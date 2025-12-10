Bombasikernek indult, most viszont chiphiány fenyegeti a Nintendo új konzolját

A Nintendo részvényei szerdán 2,7 százalékot estek, és ezzel május óta nem látott mélypontra kerültek.
A befektetők attól tartanak, hogy a memóriachipek meredeken emelkedő ára jelentősen csökkentheti a vállalat profitját.
A kiotói székhelyű játékgyártó egyre drágábban jut hozzá az alkatrészekhez. Ez ronthatja az új Switch 2 konzol marzsait, és a vásárlói keresletet is visszavetheti. A TrendForce piackutató adatai szerint a Switch 2-ben használt, 12 gigabájtos RAM-modulok ára 41 százalékkal ugrott meg az aktuális negyedévben. A konzolba épített NAND tárhely közel 8 százalékkal drágult, ami a bővítőkártyák árát is felfelé hajtja.
A Nintendo részvényei decemberben nyolc kereskedési napból hétszer estek, a vállalat piaci értéke pedig nagyjából 14 milliárd dollárral zsugorodott. A Switch 2 körüli korábbi optimizmust egyre inkább beárnyékolja a súlyosbodó memóriapiaci válság.
Pelham Smithers, a Pelham Smithers Associates elemzője szerint a NAND-árak emelkedése már az SD-kártyák árában is erősen látszik: egy 256 gigabájtos kártya 89,99 dollárba kerül az Amazonon. Ezt a pluszköltséget gyakorlatilag a Nintendo hárította át a játékosokra. Az elemző úgy véli, hogy a Switch 2 korlátozott beépített tárhelye miatt ezek a bővítőkártyák szinte elengedhetetlenek. Így például az Electronic Arts játékai a tárhelyigény miatt lényegében mintegy 20 dollárral kerülnek többe.
További aggodalomra ad okot, hogy a konzolt a vártnál hamarabb kezdték akciózni. A Switch 2 a rajtnál minden idők leggyorsabban fogyó Nintendo-konzoljának bizonyult, ám kérdéses, hogy ez a lendület fenntartható-e, különösen a Nintendo törzsközönségén túli vásárlók körében. A Black Friday egyik meglepetése az volt, hogy a Nintendo Switch 2 és a Mario Kart World csomagot 50 dolláros kedvezménnyel kínálták online, vagyis gyakorlatilag ingyen adták a játékot – mondta Smithers.
Címlapkép forrása: Emanuele Cremaschi/Getty Images
