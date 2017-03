Végéhez közeledik a lakáspiaci szárnyalás?

A Portfolio által szervezett Lakás Konferencia 2017 egyik kiemelt témájaként a hazai lakáspiac és az új építésű lakóparkok előtt álló lehetőségekkel és kihívásokkal foglalkozunk. Az árakkal kapcsolatban elkészítettük a Lakáspiaci Hangulatfelmérést, melyben a hazai ingatlanszakma legnevesebb szakértői osztották meg várakozásaikat az árak és a főbb lakáspiaci mutatók alakulásáról. A kutatás teljes hosszában a Portfolio Ingatlan oldalán olvasható.A felmérésből kiderül, hogy az eddigi növekedés enyhülését várják a szakértők a lakáspiac szinte minden területén, országosan azonban jelentős különbségek vannak. Míg Budapesten a használt és az új építésű lakások ára - kisebb ütemben - tovább emelkedhet, addig a családi házak estében fokozatosan megállhat a növekedés. A budapesti lakásbérleti díjak ugyancsak tetőpontjukhoz közelítenek, a vidéki városokban mért - eleve kisebb ütemű - árnövekedés pedig tovább szelídülhet, miközben a kistelepülések többségénél az árak további stagnálása várható. A községek lakásárainak Budapesthez történő felzárkózására tehát nem mostanában kerülhet sor.

A megkérdezett szakértők 90 százaléka atégla és panellakások esetében is áremelkedésre számít a következő 6 hónap során. Ennek mértéke azonban alacsonyabb lehet az előző félévben tapasztaltnál. Ugyanez a fővárosi családi házakról már nem mondható el, ott a megkérdezettek kevesebb, mint harmada vár csak további áremelkedést, a többség szerint lassan megállnak az árak.társasházi lakásaival kapcsolatban csak a szakértők 60 százaléka gondolja, hogy tovább nőhetnek az árak, míg a családi házaknál mindössze minden ötödik szakértő számít további áremelkedésre. Aéskapcsolatban szinte mindenki pesszimistább volt, a megkérdezettek mindössze 10 százaléka számít csak áremelkedésre."Az általános piaci optimizmus összességében továbbra is megvan, bár többségében még mindig Budapestre korlátozódik. A lakáspiac hanyatlásától egyelőre nem kell tartani, ám a megkérdezett szakemberek egyetértenek abban, hogy az elmúlt két-három év töretlen optimizmusa fokozatosan alábbhagy majd, így az árak növekedése is egyre mérsékeltebb lesz." - tette hozzá, a Lakás 2017 szakértője.A felmérés további részleteit a Portfolio Ingatlan pénteken megjelenő cikkében lehet elolvasni.