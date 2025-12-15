Olyan határt lépett át a világ leggazdagabb emberének vagyona, amit még soha senkinek nem sikerült

A Forbes becslése szerint
Musk vagyona hétfőn átlépte a 600 milliárd dolláros határt.
A mérföldkő hátterében az a hír áll, hogy űripari vállalata, a SpaceX jövőre 800 milliárd dollár körüli értékeltség mellett jelenhet meg a tőzsdén.
Musk októberben már elsőként törte át az 500 milliárd dolláros szintet. A becslések szerint 42 százalékos tulajdonrésze van a SpaceX-ben. A tervezett tőzsdei bevezetés további mintegy 168 milliárd dollárral növelheti vagyonát, így az akár 677 milliárd dollárra is emelkedhet.
Vagyonának gyarapodásához a Tesla árfolyam-emelkedése is hozzájárult. Az elektromosautó-gyártó részvényei a gyengélkedő eladások ellenére idén eddig 13 százalékkal drágultak. Hétfőn további mintegy 4 százalékos pluszt hozott a hír, hogy a vállalat már biztonsági felügyelő nélkül teszteli robotaxijait.
Novemberben a Tesla részvényesei jóváhagyták Musk egybillió dollár értékű juttatási csomagját, amely a valaha volt legnagyobb vállalati kompenzációs megállapodásnak számít. A befektetők ezzel támogatásukat jelezték a vezérigazgató víziója iránt, amely szerint a Teslából mesterséges intelligenciára és robotikára épülő technológiai óriásvállalat válhat.
Musk mesterségesintelligencia-cége, az xAI szintén tőkét von be: a társaság 15 milliárd dolláros tőkeemelésről tárgyal, 230 milliárd dollár körüli értékeltség mellett.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Csődbe ment a Magyarországon is ismert Roomba porszívók gyártója
Súlyos problémákkal szembesült az iRobot.
Kiderült, mikor jön egy kis napsütés - Addig viszont szürkeségbe burkolózik az ország
3 és 10 fok között alakulhat a hőmérséklet.
Friss részletek derültek ki a Nobel-békedíjas ellenzéki vezető meneküléséről - Nem úszta meg ép bőrrel a szökést
Finoman szólva is kalandos útja volt Machadonak.
Elutasítottak egy ajánlatot a Lukoil eszközeire, a Mol még versenyben van
Egyre kiélezettebb a helyzet.
Megvan, kiknek nőtt a legtöbbet a fizetésük Magyarországon!
Részletes adatok érkeztek.
Váratlan leépítés a népszerű barkácsáruházláncnál: karácsony előtt kerültek sokan az utcára Magyarországon
A szakszervezet szerint nem volt előzetes egyeztetés.
Olyat mondtak az amerikaiak az ukrán tárgyalásokról, hogy már szinte elhisszük, lehet ebből valami
Ilyen ígéretre Trump szájából kevesen számítottak.
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.