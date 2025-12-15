  • Megjelenítés
Olyan határt lépett át a világ leggazdagabb emberének vagyona, amit még soha senkinek nem sikerült
Olyan határt lépett át a világ leggazdagabb emberének vagyona, amit még soha senkinek nem sikerült

Portfolio
Elon Musk vagyona hétfőn elsőként lépte át a 600 milliárd dolláros küszöböt a Forbes számításai szerint, miután felmerült, hogy űripari cége, a SpaceX jövőre akár 800 milliárd dollár körüli értékeltség mellett léphet tőzsdére.
A Forbes becslése szerint

Musk vagyona hétfőn átlépte a 600 milliárd dolláros határt.

A mérföldkő hátterében az a hír áll, hogy űripari vállalata, a SpaceX jövőre 800 milliárd dollár körüli értékeltség mellett jelenhet meg a tőzsdén.

Musk októberben már elsőként törte át az 500 milliárd dolláros szintet. A becslések szerint 42 százalékos tulajdonrésze van a SpaceX-ben. A tervezett tőzsdei bevezetés további mintegy 168 milliárd dollárral növelheti vagyonát, így az akár 677 milliárd dollárra is emelkedhet.

Vagyonának gyarapodásához a Tesla árfolyam-emelkedése is hozzájárult. Az elektromosautó-gyártó részvényei a gyengélkedő eladások ellenére idén eddig 13 százalékkal drágultak. Hétfőn további mintegy 4 százalékos pluszt hozott a hír, hogy a vállalat már biztonsági felügyelő nélkül teszteli robotaxijait.

Novemberben a Tesla részvényesei jóváhagyták Musk egybillió dollár értékű juttatási csomagját, amely a valaha volt legnagyobb vállalati kompenzációs megállapodásnak számít. A befektetők ezzel támogatásukat jelezték a vezérigazgató víziója iránt, amely szerint a Teslából mesterséges intelligenciára és robotikára épülő technológiai óriásvállalat válhat.

Musk mesterségesintelligencia-cége, az xAI szintén tőkét von be: a társaság 15 milliárd dolláros tőkeemelésről tárgyal, 230 milliárd dollár körüli értékeltség mellett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Fórum

