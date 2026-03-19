Jól tartotta magát ma a magyar tőzsde

A gyenge nemzetközi hangulat mellett a magyar tőzsde is eséssel zárt, bár amíg a nyugat-európai indexek esetében 2 százalék körüli mínuszokat láttunk, addig a BUX mindössze 0,4 százalékkal gyengült, részben a Mol jó teljesítményének köszönhetően.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Nem volt jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek árfolyama közül az OTP, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama esett, miközben csak a Mol árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a BIF papírjai álltak, amelyek árfolyama 3,4 százalékkal került lejjebb, az Appeninn árfolyama pedig 2,6 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ