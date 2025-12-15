  • Megjelenítés
Lezárult a békecsúcs, öles léptekkel haladunk a tűzszünet felé?
Lezárult a békecsúcs, öles léptekkel haladunk a tűzszünet felé?

A berlini tárgyalásokon a nyugati és európai vezetők átfogó megállapodást kötöttek Ukrajna hosszú távú biztonságáról és gazdasági támogatásáról, üdvözölve Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseiben elért jelentős előrelépést - számolt be a Sky News.

Újabb részletek derültek ki a berlini tárgyalások eredményeiről. A német kormány a résztvevő vezetők nevében sajtóközleményt adott ki, amelyben üdvözölték Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseiben elért jelentős előrelépést.

A nyilatkozat kiemelte az elmúlt hetekben zajló szoros együttműködést Volodimir Zelenszkij és Donald Trump csapati, valamint az európai partnerek között. A vezetők megállapodtak abban, hogy közösen dolgoznak egy tartós béke megteremtésén, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását és Európa biztonságát.

A közlemény szerint a háború lezárására irányuló erőfeszítések a következő kötelezettségvállalásokat tartalmazzák:

Az aláíró felek folyamatos és jelentős támogatást nyújtanak Ukrajna fegyveres erőinek fejlesztéséhez. A tervek szerint a hadsereg létszáma békeidőben 800 ezer főn marad, az elrettentés és a területvédelem biztosítása érdekében.

Európai vezetésű, többnemzeti fegyveres alakulatot hoznak létre a részvételre hajlandó országok bevonásával, amerikai támogatással. Ez a haderő Ukrajnán belül működik majd, és segíti az ukrán erők újjászervezését, a légvédelem megerősítését, valamint a tengeri biztonság garantálását.

Amerikai vezetésű tűzszünet-ellenőrző mechanizmust állítanak fel nemzetközi részvétellel. Ennek feladata a jövőbeli esetleges támadások korai jelzése, valamint a tűzszünet megszegésére adott gyors válasz biztosítása.

A felek jogilag kötelező érvényű vállalást tesznek arra, hogy egy jövőbeli fegyveres támadás esetén intézkedéseket hoznak a béke helyreállítására.

Ez magában foglalhat fegyveres erőt, hírszerzési és logisztikai segítséget, valamint gazdasági és diplomáciai lépéseket.

Támogatják Ukrajna gazdasági fellendülését és újjáépítését, valamint a kölcsönösen előnyös kereskedelmi megállapodások kialakítását. A dokumentum rögzíti, hogy Oroszországnak kártérítést kell fizetnie, és ezzel összefüggésben az orosz állami vagyoneszközök befagyasztva maradnak az Európai Unióban.

A vezetők megerősítették, hogy erőteljesen támogatják Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz.

A nyilatkozatot Németország, Dánia, Finnország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Svédország és az Egyesült Királyság vezetői, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei írták alá.

Az Egyesült Államok szignója látványosan hiányzik a dokumentumról, ugyanakkor mivel a békecsúcsot Witkoff és Kushner jelenlétében tartották, akik nem tettek ellennyilatkozatot, elképzelhető, hogy Trump aktuálisan éppen Kijevvel szimpatizál. Az amerikai elnöknél ugyanakkor ez az álláspont néha naponta változik.

Címlapkép forrása: Clemens Bilan Pool/Getty Images

