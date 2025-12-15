Trump: "Sosem volt még ilyen közel a béke!"

Donald Trump az Ovális Irodában tartott kitüntetési ceremónián az ukrajnai háború lezárására irányuló tárgyalásokról beszélt.

Azt hiszem, most közelebb vagyunk a megoldáshoz, mint valaha

– jelentette ki az amerikai elnök.

Trump elmondta, hogy körülbelül egy órával korábban eredményes megbeszélést folytatott az európai vezetőkkel az orosz–ukrán konfliktusról. Hozzátette, hogy a dolgok szerinte jól haladnak, még ha ezt már régóta ismételgetik is.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az európai vezetők részéről óriási támogatást tapasztal, mivel ők is le akarják zárni a háborút. Szavai szerint Oroszország jelenleg szintén a konfliktus befejezésére törekszik.

"A probléma az, hogy mindenki be akarja fejezni, aztán hirtelen mégsem" – fogalmazott Trump. Hozzátette, hogy a feleknek közös nevezőre kell jutniuk, szerinte ez az irány működik, és a legutóbbi tárgyalás nagyon jól alakult.

