A szaúdiak szerint heteken belül jöhet a 180 dolláros olajár

Bár az áremelkedés első pillantásra kedvező lehetne az olajbevételektől erősen függő királyság számára, a szaúdi vezetés kifejezetten aggódik.

Az ilyen mértékű drágulás ugyanis az olajfelhasználás tartós visszafogására ösztönözheti a fogyasztókat.

Emellett globális recessziót is előidézhet, ami szintén drasztikusan csökkentené a keresletet. Szaúd-Arábia ráadásul el akarja kerülni, hogy háborús nyerészkedőnek tűnjön egy olyan konfliktusban, amelyet nem ő kezdeményezett.

Ezen a héten az energetikai létesítményeket ért csapások tovább hajtották felfelé az árakat. Irán az izraeli légicsapásokra válaszul katari és szaúdi célpontokat is támadott. Emellett folytatta a kereskedelmi hajók elleni akcióit a Perzsa-öbölben. Ezek a támadások gyakorlatilag lezárták a Hormuzi-szorost, amelyen a világ napi olajszállítmányainak 20 százaléka halad át. A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése átmenetileg 119 dollárig ugrott, míg az ománi kőolajhoz kötött közel-keleti határidős árak 166 dollár fölé szöktek. A Wood Mackenzie energetikai tanácsadó cég elemzői szerint 2026-ra akár a hordónkénti 200 dolláros árszint sem kizárt.

A Saudi Aramco szakértői jelenleg az április 2-án érvénybe lépő hivatalos eladási árak (OSP) megállapításán dolgoznak. A szaúdi könnyűolaj (Arab Light) az ázsiai vevők számára már most is körülbelül 125 dolláros hordónkénti áron cserél gazdát a vörös-tengeri kikötőkön keresztül. A szaúdi illetékesek szerint a készletek fogyásával a jövő héten komolyabb fizikai áruhiány jelentkezhet a piacon. Ez a hiány 138-140 dollárig nyomhatja az árakat. Amennyiben a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, április második hetére a jegyzés a 150 dollárt is elérheti, az ezt követő hetekben pedig 165, majd 180 dollár felé kúszhat.

A piac számára most a keresletrombolás mértéke a kulcskérdés.

Elemzők szerint a hordónkénti 150 dolláros Brent-ár az a lélektani szint, amelynél a vásárlók már drasztikusan elkezdik visszafogni a fogyasztásukat.

Az Egyesült Államokban a benzin átlagára csütörtökön már 3,88 dollár volt gallononként, míg egy hónapja mindössze 2,93 dolláron állt. A dízel ára eközben 5,10 dollárra ugrott, ami rendkívül súlyosan érinti a szállítmányozási szektort. Ez a hirtelen drágulás rejtett adóként nehezedik mind a háztartásokra, mind a vállalatokra.

A Saudi Aramco tanácsadói egy olyan pesszimista forgatókönyvet is vizsgálnak, amelyben az olajimport gyorsan emelkedő költségei Európában, Japánban és Dél-Koreában jelentősen gyengítik a helyi devizákat. Ez a folyamat tovább növelné a tényleges energiaköltségeket, felhajtaná az inflációt és a jegybanki kamatokat, ami végső soron a gazdasági növekedés és a kereslet lassulásához vezetne. Jerome Powell, a Fed elnöke szerdán arra figyelmeztetett, hogy a tartósan magas energiaárak növelik az inflációs nyomást. Ezzel párhuzamosan pedig visszavetik a fogyasztást és rontják a foglalkoztatási adatokat, hiába vált mára az Egyesült Államok is jelentős energiaexportőrré.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio