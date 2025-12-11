  • Megjelenítés
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Portfolio
Noha az európaiak a következő hétre összehoznának egy találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az ukrajnai békéről tárgyaljanak, a Fehér Háznak először "válaszokra" van szüksége – jelentette ki Trump tegnap, miután beszélt Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezetőivel. Az amerikai elnök szerint nem akarják fecsérelni az idejüket, Zelenszkijnek "realisztikusnak kell lennie", és újból felvetette, hogy mikor fognak választásokat tartani Ukrajnában. Az ukrán elnök tegnap nyitottságát fejezte ki ez iránt, az alkotmányos korlátok dacára. Mindeközben az amerikai képviselőház megszavazta a Pentagon következő két évre szóló védelmi költségvetését, amely évi 400 millió dollár katonai segélyt biztosítana Kijevnek. A büdzsét még a szenátusnak jóvá kell hagynia. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
A vesztébe rohan Zelenszkij, ha beadja a derekát Trumpnak? – Európai békecsúcs jöhet, de úgy tűnik, van egy feltétel

Az európai nagyhatalmak vezetői még a héten személyesen egyeztetnének Volodimir Zelenszkij és Donald Trump részvételével az ukrajnai békéről, de a Fehér Ház szerint előbb "válaszokra" van szükség Kijev részéről - számol be a Kyiv Independent.

Kremencsukot rakétázta Moszkva

Oroszország mára virradóra rakétákkal és drónokkal támadta az ukrajnai Poltava régióban fekvő Kremencsuk városát. A 200 ezer lelkes település a Dnyeper folyó partján található, mintegy 250 kilométerre délkeletre Kijevtől.

A helyi energetikai létesítmények ismét orosz támadás célpontjává váltak - közölte Volodimir Kohut megyei kormányzó. Kohut szerint több célpontot megsemmisítettek, de "a lehulló törmelék és a létesítményeket ért közvetlen találatok tüzeket okoztak". A mentőalakulatok a helyszínen vannak, egyelőre nem érkezett hír áldozatokról.

Oroszország legutóbb december 7-én mért nagyszabású csapást mért Kremencsukra.

(Kyiv Independent)

Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki

Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Moszkva ellen - közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester az ukrán Kyiv Independent tudósítása szerint.

Szerdai tudósításunk

