Dübörög a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciája - Most kiderül, mi vár a biztosítási piacra

A magyar biztosítási piac 2026-ban fordulóponthoz érkezik: a szabályozási környezet átalakulása, az Etikus 2.0 keretrendszer utolsó bevezetési szakasza, valamint a technológiai és AI-alapú innovációk gyors előretörése egyszerre jelentenek komoly kihívást és új növekedési lehetőséget. A kormány és az MNB stratégiai irányai – köztük az egyedi TKM bevezetése, a unit-linked ajánlás magasabb hozampotenciál-elvárása, valamint a termékfelügyeleti szabályok teljes körű alkalmazása – erősen formálják az életbiztosítási piac működését. A konferencia emellett kiemelt figyelmet szentel a márciusi lakásbiztosítási kampány tapasztalatainak és a vele kapcsolatos várakozásoknak, a gépjárműbiztosítások jövőjét meghatározó tarifálási és mobilitási trendeknek, valamint a digitális és

AI-vezérelt megoldásoknak, mint az automatizált kárrendezés, a személyre szabott díjszabás és a kibervédelmi megfelelés gyakorlati kihívásai.

2026 az értékesítők és közvetítők számára is meghatározó év, hiszen a digitalizáció, a szabályozói elvárások és a változó ügyféligények új működési modellt követelnek meg. A konferencia panelbeszélgetései, előadásai és interaktív programjai gyakorlati útmutatást adnak a transzparensebb, ügyfélközpontúbb értékesítés kialakításához, a közvetítői csatornák átalakulásának kezeléséhez és az új üzleti lehetőségek felismeréséhez. A Portfolio hagyományaihoz hűen

az esemény nemcsak a biztosítók, hanem a biztosításközvetítők, alkuszok, jogi és tanácsadó cégek, IT-szolgáltatók és más beszállítók számára is releváns

kérdéseket jár körbe, miközben kiváló networking platformot biztosít az ágazat szereplőinek a 2026-os év stratégiai döntéseinek megalapozásához.

