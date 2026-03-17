Dübörög a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciája - Most kiderül, mi vár a biztosítási piacra

Ma rendezi meg az év egyik legfontosabb biztosítási szakmai eseményét a Portfolio Biztosítás 2026 konferencia néven. A rendezvényen elhangzott előadásokról és kerekasztal-beszélgetésekről ebben a cikkünkben számolunk be,  érdemes visszalátogatni a nap folyamán.
A magyar biztosítási piac 2026-ban fordulóponthoz érkezik: a szabályozási környezet átalakulása, az Etikus 2.0 keretrendszer utolsó bevezetési szakasza, valamint a technológiai és AI-alapú innovációk gyors előretörése egyszerre jelentenek komoly kihívást és új növekedési lehetőséget. A kormány és az MNB stratégiai irányai – köztük az egyedi TKM bevezetése, a unit-linked ajánlás magasabb hozampotenciál-elvárása, valamint a termékfelügyeleti szabályok teljes körű alkalmazása – erősen formálják az életbiztosítási piac működését. A konferencia emellett kiemelt figyelmet szentel a márciusi lakásbiztosítási kampány tapasztalatainak és a vele kapcsolatos várakozásoknak, a gépjárműbiztosítások jövőjét meghatározó tarifálási és mobilitási trendeknek, valamint a digitális és

AI-vezérelt megoldásoknak, mint az automatizált kárrendezés, a személyre szabott díjszabás és a kibervédelmi megfelelés gyakorlati kihívásai.

2026 az értékesítők és közvetítők számára is meghatározó év, hiszen a digitalizáció, a szabályozói elvárások és a változó ügyféligények új működési modellt követelnek meg. A konferencia panelbeszélgetései, előadásai és interaktív programjai gyakorlati útmutatást adnak a transzparensebb, ügyfélközpontúbb értékesítés kialakításához, a közvetítői csatornák átalakulásának kezeléséhez és az új üzleti lehetőségek felismeréséhez. A Portfolio hagyományaihoz hűen

az esemény nemcsak a biztosítók, hanem a biztosításközvetítők, alkuszok, jogi és tanácsadó cégek, IT-szolgáltatók és más beszállítók számára is releváns

kérdéseket jár körbe, miközben kiváló networking platformot biztosít az ágazat szereplőinek a 2026-os év stratégiai döntéseinek megalapozásához.

Jó évet zárt a magyar biztosítási szektor, de bőven vannak feladatok, hosszú a lista

Aggasztóak a világgazdasági kilátások, de a 2022-ben kidolgozott megküzdési stratégia a mostani olajsokk idején is segítheti Magyarországot – mondta a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján Túri Anikó, az NGM álltamtitkára, aki két uniós biztosítási irányelv és több szabályozási csomag átültetésének folyamatát is ismertette a szakmai közönség számára. Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnöke többek között arról beszélt, hogy jó évet zárt 2025-ben a biztosítási szektor, stabilan és megbízhatóan működik az ágazat, ugyanakkor továbbra is lát fejlesztendő területeket az MNB – a felügyeleti vezető ezeket is ismertette.

