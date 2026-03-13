Most kiderül, hogy végzetesen lemaradt-e a céged a digitális versenyben

  • Megjelenítés
Excel helyett integrált rendszerek, manuális folyamatok helyett automatizáció, egyre több helyen pedig már mesterséges intelligencia is megjelenik a vállalati működésben. Az viszont még kevésbé látszik, hogy a magyar kis- és középvállalkozások valójában hol tartanak a digitális és AI-alapú átalakulásban. Az MKIK Tőkealapkezelő most induló felmérése ezt vizsgálja. Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc!
A vállalkozásoknál egyre gyakrabban kerülnek napirendre az automatizált folyamatok, az adatalapú működés vagy a mesterséges intelligenciára épülő megoldások. Az MKIK Tőkealapkezelő tapasztalatai szerint a Demján Sándor Tőkeprogram első fázisában finanszírozott cégek közel 20 százaléka már ilyen beruházásokra használja a tőkefinanszírozást.

A fejlesztések jellemzően ügyfélkezelési rendszerek bevezetését, az értékesítési és marketingfolyamatok automatizálását, valamint AI-alapú döntéstámogató megoldások kialakítását érintik. Ugyanakkor még mindig kevés átfogó információ áll rendelkezésre arról, hogy a magyar vállalkozások

milyen digitalizációs és AI-fejlesztéseket terveznek, milyen eszközöket használnak, és milyen finanszírozási akadályokkal szembesülnek.

Az MKIK Tőkealapkezelő ezért a Portfolio-val közösen felmérést indít a vállalkozások digitális és mesterséges intelligencia fejlesztési terveiről.  

<< Töltsd ki a kérdőívünket – csak néhány perc >>

A kérdőív kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe. A válaszokat 2026. március 13. és 30. között várjuk. Az eredményekről később a Portfolio oldalán beszámolunk.  

A cikk megjelenését az MKIK Tőkealapkezelő támogatja.

