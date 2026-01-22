  • Megjelenítés
WTS Klient: A magyar vállalatok többsége már felismerte az automatizáció és az AI fontosságát, de a megvalósítás még akadozik
Üzlet

WTS Klient: A magyar vállalatok többsége már felismerte az automatizáció és az AI fontosságát, de a megvalósítás még akadozik

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A WTS Klient 2025. év végi ügyfélfelmérése szerint a magyar vállalatok többsége felismerte a digitalizáció fontosságát, de a megvalósítás még számos kihívásba ütközik. Míg a telekommunikációs, az IT - és pénzügyi szektor élen jár, addig más területeken lassabb az előrehaladás, és gyakran éppen az emberi tényező jelenti a legnagyobb akadályt. A cégméret jelentősen befolyásolja az automatizációs és AI-megoldások bevezetését, ugyanakkor Magyarország régiós összehasonlításban kifejezetten jól áll ezen a területen – mondta el a Portfolio-nak Lambert Zoltán, a WTS Klient ügyvezető partnere. A kutatás rávilágított arra is, hogy bár a vállalatok többsége használ valamilyen automatizációs megoldást, a cégek kétharmadánál nincs AI-szabályzat, ami komoly adatbiztonsági kockázatokat rejt.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

WTS Klient 2025-ös, ügyfelek körében végzett kutatása szerint a hazai vállalatok többsége már felismerte, hogy a digitalizáció és az automatizáció ma nem versenyelőny, hanem alapfeltétel a piacon maradáshoz. Elterjedtség szempontjából azonban a felmérés vegyes képet mutat: míg egyes ágazatok élen járnak, más szektorokban még csak megfontoltan haladnak előre a cégek.  

Alapvetően azzal mindenki tisztában van, hogy lépni kell, és a cégek többsége azt is látja, hogy egy-egy automatizálási folyamat milyen eredményt hoz. Ennek ellenére sokszor hiányzik a motiváció és az átfogó stratégiai elköteleződés"

- mondta el a Portfolio-nak Lambert Zoltán, a vállalat ügyvezető partnere. 

A szakértő szerint a változásoktól való idegenkedés komoly korlátozó tényező, a munkavállalók pedig gyakran tartanak attól, hogy a technológiai fejlődés miatt elveszíthetik állásukat. 

Még több Üzlet

Bejelentette Trump, amire mindenki várt - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst

Tépik a Molt!

“Fontos megértetni velük, hogy valójában értékesebb, nagyobb hozzáadott értékű munkákra jut kapacitás az automatizáció révén” - emelte ki. 

A felsővezetők meggyőzésében elsősorban az üzleti érvek játszanak szerepet. Egy jól kialakított teljesítményértékelési és ösztönzési rendszerben a hatékonyságnövekedés közvetlenül is érdekeltté teheti a vezetőket a fejlesztések támogatásában, és amennyiben az eredmények mérhetők és számszerűsíthetők, az automatizáció sokkal inkább stratégiai befektetésként jelenik meg, nem pedig költségként.

VAL_09882
Lambert Zoltán, fotó: Berecz Valter

A felmérés arra is rámutatott, hogy a telekommunikációs és informatikai cégek, valamint a pénzügyi szektor vállalatai járnak élen a digitalizációban, de a tanácsadó cégek és bizonyos iparvállalatok is innovatívak ezen a területen, különösen ott, ahol már ipari robotok dolgoznak, és a kapcsolódó folyamatok is automatizálhatók. 

A kutatásból kiderült az is, hogy a cégméret jelentősen befolyásolja az automatizációs és AI-megoldások bevezetését: a nagyvállalatoknál szélesebb az automatizálható folyamatok köre, és erősebb a nyomás a belső hatékonyságnövelő fejlesztésekre, míg a kkv-knál gyakran projektalapú vagy ad hoc jellegű a haladás.

Magyarország versenyelőnyben van a digitalizáció terén

Lambert Zoltán kiemelte, hogy Magyarország régiós összehasonlításban kifejezetten előnyös pozícióban van a digitalizáció és automatizáció terén, különösen a pénzügy-számvitel és adózás területén.  

"Jelentősen megelőzzük a régió legtöbb országát és még Nyugat-Európa jelentős részét is" - összegezte. A szakértő szerint ebben nagy szerepe van a NAV innovatív megközelítésének, amely gyakran kezdeményezője az automatizációs folyamatoknak.

Kapcsolódó cikkünk

Automatizáció és bizalom: mit üzen a WTS Klient friss felmérése, és hogyan igazodik hozzá a tanácsadó cég átalakítása?

Az online számlázás és az adatszolgáltatási rendszerek jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az áfaelkerülés aránya az elmúlt évtizedben drasztikusan csökkenjen, miközben az adminisztratív terhek is mérséklődtek.

Bár a digitális átállást célzó jogszabályi változások rövid távon gyakran nehézséget jelentenek a vállalkozások számára, hosszabb távon egyértelműen egyszerűbb és hatékonyabb működéshez vezethetnek

– foglalta össze. 

A megkérdezett cégek kétharmadának nincsen AI szabályzata

A mesterséges intelligencia alkalmazása terén a kutatás azt mutatta, hogy a cégek elsősorban az ismétlődő, sablonos feladatok kiváltására használják ezeket a megoldásokat. Az automatizáció és az AI közötti különbség egyre világosabban kirajzolódik: míg az automatizáció szabályalapú folyamatokat vált ki, az AI már bizonyos döntési helyzetekben is támogatást tud nyújtani.

Ugyanakkor a szabályozási és adatbiztonsági kérdések komoly korlátokat jelentenek. A felmérés egyik tanulsága, hogy a cégeknek csak körülbelül egyharmada rendelkezik formális AI-használati szabályzattal, pedig ez kulcsfontosságú lenne az adatok védelme és a felelős alkalmazás szempontjából.

VAL_09847

A tapasztalatok szerint elsősorban azoknál a vállalatoknál jelenik meg tudatos szabályozás, ahol az AI már a mindennapi működés része. A kisebb vagy kevésbé digitalizált cégeknél gyakran még a vezetők sincsenek tisztában azzal, hogy a munkatársak milyen mértékben használják az AI-eszközöket, és ez milyen kockázatokat hordoz magában.  

“A WTS Klient ezért a kutatás eredményeit edukációs céllal is megosztotta az ügyfelekkel, visszajelzést adva arról, hol tartanak az automatizáció és az AI alkalmazásában a piaci átlaghoz képest” - emelte ki Lambert Zoltán. 

Az ügyvezető elmondta, hogy a vállalat saját szervezetében is reagált a digitalizációs trendekre. 

Digitális megoldások néven létrehoztunk egy új üzletágat saját munkatársakkal, mert azt látjuk, hogy ma már erre nagyon nagy szükség van. A vállalatok már nem csak tanácsot várnak, hanem azt is, hogy a megoldást kulcsrakészen megkapják. Ma már nem elég megmondani, mit kell automatizálni – a teljes folyamatot fel kell tudni építeni, a technológiát pedig házon belül biztosítani”

- emelte ki. 

Az új üzletág célja, hogy segítsen az ügyfeleknek azonosítani azokat a területeket, ahol automatizációs megoldásokra van szükségük, biztosítva, hogy igény esetén tanácsadói oldalon rendelkezésre álljanak az eszközök és a kompetenciák az automatizáció és az AI bevezetéséhez.  

A felmérés végkövetkeztetése szerint a digitalizáció és az automatizáció nemcsak hatékonyságnövelő eszközök, hanem a bizalom és a transzparencia alapjai is. Aki ezt időben, integráltan és biztonságosan építi be a működésébe, az nemcsak alkalmazkodni lesz képes, hanem tartós versenyelőnyt is kovácsolhat a gyorsan változó szabályozói és technológiai környezetben.

A cikk megjelenését a WTS Klient Gazdasági Tanácsadó Kft. támogatta.

Címlapkép forrása: Berecz Valter

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump
Trump újra megszólalt Grönlandról, ugrottak a piacok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility