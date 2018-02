Alapjaiban változik az élet a Szigeten és a legnagyobb fesztiválokon

A legújabb fizetési módokról és trendekről is szó lesz a Portfolio idén hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. A jelentkezést megnyitottuk!

Idén már működni fog a karszalagba integrált fizetés a Sziget csoport fesztiváljain, ez pedig azt is jelenti, hogy elfelejthetjük a fesztiválkártyákat - tudta meg piaci forrásokból a Portfolio. Értesülésünket a Sziget is megerősítette.Tavaly sikeres volt a főpróba: a romániai Neversea fesztiválon a(a kifejezetten rendezvények fizetési megoldásaira specializálódott céget 2015-ben alapította a Cardnet és a Sziget) integrált megoldásaival volt jelen, ott már az ID-azonosítású beléptetés és fizetés egyetlen chip-es karszalag használatával működött. A fesztivál weboldalán létrehozott regisztrációs felületen pedig online lehetett bankkártyával feltölteni a fesztivál fizetős chipet.

Fotó: Festipay

Az idei év nagy változása, hogy ugyanez a chip tartalmazza a fizető funkciót is. A változtatás azt is jelenti, hogy nem lesz külön FestiPay kártya, a hetijegyeknél, bérleteknél és a napijegyeknél is a karszalagba lesz integrálva a fizetési megoldás. Azt is megtudtuk, hogy a látogatóknak ezért nem kell külön fizetniük (emlékezetes: a fesztiválkártyának volt néhány száz forintos letéti díja).

A Szigeten, a VOLT-on és a Balaton Sound-on is ez a rendszer jön 2018-ban. A Sziget tájékoztatása szerint egy karszalagot kapnak a látogatók RFID (rádiófrekvenciás azonosító) chippel. A chip tartalmaz minden információt a jogosultságról, azaz ezzel lehet majd belépni a rendezvényre, vagy a kempingbe (ez egyébként így volt már tavaly is).

Fotó: Festipay

Sőt, ezt meg lehet tenni előre is, így az egyenleg automatikusan a chipre kerül, ez pedig azt jelenti, hogy akár egyáltalán nem szükséges a rendezvény területén újra sorban állni. Fontos ugyanakkor az is, hogy megmarad a PayPass-os contactless fizetés is, így érintőkártyával továbbra is lehet fizetni a fesztiválokon.A technikai részletekről annyit tudtunk meg, hogy a rendszerhez RFID író- és olvasó egységek szükségesek. Az író egység a meglévő POS-terminál lesz, amit a bankkártyás fizetésre használnak, a beléptetés ellenőrzésénél azonban szükség lesz fejlesztésre.

Fotó: Festipay

A rendszer működési elve nem változik a fesztiválkártyához képest, rendelés után a karszalagba épített chipet a terminálhoz érinti a látogató, így tudja kifizetni a számlát.

A Sziget tájékoztatása szerint mind a jegyekkel való visszaélések, mind a fizetési visszaélések jelentősen csökkentek az elmúlt években - abban bíznak, hogy a tendencia folytatódik majd ezzel a technológiával is.A tavalyi évben 26 fesztiválon összesen 10 millió érintésmentes tranzakciót regisztrált a Festipay - tájékoztatta a cég a Portfolio-t. A tendencia annak is köszönhető, hogy egyre több rendezvényen vannak jelen: 2016-ban még 22 fesztivált szolgáltak ki, ahol 7 millió érintésmentes fizetési tranzakciót bonyolítottak a fesztiválozók. Külföldön erőteljes a jelenlétük a román piacon, ahol 7 fesztiválnak szállítanak fizetési rendszereket, de a skandináv államokban és Olaszországban is terjeszkednek. Tavaly Magyarországon is számos helyen vezették be fizetési megoldásaikat: az új projektek között volt a Paskál Gyógy- és Strandfürdő, a Lupa-tó, a Budapest Park és a Siófok Plázs is.