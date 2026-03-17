Senkit nem érdekel egy biztosító mindaddig, amíg nem kell kifizetni a kárt

A biztosítói vezérigazgatók panelbeszélgetésében részt vett Bacsó Gergely (elnök-vezérigazgató, Allianz Hungária Biztosító), Fedák István (vezérigazgató, CIG Pannónia Biztosító), Havas Gábor (elnök-vezérigazgató, Union Biztosító), Alexandre Jeanjean (vezérigazgató, Groupama Biztosító) és Nyilasy Bence (vezérigazgató, Gránit Biztosító).
Mi hozhatja el a kitörést a biztosítók számára?
Bacsó Gergely kijelentette: a biztosítás nem az a termék, amelyet először választ a család, ezt megelőzi számos egyéb szükséglet, vágy kielégítése. Emiatt az elkölthető jövedelem (disposable income) erőteljes növekedése jelentheti a legnagyobb felhajtóerőt a piac számára, ugyanakkor a magyarok pénzügyi döntéshozatali mechanizmusai eltérnek a fejlett nyugati országokétól, elég arra gondolni, hogy milyen sok pénzt tartanak bankbetétben a háztartások.
Fedák István a piac növekedési kilátásairól azt emelte ki:
az öngondoskodási szektort érdemes lenne erősíteni állami, szabályozói eszközökkel, ez jelenleg hiányzik.
Havas Gábor rámutatott: a nem-élet piac a GDP-vel korrelál a legerősebben, míg élet-ágon a vagyonpolarizáció lehet meghatározó tényező: a társadalmi összvagyon mintegy 70%-a a legfelső vagyoni tizednél összpontosul. A biztosítók azonban a tömegekre céloznak, ezért marad el a megtakarítások dinamikája az állampapírokétól és befektetési alapokétól. Az öngondoskodás állami támogatása reálértelemben csökkent, hiszen a 2014-es bevezetés óta csaknem felére zuhant a nyugdíjbiztosításokra elérhető állami támogatás inflációval korrigált értéke – mondta Havas.
Alexandre Jeanjean szerint a penetráció stagnálásának fő oka, hogy a háztartásoknak nincs elég pénzük arra, hogy kollektív biztosítási védelemben gondolkodjanak. Strukturális alulbiztosítottságról beszélhetünk Magyarországon – jelentette ki, hozzátéve, hogy
unfair az a helyzet, hogy a kelet-közép-európai térségben nehezebb hozzájutni a biztosításhoz, mint nyugati országokban,
holott pont a felzárkózó országokban lenne legnagyobb szükség a védelemre.
Nyilasy Bence úgy véli: erős a verseny a piacon, a biztosítók hatékonysága növekszik, a költségek csökkenni is tudnak, mindezeknek köszönhetően az utóbbi években nem kellett inflációkövető módon emelni a biztosítási díjakat, ez pedig természetes módon visszahúzza a szektor penetrációját.
Hogyan áll most a biztosítók megítélése?
Mindenki a kárrendezést tartja a biztosítások legfőbb dimenziójának, holott például a gépjármű-biztosítások esetében 100 szerződésből mindössze 2-nél keletkezik kár egy év alatt, azaz 50 évente egyszer találkozik az ügyfél ilyen szituációval – fejtette ki Nyilasy Bence. Ugyancsak kicsi a kárgyakoriság a lakásbiztosításoknál is,
ilyen adottságok mellett nehéz bármilyen ügyfélélményt elérni.
Alexandre Jeanjean felhívta a figyelmet: az online platformokon mindenhol a díjakciókon van a hangsúly, ami azt sugallja az ügyfélnek, hogy létezik valamiféle trükk a legjobb megoldáshoz. Nincs ilyen, ezt ki kellene irtani a piacról, abba az irányba kellene elmozdulni, hogy legyen színvonalas a szolgáltatás, és annak el lehessen kérni az árát. Ehhez viszont elsőként a biztosítóknak kell hinniük a szolgáltatásuk értékében.
Ma Magyarországon egy magánegészségügyi konzultáció akár 50 ezer forintba kerül, ez elfogadhatatlanul magas, Németországban ugyanilyen díjon lehet hozzáférni ezekhez a szolgáltatáshoz; teljesen elszaladt a ló a szolgáltatókkal – mutatott rá Havas Gábor, hozzátéve, hogy a munkáltatók megközelítése is érthető, akiknek fontos a munkavállalók egészsége, de nem szeretnének évente 10-20 százalékkal emelkedő díjú egészségbiztosítást fenntartani. A pénzügyi szektorban a fintech-jelenség is meghatározó: míg a bankok a kiszolgálás terén egyre inkább digitalizálódnak, a biztosítók ezt nem követték, ezáltal egyediséggé vált, hogy jelentős személyes hálózatokat működtetnek.
Fedák István úgy véli: a legtöbb biztosítási megoldás esetében nem várható, hogy teljesen online működjön az értékesítési folyamat, de egyes szegmensekben ez könnyedén meg tud valósulni, és rövid időn belül minden mást ki fognak szorítani a digitális megoldások.
Bacsó Gergely szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egy "low-frequency" iparág, ezáltal az ügyfelek fejében is ott vannak a biztosítók, ahol. A kulcsot a relevancia jeleni: amikor szolgáltatásra van szükség, olyankor mutatkozik meg igazán a biztosítók értéke.
A tartós, fenntartható növekedés a kulcs
Amíg a torta mérete fix, addig nincs jelentős mozgástér, a feladat az, hogy a torta növekedjen – jelentette ki Bacsó Gergely. Szerinte nem rövid távú célszámokat kell kergetni, hanem hosszú távú, egészséges növekedést kell elérni a piacon, ez a jó működés ismérve.
Nyilasy Bence hangsúlyozta: egy biztosító bármikor tud növekedni, egyszerűen csökkenteni kell a díjakat, de akkor veszteség keletkezik. A nyereségességet pedig az árak megemelése segíthetné, de ennek hatására elfordulhatnak az ügyfelek, ezért jól kell egyensúlyozni.
Az egyre bővülő SZJA-mentességek ügyében Havas Gábor elmondta: az életbiztosítási, megtakarítási termékek "push" termékek, tanácsadást igényelnek, fel kell kelteni az igényt, hiszen hiába növekszik az anyák fizetése, attól még nem fognak maguktól elkezdeni megtakarítani egy unit-linked biztosításon belül.
A díjbevétel növekedését az hozhatja el, ha több tanácsadó lesz, aki eléri az anyákat, és elmondja nekik, hogy félre kell tenni.
Fedák István bemutatta: pozitív fejlemény, hogy megállt a természetes személy közvetítők csökkenése, de ha nincs változás, ennél lényegesen rosszabb is lehet a helyzet, úgyhogy mindenképp megoldást kellene találni a közvetítői piac HR-problémájára. Fedák István azt is elmondta: ha most az ölébe hullana 10 milliárd forint, azt az értékesítési tevékenységre fordítaná.
A Portfolio Biztosítás 2026 konferenciájának eseményei itt követhetők percről percre.
A konferencia programja pedig itt olvasható.
Címlapkép forrása: Portfolio
Lángokban áll a kulcsfontosságú gázmező: dróneső zúdult a szomszédos országra
Irán tovább folytatja a támadásokat.
Brüsszelhez fordult Nagy István agrárminiszter
Drasztikus drágulást okozott az iráni háború, nagy a magyar gazdálkodók kitettsége.
Itt a bejelentés: meghalt Ali Laridzsáni, az iszlamista rezsim biztonsági vezetője
Őt tartották a legbefolyásosabb személynek.
Figyelmeztet az elnök: küszöbön lehet az áremelés, hamarosan milliók fizethetnek többet ezért a szolgáltatásért
Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) elnöke, és az NN Biztosító elnök-vezérigazgatójának előadása a Portfolio Biztosítás 2026 konferencián.
Megszólalt Trump a legijesztőbb kérdésről: ledobhatják-e az atombombát a pattanásig feszült régióban?
Kiderült, mit gondol az amerikai elnök.
Geopolitikai vihar közben próbál előrelépni az EU a tőkepiaci kálváriában
Terták Elemér közgazdász elemzése az Európa előtt álló egyik legnagyobb kihívásról.
A négymillió forint feletti fizetés már nem álom
Magyarországon sem.
Bajban a Wall Street: "ez már a 2008-as válág kezdetére emlékeztet"
Homokszem került a profitgépezet fogaskerekei közé.
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.