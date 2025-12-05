  • Megjelenítés
Elárulta a Rheinmetall vezére, mi lenne a céggel, ha jön az ukrajnai béke
Elárulta a Rheinmetall vezére, mi lenne a céggel, ha jön az ukrajnai béke

Portfolio
A Rheinmetall vezetője szerint a béke Ukrajnában nem rengetné meg a vállalat üzletét, mivel a cég fő bevétele továbbra is a NATO-megrendelésekhez kötődik, és a következő években rekordnövekedésre számít a védelmi iparban, írja a Bloomberg.

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója egy interjúban hangsúlyozta, hogy bár személyes kívánsága a béke Ukrajnában, ez gyakorlatilag nem érintené a vállalat üzleti teljesítményét. A német védelmi konszern több milliárd eurós szerződésekkel rendelkezik NATO-partnerekkel, és további megállapodásokról tárgyal.

Az Ukrajnából származó bevétel jelenleg körülbelül 1 milliárd euró, ami eltörpül a teljes NATO-portfólióhoz képest.

Papperger szerint az európai orosz vagyonok lefoglalása felgyorsíthatná a földrész védelmi iparának fejlesztését, és támogatja az EU SAFE mechanizmusát, valamint az ASAP 2 programot, amely közvetlen tőkét biztosítana a hadiipari vállalatoknak.

A Rheinmetall a 155 milliméteres tüzérségi lőszerek, páncélozott járművek és egyéb katonai felszerelések egyik vezető gyártója, és jelentős haszonra számít a német és európai védelmi költések növekedéséből legalább az évtized végéig.

A cég novemberben bejelentette, hogy 2030-ra 50 milliárd eurós árbevételt céloz meg, több mint 20 százalékos működési marzzsal, amit a kevésbé nyereséges civil üzletág értékesítése is támogat majd.

Papperger szerint a legnagyobb kihívás a jövőben az ellátási lánc stabilitása, a vállalat ritkaföldfém-alapanyagból egy évre, a robbanóanyagokhoz használt pamutlinterből pedig négy évre elegendő készlettel rendelkezik.

A Rheinmetall több országban bővíti gyártókapacitását, különösen Kelet-Európában, és jövő év elején megkezdené egy ukrajnai lőszergyár építését. A vállalat már üzemeltet egy jármű-karbantartó központot Ukrajnában, és a haditengerészeti és űripari technológiai szegmens felé is nyit, legutóbb az NVL hajógyár felvásárlásával.

