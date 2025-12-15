Lezárult a békecsúcs, öles léptekkel haladunk a tűzszünet felé?

Újabb részletek derültek ki a berlini tárgyalások eredményeiről. A német kormány a résztvevő vezetők nevében sajtóközleményt adott ki, amelyben üdvözölték Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseiben elért jelentős előrelépést.
A nyilatkozat kiemelte az elmúlt hetekben zajló szoros együttműködést Volodimir Zelenszkij és Donald Trump csapati, valamint az európai partnerek között. A vezetők megállapodtak abban, hogy közösen dolgoznak egy tartós béke megteremtésén, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását és Európa biztonságát.
A közlemény szerint a háború lezárására irányuló erőfeszítések a következő kötelezettségvállalásokat tartalmazzák:
Az aláíró felek folyamatos és jelentős támogatást nyújtanak Ukrajna fegyveres erőinek fejlesztéséhez. A tervek szerint a hadsereg létszáma békeidőben 800 ezer főn marad, az elrettentés és a területvédelem biztosítása érdekében.
Európai vezetésű, többnemzeti fegyveres alakulatot hoznak létre a részvételre hajlandó országok bevonásával, amerikai támogatással. Ez a haderő Ukrajnán belül működik majd, és segíti az ukrán erők újjászervezését, a légvédelem megerősítését, valamint a tengeri biztonság garantálását.
Amerikai vezetésű tűzszünet-ellenőrző mechanizmust állítanak fel nemzetközi részvétellel. Ennek feladata a jövőbeli esetleges támadások korai jelzése, valamint a tűzszünet megszegésére adott gyors válasz biztosítása.
A felek jogilag kötelező érvényű vállalást tesznek arra, hogy egy jövőbeli fegyveres támadás esetén intézkedéseket hoznak a béke helyreállítására.
Ez magában foglalhat fegyveres erőt, hírszerzési és logisztikai segítséget, valamint gazdasági és diplomáciai lépéseket.
Támogatják Ukrajna gazdasági fellendülését és újjáépítését, valamint a kölcsönösen előnyös kereskedelmi megállapodások kialakítását. A dokumentum rögzíti, hogy Oroszországnak kártérítést kell fizetnie, és ezzel összefüggésben az orosz állami vagyoneszközök befagyasztva maradnak az Európai Unióban.
A vezetők megerősítették, hogy erőteljesen támogatják Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz.
A nyilatkozatot Németország, Dánia, Finnország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Svédország és az Egyesült Királyság vezetői, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei írták alá.
Az Egyesült Államok szignója látványosan hiányzik a dokumentumról, ugyanakkor mivel a békecsúcsot Witkoff és Kushner jelenlétében tartották, akik nem tettek ellennyilatkozatot, elképzelhető, hogy Trump aktuálisan éppen Kijevvel szimpatizál. Az amerikai elnöknél ugyanakkor ez az álláspont néha naponta változik.
Címlapkép forrása: Clemens Bilan Pool/Getty Images
Csődbe ment a Magyarországon is ismert Roomba porszívók gyártója
Súlyos problémákkal szembesült az iRobot.
Kiderült, mikor jön egy kis napsütés - Addig viszont szürkeségbe burkolózik az ország
3 és 10 fok között alakulhat a hőmérséklet.
Friss részletek derültek ki a Nobel-békedíjas ellenzéki vezető meneküléséről - Nem úszta meg ép bőrrel a szökést
Finoman szólva is kalandos útja volt Machadonak.
Elutasítottak egy ajánlatot a Lukoil eszközeire, a Mol még versenyben van
Egyre kiélezettebb a helyzet.
Megvan, kiknek nőtt a legtöbbet a fizetésük Magyarországon!
Részletes adatok érkeztek.
Váratlan leépítés a népszerű barkácsáruházláncnál: karácsony előtt kerültek sokan az utcára Magyarországon
A szakszervezet szerint nem volt előzetes egyeztetés.
Olyat mondtak az amerikaiak az ukrán tárgyalásokról, hogy már szinte elhisszük, lehet ebből valami
Ilyen ígéretre Trump szájából kevesen számítottak.
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.