ben a szövetségi szabályozó hatóság vizsgálatot indított a potenciálisan törvénysértő, kiszámíthatatlan vezetési stílus miatt. Mindeközben a vállalat új piacokra terjeszkedik, és a következő években több mint 20 városban tervez szolgáltatást indítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images