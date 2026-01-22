WTS Klient: A magyar vállalatok többsége már felismerte az automatizáció és az AI fontosságát, de a megvalósítás még akadozik

WTS Klient 2025-ös, ügyfelek körében végzett kutatása szerint a hazai vállalatok többsége már felismerte, hogy a digitalizáció és az automatizáció ma nem versenyelőny, hanem alapfeltétel a piacon maradáshoz. Elterjedtség szempontjából azonban a felmérés vegyes képet mutat: míg egyes ágazatok élen járnak, más szektorokban még csak megfontoltan haladnak előre a cégek.
Alapvetően azzal mindenki tisztában van, hogy lépni kell, és a cégek többsége azt is látja, hogy egy-egy automatizálási folyamat milyen eredményt hoz. Ennek ellenére sokszor hiányzik a motiváció és az átfogó stratégiai elköteleződés"
- mondta el a Portfolio-nak Lambert Zoltán, a vállalat ügyvezető partnere.
A szakértő szerint a változásoktól való idegenkedés komoly korlátozó tényező, a munkavállalók pedig gyakran tartanak attól, hogy a technológiai fejlődés miatt elveszíthetik állásukat.
“Fontos megértetni velük, hogy valójában értékesebb, nagyobb hozzáadott értékű munkákra jut kapacitás az automatizáció révén” - emelte ki.
A felsővezetők meggyőzésében elsősorban az üzleti érvek játszanak szerepet. Egy jól kialakított teljesítményértékelési és ösztönzési rendszerben a hatékonyságnövekedés közvetlenül is érdekeltté teheti a vezetőket a fejlesztések támogatásában, és amennyiben az eredmények mérhetők és számszerűsíthetők, az automatizáció sokkal inkább stratégiai befektetésként jelenik meg, nem pedig költségként.
A felmérés arra is rámutatott, hogy a telekommunikációs és informatikai cégek, valamint a pénzügyi szektor vállalatai járnak élen a digitalizációban, de a tanácsadó cégek és bizonyos iparvállalatok is innovatívak ezen a területen, különösen ott, ahol már ipari robotok dolgoznak, és a kapcsolódó folyamatok is automatizálhatók.
A kutatásból kiderült az is, hogy a cégméret jelentősen befolyásolja az automatizációs és AI-megoldások bevezetését: a nagyvállalatoknál szélesebb az automatizálható folyamatok köre, és erősebb a nyomás a belső hatékonyságnövelő fejlesztésekre, míg a kkv-knál gyakran projektalapú vagy ad hoc jellegű a haladás.
Magyarország versenyelőnyben van a digitalizáció terén
Lambert Zoltán kiemelte, hogy Magyarország régiós összehasonlításban kifejezetten előnyös pozícióban van a digitalizáció és automatizáció terén, különösen a pénzügy-számvitel és adózás területén.
"Jelentősen megelőzzük a régió legtöbb országát és még Nyugat-Európa jelentős részét is" - összegezte. A szakértő szerint ebben nagy szerepe van a NAV innovatív megközelítésének, amely gyakran kezdeményezője az automatizációs folyamatoknak.
Az online számlázás és az adatszolgáltatási rendszerek jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az áfaelkerülés aránya az elmúlt évtizedben drasztikusan csökkenjen, miközben az adminisztratív terhek is mérséklődtek.
Bár a digitális átállást célzó jogszabályi változások rövid távon gyakran nehézséget jelentenek a vállalkozások számára, hosszabb távon egyértelműen egyszerűbb és hatékonyabb működéshez vezethetnek
– foglalta össze.
A megkérdezett cégek kétharmadának nincsen AI szabályzata
A mesterséges intelligencia alkalmazása terén a kutatás azt mutatta, hogy a cégek elsősorban az ismétlődő, sablonos feladatok kiváltására használják ezeket a megoldásokat. Az automatizáció és az AI közötti különbség egyre világosabban kirajzolódik: míg az automatizáció szabályalapú folyamatokat vált ki, az AI már bizonyos döntési helyzetekben is támogatást tud nyújtani.
Ugyanakkor a szabályozási és adatbiztonsági kérdések komoly korlátokat jelentenek. A felmérés egyik tanulsága, hogy a cégeknek csak körülbelül egyharmada rendelkezik formális AI-használati szabályzattal, pedig ez kulcsfontosságú lenne az adatok védelme és a felelős alkalmazás szempontjából.
A tapasztalatok szerint elsősorban azoknál a vállalatoknál jelenik meg tudatos szabályozás, ahol az AI már a mindennapi működés része. A kisebb vagy kevésbé digitalizált cégeknél gyakran még a vezetők sincsenek tisztában azzal, hogy a munkatársak milyen mértékben használják az AI-eszközöket, és ez milyen kockázatokat hordoz magában.
“A WTS Klient ezért a kutatás eredményeit edukációs céllal is megosztotta az ügyfelekkel, visszajelzést adva arról, hol tartanak az automatizáció és az AI alkalmazásában a piaci átlaghoz képest” - emelte ki Lambert Zoltán.
Az ügyvezető elmondta, hogy a vállalat saját szervezetében is reagált a digitalizációs trendekre.
Digitális megoldások néven létrehoztunk egy új üzletágat saját munkatársakkal, mert azt látjuk, hogy ma már erre nagyon nagy szükség van. A vállalatok már nem csak tanácsot várnak, hanem azt is, hogy a megoldást kulcsrakészen megkapják. Ma már nem elég megmondani, mit kell automatizálni – a teljes folyamatot fel kell tudni építeni, a technológiát pedig házon belül biztosítani”
- emelte ki.
Az új üzletág célja, hogy segítsen az ügyfeleknek azonosítani azokat a területeket, ahol automatizációs megoldásokra van szükségük, biztosítva, hogy igény esetén tanácsadói oldalon rendelkezésre álljanak az eszközök és a kompetenciák az automatizáció és az AI bevezetéséhez.
A felmérés végkövetkeztetése szerint a digitalizáció és az automatizáció nemcsak hatékonyságnövelő eszközök, hanem a bizalom és a transzparencia alapjai is. Aki ezt időben, integráltan és biztonságosan építi be a működésébe, az nemcsak alkalmazkodni lesz képes, hanem tartós versenyelőnyt is kovácsolhat a gyorsan változó szabályozói és technológiai környezetben.
A cikk megjelenését a WTS Klient Gazdasági Tanácsadó Kft. támogatta.
Címlapkép forrása: Berecz Valter
