Senkit nem érdekel egy biztosító mindaddig, amíg nem kell kifizetni a kárt
A biztosítók nemcsak a felső rétegre céloznak, hanem az egész országot kiszolgálják, emiatt a növekedési lehetőségeik is korlátozottabbak annál, mint amit a legjobban gazdagodó rétegek tapasztalhattak az utóbbi években – hangzott el a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciájának vezérigazgatói panelbeszélgetésén. A vezetők szerint a biztosítók értékessége akkor mutatkozik meg, amikor téríteni kell az ügyfélnek, máskülönben egy ilyen alacsony frekvenciájú iparágban nemigen lehet nagyot villantani.

A biztosítói vezérigazgatók panelbeszélgetésében részt vett Bacsó Gergely (elnök-vezérigazgató, Allianz Hungária Biztosító), Fedák István (vezérigazgató, CIG Pannónia Biztosító), Havas Gábor (elnök-vezérigazgató, Union Biztosító), Alexandre Jeanjean (vezérigazgató, Groupama Biztosító) és Nyilasy Bence (vezérigazgató, Gránit Biztosító).

Mi hozhatja el a kitörést a biztosítók számára?

Bacsó Gergely kijelentette: a biztosítás nem az a termék, amelyet először választ a család, ezt megelőzi számos egyéb szükséglet, vágy kielégítése. Emiatt az elkölthető jövedelem (disposable income) erőteljes növekedése jelentheti a legnagyobb felhajtóerőt a piac számára, ugyanakkor a magyarok pénzügyi döntéshozatali mechanizmusai eltérnek a fejlett nyugati országokétól, elég arra gondolni, hogy milyen sok pénzt tartanak bankbetétben a háztartások.

Bacsó Gergely
Allianz Hungária Biztosító, elnök-vezérigazgató
Fedák István a piac növekedési kilátásairól azt emelte ki:

az öngondoskodási szektort érdemes lenne erősíteni állami, szabályozói eszközökkel, ez jelenleg hiányzik.

Havas Gábor rámutatott: a nem-élet piac a GDP-vel korrelál a legerősebben, míg élet-ágon a vagyonpolarizáció lehet meghatározó tényező: a társadalmi összvagyon mintegy 70%-a a legfelső vagyoni tizednél összpontosul. A biztosítók azonban a tömegekre céloznak, ezért marad el a megtakarítások dinamikája az állampapírokétól és befektetési alapokétól. Az öngondoskodás állami támogatása reálértelemben csökkent, hiszen a 2014-es bevezetés óta csaknem felére zuhant a nyugdíjbiztosításokra elérhető állami támogatás inflációval korrigált értéke – mondta Havas.

Havas Gábor
Union Biztosító, elnök-vezérigazgató
Alexandre Jeanjean szerint a penetráció stagnálásának fő oka, hogy a háztartásoknak nincs elég pénzük arra, hogy kollektív biztosítási védelemben gondolkodjanak. Strukturális alulbiztosítottságról beszélhetünk Magyarországon – jelentette ki, hozzátéve, hogy

unfair az a helyzet, hogy a kelet-közép-európai térségben nehezebb hozzájutni a biztosításhoz, mint nyugati országokban,

holott pont a felzárkózó országokban lenne legnagyobb szükség a védelemre.

Nyilasy Bence úgy véli: erős a verseny a piacon, a biztosítók hatékonysága növekszik, a költségek csökkenni is tudnak, mindezeknek köszönhetően az utóbbi években nem kellett inflációkövető módon emelni a biztosítási díjakat, ez pedig természetes módon visszahúzza a szektor penetrációját.

Dr. Nyilasy Bence
Gránit Biztosító, vezérigazgató
Hogyan áll most a biztosítók megítélése?

Mindenki a kárrendezést tartja a biztosítások legfőbb dimenziójának, holott például a gépjármű-biztosítások esetében 100 szerződésből mindössze 2-nél keletkezik kár egy év alatt, azaz 50 évente egyszer találkozik az ügyfél ilyen szituációval – fejtette ki Nyilasy Bence. Ugyancsak kicsi a kárgyakoriság a lakásbiztosításoknál is,

ilyen adottságok mellett nehéz bármilyen ügyfélélményt elérni.

Alexandre Jeanjean felhívta a figyelmet: az online platformokon mindenhol a díjakciókon van a hangsúly, ami azt sugallja az ügyfélnek, hogy létezik valamiféle trükk a legjobb megoldáshoz. Nincs ilyen, ezt ki kellene irtani a piacról, abba az irányba kellene elmozdulni, hogy legyen színvonalas a szolgáltatás, és annak el lehessen kérni az árát. Ehhez viszont elsőként a biztosítóknak kell hinniük a szolgáltatásuk értékében.

Alexandre Jeanjean
Groupama Biztosító, vezérigazgató
Ma Magyarországon egy magánegészségügyi konzultáció akár 50 ezer forintba kerül, ez elfogadhatatlanul magas, Németországban ugyanilyen díjon lehet hozzáférni ezekhez a szolgáltatáshoz; teljesen elszaladt a ló a szolgáltatókkal – mutatott rá Havas Gábor, hozzátéve, hogy a munkáltatók megközelítése is érthető, akiknek fontos a munkavállalók egészsége, de nem szeretnének évente 10-20 százalékkal emelkedő díjú egészségbiztosítást fenntartani. A pénzügyi szektorban a fintech-jelenség is meghatározó: míg a bankok a kiszolgálás terén egyre inkább digitalizálódnak, a biztosítók ezt nem követték, ezáltal egyediséggé vált, hogy jelentős személyes hálózatokat működtetnek.

Fedák István úgy véli: a legtöbb biztosítási megoldás esetében nem várható, hogy teljesen online működjön az értékesítési folyamat, de egyes szegmensekben ez könnyedén meg tud valósulni, és rövid időn belül minden mást ki fognak szorítani a digitális megoldások.

Dr. Fedák István
CIG Pannónia Biztosítók, vezérigazgató
Bacsó Gergely szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egy "low-frequency" iparág, ezáltal az ügyfelek fejében is ott vannak a biztosítók, ahol. A kulcsot a relevancia jeleni: amikor szolgáltatásra van szükség, olyankor mutatkozik meg igazán a biztosítók értéke.

A tartós, fenntartható növekedés a kulcs

Amíg a torta mérete fix, addig nincs jelentős mozgástér, a feladat az, hogy a torta növekedjen – jelentette ki Bacsó Gergely. Szerinte nem rövid távú célszámokat kell kergetni, hanem hosszú távú, egészséges növekedést kell elérni a piacon, ez a jó működés ismérve.

Nyilasy Bence hangsúlyozta: egy biztosító bármikor tud növekedni, egyszerűen csökkenteni kell a díjakat, de akkor veszteség keletkezik. A nyereségességet pedig az árak megemelése segíthetné, de ennek hatására elfordulhatnak az ügyfelek, ezért jól kell egyensúlyozni.

Az egyre bővülő SZJA-mentességek ügyében Havas Gábor elmondta: az életbiztosítási, megtakarítási termékek "push" termékek, tanácsadást igényelnek, fel kell kelteni az igényt, hiszen hiába növekszik az anyák fizetése, attól még nem fognak maguktól elkezdeni megtakarítani egy unit-linked biztosításon belül.

A díjbevétel növekedését az hozhatja el, ha több tanácsadó lesz, aki eléri az anyákat, és elmondja nekik, hogy félre kell tenni.

Fedák István bemutatta: pozitív fejlemény, hogy megállt a természetes személy közvetítők csökkenése, de ha nincs változás, ennél lényegesen rosszabb is lehet a helyzet, úgyhogy mindenképp megoldást kellene találni a közvetítői piac HR-problémájára. Fedák István azt is elmondta: ha most az ölébe hullana 10 milliárd forint, azt az értékesítési tevékenységre fordítaná.

