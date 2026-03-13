Most kiderül, hogy végzetesen lemaradt-e a céged a digitális versenyben

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A vállalkozásoknál egyre gyakrabban kerülnek napirendre az automatizált folyamatok, az adatalapú működés vagy a mesterséges intelligenciára épülő megoldások. Az MKIK Tőkealapkezelő tapasztalatai szerint a Demján Sándor Tőkeprogram első fázisában finanszírozott cégek közel 20 százaléka már ilyen beruházásokra használja a tőkefinanszírozást.

A fejlesztések jellemzően ügyfélkezelési rendszerek bevezetését, az értékesítési és marketingfolyamatok automatizálását, valamint AI-alapú döntéstámogató megoldások kialakítását érintik. Ugyanakkor még mindig kevés átfogó információ áll rendelkezésre arról, hogy a magyar vállalkozások

milyen digitalizációs és AI-fejlesztéseket terveznek, milyen eszközöket használnak, és milyen finanszírozási akadályokkal szembesülnek.

Az MKIK Tőkealapkezelő ezért a Portfolio-val közösen felmérést indít a vállalkozások digitális és mesterséges intelligencia fejlesztési terveiről.

A kérdőív kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe. A válaszokat 2026. március 13. és 30. között várjuk. Az eredményekről később a Portfolio oldalán beszámolunk.

