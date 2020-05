Akár hat nap alatt pénzhez juthatnak a bajban lévő kisvállalkozások

A járvány különbözőképp hat a kisvállalkozásokra, vannak cégek, amelyek remekül alkalmazkodnak a helyzethez, és vannak, amelyeket sújt a korlátozások miatt kieső forgalom. A CIB Bank Kisvállalati Divízió vezetőjét, Fetter Istvánt kérdeztük, milyen lehetőségeik vannak a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak, milyen igényekkel keresik meg a bankot, és hogyan érinti a pénzintézet működését a moratórium miatti bevételkiesés.

A cikk megjelenését a CIB Bank támogatta.

A fintechekkel szembeni versenyben a bankok gyakran hangsúlyozzák az ügyfélközpontúságot, például a házhoz érkező személyi bankárt. A járvány alatt ez problémás, sikerült-e valahogy az ügyintézést a digitális térbe átterelni, és a kapcsolattartás személyességét is megőrizni?

Személyesen és virtuálisan egyaránt elérhetőek vagyunk, most még inkább felértékelődik az a hosszú távú partneri viszony, ami működésünk alapvetése, és amit sikeresen kialakítottunk. Ügyfeleink és kollégáink egészségvédelmén túl elsődleges feladatunk, hogy azonnali és érdemi segítséget nyújtsunk azon ügyfeleinknek, akiket a leginkább érintenek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai, és ezzel párhuzamosan mindenkinek biztosítsuk a megfelelő bankolást. Fiókjaink nyitva vannak, kollégáink elérhetőek. Közös érdekünk, hogy a lehető legtöbb ügyintézés az online térben, kényelmesen, fizikai kontaktus nélkül folyjon.

Ügyfeleink több mint 80 százaléka rendelkezik valamilyen online csatornával, míg aktív ügyfeleink esetében ez a szám közel van a 100 százalékhoz. Vállalati banki tanácsadóink váltott műszakban dolgozva, alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez, részben otthoni munkavégzéssel, digitális csatornákon keresztül is állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Mennyire fognak ezek a megoldások állandósulni, ha a járvány enyhülésével minden visszatér a régi kerékvágásba? Lehet mondani, hogy egyfajta pozitív hozadéka a vírushelyzetnek, hogy az ügyfeleket a digitális megoldások felé tereli?

A digitalizáció már a vírushelyzetet megelőzően is fontos volt mind ügyfeleink, mind a bank számára, így valójában egy meglévő folyamat gyorsult fel, ami mindenképpen bekövetkezett volna. A digitális megoldások iránt eddig kevésbé nyitott ügyfeleink most örömmel látják, hogy így is minőségi kiszolgálásban részesülnek. Most sokkal szélesebb banki szolgáltatás érhető el az online térben, mint bármikor korábban. Összességében azt gondolom, hogy a bankolás pozitív irányba fejlődik a felgyorsuló digitális transzformációnak és a megváltozó ügyféligényeknek köszönhetően.

Nem kétséges, hogy a személyes ügyfélkapcsolat a jövőben is meg fog maradni, azonban az adminisztratív jellegű papírmunka eltűnhet, és a helyét a valódi értékteremtő tanácsadás és együtt gondolkodás válthatja fel.

Minden funkciót, hitelesítési folyamatot stb. sikerült online térbe átvinni? Nem okoz gondot – akár ügyfél oldalról – az akadozó netkapcsolat, rosszul kitöltött dokumentumok, vagy más egyéb akadályok?

Természetesen vannak még kihívások előttünk ezen a téren, és általánosságban is elmondható, hogy a lakossági bankolás picit előrébb tart a digitalizáció terén, mint a vállalati, azonban vállalati oldalon is dinamikusan fejlődünk, jó példa erre az online hitelbírálati felületünk, a CIB Kisvállalkozói Hitelajánlat-készítő platform. A honlapunkra ellátogató ügyfél az adószámát, nevét, elérhetőségét megadva, akár néhány perc alatt megtudhatja, hogy mekkora összegű és milyen hitel felvételére van lehetősége. Az érdeklődőket e-mailben értesítjük az eredményről, majd kollégáink telefonon is megkeresik a további teendőkkel kapcsolatban. Számos egyéb ügyintézés is elvégezhető már telefonon keresztül, legyen az bankkártyaigénylés vagy mobilapplikáció-beállítási kérelem, megtakarításokkal vagy átutalásokkal kapcsolatos kérés.

Fetter István

Milyen tapasztalataik vannak az utóbbi hetekben, milyen kérésekkel fordulnak a bankhoz a kkv-k? Miben tudják segíteni a nehéz helyzetbe kerül vállalkozásokat?

A kialakult helyzet különbözőképp hat kisvállalati ügyfeleinkre. Partnereink egy részét jelentősen sújtotta a pandémia, többen a tartalékaikból próbálják meg átvészelni ezt a nehéz időszakot, ám vannak olyanok is, akik remekül alkalmazkodnak a helyzethez, és a tevékenységüket is ehhez igazítják. Mi azon dolgozunk, hogy megoldást találjunk ügyfeleinknek, legyen szó akár egy hitelezési konstrukcióról, akár arról, hogy segítsünk átlépni az online piacra, például e-commerce szolgáltatással. Online konferenciákon, networking szervezetek keretein belül és telefonos vagy személyes tanácsadással is segítjük ügyfeleinket, noha ez utóbbit igyekszünk az online térbe terelni.

Hitelezésben nagyon sokat jelent, hogy a Garantiqa Hitelgaranciával közösen kialakítottuk hároméves futamidejű folyószámlahitelünket. A kérelmeket az integrált hitelezési rendszerünkön végigfuttatva, akár néhány nap alatt is tudunk hiteldöntést hozni, és akár hat munkanap alatt már folyósítani is.

A gyorsaságban az is segít, hogy stratégiai együttműködést kötöttünk a Garantiqa Hitelgaranciával, és digitális úton kommunikálunk, így a hitelgaranciára sem kell napokat várnunk. A hitelezés mellett ugyanolyan fontos a lízing tevékenységünk is. Tavaly átalakítottuk a folyamatainkat, áramvonalasítottuk a termékpalettát, melynek köszönhetően 43 százalékkal növeltük kihelyezéseinket – ezek a tapasztalatok rengeteget segítenek jelen helyzetben is.

Mennyire jellemzően veszik igénybe a vállalkozások a hiteltörlesztési haladékot? Lehet szektorális alapon következtetéseket levonni?

A jogszabályi előírásnak megfelelően minden ügyfelünknél standard beállításra került a törlesztőrészletek fizetése alóli felmentés. Ha valaki a továbbiakban is fizetni szeretné a hitelét, erre a célra egy online platformot hoztunk létre, ahol ügyfeleink kiválaszthatják, mely hiteleik esetében szeretnék mégis fizetni a törlesztőrészletet. Már a platform elkészülte előtt, a bejelentést követő napon is több ügyfelünk jelezte, hogy nem kíván élni a moratóriummal, de ha a körülmények úgy hozzák, később is felfüggeszthetik hiteltörlesztésüket.

Közös érdekünk, hogy a vállalatok átvészeljék ezt az időszakot, megőrizzék a munkahelyeket, és olyan fejlesztésekbe fogjanak, amelyek egyszerre adnak választ a vírus teremtette kihívásokra és az ezt követő időszakra is. Ilyen a digitalizáció, a bankkártyaelfogadás növelése e-commerce vagy POS megoldásokkal, és ilyen lehet új, online értékesítési csatornák kialakítása is. Míg ügyfeleink egy részénél a finanszírozás megoldása a kulcskérdés, addig másoknak megtakarításaik kezelése a legfontosabb. Számukra jó megoldás lehet tandem business befektetési konstrukciónk, mely kombináltan nyújt a piacon átlagosan elérhető lekötéseknél magasabb kamatozású betétet és alacsony kockázati besorolású befektetési alapot.

Mik a tapasztalatok a kisvállalatok hitelfelvételei kapcsán? Sokan fordulnak plusz forrásért a válsághelyzetet enyhítendő vagy éppen tartózkodnak a hitelfelvételtől?

Ha a statisztikákat nézzük, általánosságban elmondható, hogy a hitelfelvételi kedv picit megingott. Ennek oka, hogy ez a rendkívüli helyzet a legtöbb szereplőt váratlanul érte, és az ehhez társuló globális bizonytalanság elgondolkodásra készteti a társaságokat. A kisvállalati ügyfélkör is egyre tudatosabban mérlegel.

Akik nem tudnak, vagy épp nem akarnak tartalékaikhoz nyúlni azért, hogy fenntartsák vagy értékteremtő beruházással átalakítsák üzleti modelljüket, azok a banki finanszírozás vagy lízing mellett döntenek.

Tízmilliárd forint - a CIB Bank döntésétől függően - bármikor kihelyezhető forrás áll rendelkezésre, amelyből a vállalkozások azokat a fejlesztéseket, átalakításokat finanszírozhatják, amelyre a koronavírus-járvány miatt kényszerülnek, vagy amelyeket amiatt hoztak előbbre. Kiváló stratégiai együttműködést folytatunk a Garantiqa Hitelgaranciával, a COSME és a 90 százalékos kezességgel elérhető megoldások újabb távlatokat nyitnak. Rendkívül széles körben elérhető az MNB NHP programja, illetve nagyobb társaságok esetén az EXIM refinanszírozás is. Teljes körű megoldást kínálunk, így gondolunk a társaság által foglalkoztatott munkavállalókra is, akiknek CIB Easy programunk keretében kedvezményes számlavezetési és hitelezési ajánlatokat kínálunk.

Nyilván a bankot is súlyosan érinti a moratórium miatti bevételkiesés, ez mennyiben okoz változásokat a működésben, van-e hatása a hitelkihelyezésekre?

A CIB Bank az Intesa Sanpaolo leányvállalataként stabil háttérrel rendelkezik, így anyabankunk támogatásával, több mint négy évtizedes helyi tapasztalattal járulunk hozzá ügyfeleink ötleteinek megvalósításához. Partnereink a továbbiakban is számíthatnak ránk, legyen szó napi bankolásukról vagy terveik finanszírozásáról. Hitelezési tevékenységünket nemhogy szüneteltetjük, hanem a fenntarthatóság és a kockázattudatosság elveinek mentén terjesztjük ki.

