Döntött az EU: egységesítik a fizetésképtelenségi szabályokat

Az uniós kormányok és az Európai Parlament előzetes megállapodást kötöttek az EU fizetésképtelenségi szabályainak harmonizálásáról, hogy megkönnyítsék a befektetéseket, és élénkítsék az uniós tőkepiacot.

Az Európai Tanács közleménye szerint a megállapodás célja a befektetési döntések akadályainak csökkentése és egy likvidebb uniós tőkepiac megteremtése. A 27 tagállam eltérő csődjogi szabályainak egyes kulcselemeit évek óta próbálják közelíteni. A folyamatot azonban lassította a különböző nemzeti jogi kultúrák és hagyományok súlya, az érdekütközések, valamint az igazságügyi és pénzügyi tárcák közötti hatásköri viták.

A szabályozási különbségek miatt

a befektetők megtérülési ideje a csődbe jutott társaság székhelyétől függően akár 7 hónap és 7 év között ingadozhat, miközben

a bírósági költségek a nulla és a 10% feletti szint között szóródnak.

A Nemzetközi Valutaalap, az Európai Központi Bank és több uniós intézmény a harmonizált fizetésképtelenségi jog hiányát a tőkepiaci integráció egyik fő akadályának nevezte.

A Tanács tájékoztatása szerint a testület dán elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói előzetes, irányelvre vonatkozó megállapodást értek el a fizetésképtelenségi eljárások bizonyos elemeinek összehangolásáról. Jelenleg a határon átnyúló befektetőknek akár 27 különböző fizetésképtelenségi szabályrendszert is mérlegelniük kell, ha nem saját országukban keresnek befektetési lehetőséget.

A megállapodás

egységes standardokat vezet be a csődöt megelőző vagyonkimentés és eszközeltüntetés megakadályozására, és

lehetővé teszi azoknak a tranzakcióknak a visszafordítását, amelyek tisztességtelenül csökkentik a hitelezők megtérülését. Ide tartoznak az úgynevezett "avoidance actions" típusú megtámadási perek,

könnyebb hozzáférést biztosít a fizetésképtelenségi szakembereknek a bankszámlanyilvántartásokhoz egy közös rendszeren keresztül. Emellett ellenőrizhetik a tényleges tulajdonosi nyilvántartást és más nemzeti adatbázisokat is az eszközök felkutatása érdekében,

előírja, hogy a cégvezetők legkésőbb három hónapon belül kezdeményezzék a fizetésképtelenségi eljárást, miután felismerik, hogy a vállalkozás súlyos pénzügyi bajban van. Ez a kötelezettség felfüggeszthető, ha a hitelezők védelmét szolgáló egyéb, megfelelő lépések történnek,

Minden tagállam köteles lesz egy, a saját fizetésképtelenségi szabályait bemutató tájékoztatót közzétenni angolul, franciául, németül és a saját nyelvén. Ezek az EU e-Justice portálján lesznek elérhetők azzal a céllal, hogy csökkentsék a határon átnyúló befektetések kockázatát.

Az előzetes megállapodást még hivatalosan is el kell fogadnia a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Ezt követően az uniós országoknak

két év és kilenc hónap áll majd rendelkezésükre, hogy az új szabályokat átültessék a nemzeti jogukba.

