  • Megjelenítés
Már harmadik hónapja csökkennek folyamatosan az albérletárak
Ingatlan

Már harmadik hónapja csökkennek folyamatosan az albérletárak

Portfolio
Folytatódott a lakbérek csökkenése novemberben az Otthon Start hatására – a KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint. Országosan és a fővárosban  0,8-0,8 százalékkal csökkentek a lakbérek októberhez képest, Így ez volt a harmadik hónap, amikor mindkét piacon csökkenés tapasztalható havi összevetésben. Éves szinten a bérleti díjak továbbra is emelkedést mutatnak, de lassuló mértékben: országosan a bérleti díjak 6,2 százalékkal, Budapesten pedig 5,6 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.
Property Warm Up 2026
Beszélgessen személyesen az ingatlanpiac legfontosabb szereplőivel!
Információ és jelentkezés

Szeptember óta jelentős változás mutatkozik az albérletpiacon az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes hitelt biztosító Otthon Start Program hatására. Az év elején az állampapír-megtakarításukat az albérletpiacra irányító befektetési célú vásárlók reménykedhettek a drágulásban, de az Otthon Start Program indulása rengeteg bérlőt szívott ki az albérletpiacról – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az, hogy három egymást követő hónapban csökkent a lakbérindex, ritka esemény, legutóbb 2020-ban, a járvány időszakának közepén tapasztaltunk ilyet

– tette hozzá.

Balogh László
ingatlan.com, vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag
Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Z
Tovább
Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Z Tovább

Látványosan lassult az albérletpiac, növekedett a kínálat

Az albérletpiaci drágulás kifulladásához a kereslet és a kínálat idei változása is hozzájárult. Az ingatlan.com adatai szerint 2025-ben a kiadó lakások iránti kereslet 13,8 százalékkal csökkent 2024-hez képest. A fővárosi kerületekben 14,4 százalékos, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 16,7 százalékos visszaesés tapasztalható, míg a városokban összességében 7,9 százalékkal csökkent a kiadó lakások iránti telefonos érdeklődések száma.

Még több Ingatlan

Irodaházat értékesített Varsóban az Indotek

Pert nyert a Reálmonitor, megjött az Ingatlan.com válasza

Új lakónegyedet épít az Indotek Kelenföldön

Ezzel párhuzamosan nőtt a friss kínálat.

2025-ben több mint 90 ezer kiadó lakóingatlanhirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 7 százalékkal több mint 2024-ben.

Azok a bérlők, akik év idén januárban kerestek kiadó lakást vagy házat még csak 16,6 ezer hirdetésből válogathattak, mostanra viszont az albérletkínálat 17,7 ezret közelíti, ami szintén lassítja a drágulás tempóját.

A kereslet gyengülése és kínálat bővülése együttesen javította a bérlők helyzetét az év második felében

– fogalmazott Balogh.

Az áremelkedés lassulása éves összevetésben is látványos: idén januárban az éves albérletdrágulás tempója a KSH-ingatlan.com lakbérindex adatai szerint országosan és Budapesten is 9-10 százalék körül alakult, idén novemberre viszont 5-6 százalékra csökkent.

Mennyiért kínálják a kiadó lakásokat december elején?

Az ingatlan.com adataiból kiderül az is, hogy a december elején Budapesten a bérleti díjak középértéke havi 260 ezer forintot tett ki. A legnagyobb kínálattal rendelkező kerületek közül a XIII. kerületben 260 ezer, míg a XI. kerületben 270 ezer forint a mediánérték.

A legdrágább városrész a II. kerület 362 ezer forinttal,

a legolcsóbb pedig a XXIII. kerület, amely 180 ezer forintos medián lakbérrel kezdte az év utolsó hónapján.

A megyeszékhelyek közül Debrecenben 230 ezer, Győrben és Székesfehérváron egyaránt 200 ezer, Pécsett és Veszprémben 180-180 ezer, Szegeden 179,5 ezer, Kecskeméten 160 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer a havi bérleti díjak középértéke.

Nem túl rózsásak a befektetők kilátásai a jövő évre

Kérdéses, mennyire marad vonzó a lakásbefektetés 2026-ban a mostani kilátások alapján. A lakásdrágulás üteme lassulhat, és a bérleti díjakból elérhető hozamok csökkenhetnek, ha a keresleti oldal tartósan visszafogott marad. Emellett az Airbnb-szabályozás esetleges szigorítása több további kerületben is felmerülhet, ami jó eséllyel nem feltétlenül kedvez a rövid távú kiadásban gondolkodó befektetőknek. A szakértő szerint

a befektetési célú vásárlások csökkenése hosszabb távon ismét szűkítheti a kínálatot,

ezért a most látható piaci albérletár-korrekció után padlót foghatnak a bérleti díjak, majd ezt követően ismét emelkedő pályára állhatnak.

„A korrekció utáni albérletár-emelkedés tempója lassabb lehet, mint amit 2015 után láthattunk. Ennek viszont előfeltétele, hogy az Otthon Start Program hosszabb távon is elérhető legyen az első lakásvásárlók számára” – foglalta össze a jövő évi várakozásokat Balogh.

Kapcsolódó cikkünk

Otthon Start: az érdeklődők fele adóstárssal vágna bele, kétharmaduk 50 milliósnál olcsóbb lakást venne

Belenyúlt a kormány az Otthon Start Programba: egyetlen szó törlésével tízezrek járhatnak jól

Pert nyert a Reálmonitor, megjött az Ingatlan.com válasza

Egy zseniális ajándék a karácsonyfa alá azoknak, akik egyet előrébb lépnének a pénzügyekben

Hatalmas lakásépítési boom Budapesten: több ezer új otthon jöhet jövőre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Pert nyert a Reálmonitor, megjött az Ingatlan.com válasza
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility