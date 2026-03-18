Hiába a háború, az amerikai fogyasztók ezt nem érzik meg

Az Amerikai Kiskereskedelmi Szövetség (NRF) idén 4,4 százalékos forgalomnövekedést vár az Egyesült Államokban, ami felülmúlja a tavalyi 3,9 százalékos bővülést. A szervezet ezt a makrogazdasági bizonytalanságok ellenére is stabil fogyasztói kereslettel magyarázza.

Az NRF szerdán közzétett előrejelzése szerint az amerikai kiskereskedelmi forgalom 2026-ban eléri az 5600 milliárd dollárt. Ez a bővülés meghaladja a járványidőszakot figyelmen kívül hagyó, tízéves átlagos 3,6 százalékos éves növekedési ütemet. A prognózis nem tartalmazza az autókereskedések, a benzinkutak és az éttermek forgalmát.

Az optimista várakozások ellenére a nagy amerikai kiskereskedelmi láncok – a Walmarttól a Kohl's-ig – óvatosan terveznek az idei évre. Ennek hátterében a megélhetési költségek emelkedése, a munkaerőpiac lassulásának jelei és a fokozódó geopolitikai feszültségek állnak.

Az NRF szerint a fogyasztói aktivitás az év első felében enyhe lendületet kaphat.

Ezt a Working Families Tax Cut Act keretében végrehajtott adócsökkentésekhez kapcsolódó, magasabb adó-visszatérítések fűthetik. A munkaerőpiacon ugyanakkor lassú lehűlés várható, bár a munkanélküliségi ráta a szövetség szerint 4,5 százalék alatt marad.

Az infláció az év közepéig várhatóan tartósan magas maradhat, majd a harmadik negyedévtől mérséklődhet.

A szervezet külön kiemelte, hogy az előrejelzés nem számol a kiújuló közel-keleti feszültségek hatásaival. Mark Mathews, az NRF vezető közgazdásza szerint a térségbeli konfliktusok és azok globális piaci tovagyűrűzése tovább növeli a gazdasági kilátások bizonytalanságát. A szövetség jelezte, hogy a helyzet romlása esetén felülvizsgálja a prognózisát.

Forrás: Reuters

