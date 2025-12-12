  • Megjelenítés
Balatoni villapark építését jelentette be az Épduferr
Új, többéves generálkivitelezési megbízást jelentett be az Épduferr, a társaság 2025. december 11-én szerződést kötött a Zánkán megvalósuló Zánkai Villapark kivitelezésére.

A beruházás a Balaton közvetlen közelében, a Zánka, Vérkúti utca 16. alatti telken (hrsz.: 586/3) indulhat, a munkák várhatóan már 2025 decemberében megkezdődhetnek.

A tájékoztatás szerint a projekt 16 323 négyzetméteres, közvetlenül a Balaton partján fekvő területen valósul meg. A fejlesztés keretében összesen 38 üdülőegység épül 11 villaépületben, a tervek alapján 10 035 négyzetméter parkosított zöldterülettel. A villapark mintegy 4200 négyzetméter lakóterületet foglal magában.

A teljesítés véghatárideje 2027. június 30., vagyis a kivitelezés több mint másfél évet ölelhet fel.

A szerződésben rögzített nettó vállalkozási díj 4,5–5 milliárd forint közötti összeg.

A megrendelő a közlemény szerint a ZNK Üdülőpark Kft., amelynek tulajdonosi szerkezete úgy néz ki, hogy 10%-ban az Épduferr egyszemélyes projektcége, az Épduferr Property Kft. birtokolja, míg 90%-ban a GloCap I. Gazdaságfejlesztési Magántőkealap a tulajdonos. A kivitelezést ugyanakkor vállalkozóként az Épduferr Nyrt. végzi.

A bejelentés alapján a mostani szerződés az Épduferr következő évekre szóló munkállományát erősítheti, miközben a projekt tényleges ütemezése és a végösszeg a kivitelezési szakaszban – az iparágra jellemző módon – a szerződéses keretek között alakulhat.

