Újra megjelentek a tűzifacsalók Magyarországon
MTI
Tűzifával kapcsolatos csalásokra figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih): a jogszerűtlen hirdetéseket közzétevő, a vásárlókat súlyosan megkárosító csalók már az E.ON Zrt-t és állami erdőgazdaságok nevét is felhasználják, hogy elnyerjék az emberek bizalmát - írja az MTI.

A Nébih honlapján közzétett tájékoztató szerint a csalók ezúttal az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. képviseletében hirdettek tűzifát, azonban a cég megerősítette, hogy ők nem adtak fel hirdetést. Az állami erdőgazdaságok közül pedig már a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. és a Pilisi Parkerdő Zrt. is jelezte, hogy a csalók a gazdaság nevével visszaélve hirdetnek.

Az E.ON és más közműszolgáltatók valóban sokszor végeznek karbantartást a vezetékeik környezetében, amely során a kitermelt fák értékesítése nagyon hihetően hangzik. Ilyen ajánlatok esetében azonban mindig érdemes felkeresni az adott közműszolgáltató hivatalos honlapját, és az ott megadott elérhetőségeken érdeklődni a hirdetés valóságtartalmáról - közölte a Nébih.

Az idei fűtési szezonban is javasolt, hogy a tűzifát vásárlók tartsák be a Nébih ajánlásait, annak érdekében, hogy elkerüljék a megtévesztéseket és a csalásokat. Javasolják, hogy csak ismert kereskedőtől, erdőgazdálkodótól vásároljanak, aki a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifavásárlási tájékoztatót is biztosít, a Nébih-nél regisztrálta tevékenységét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

